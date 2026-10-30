Cinema 30.10.2026

«The Last Mrs. Parrish»: Γιατί η Jennifer Lopez φέρεται να διαφωνεί με τον σκηνοθέτη της ταινίας

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Φήμες θέλουν την τραγουδίστρια να επεμβαίνει στο μοντάζ της ταινίας «The Last Mrs. Parrish», προκαλώντας τριβές με τον βραβευμένο σκηνοθέτη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Φήμες θέλουν τη Jennifer Lopez να διαφωνεί με τον σκηνοθέτη Robert Zemeckis για την ταινία «The Last Mrs. Parrish».
  • Οι εντάσεις προκύπτουν από διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις και την επιθυμία της Lopez να ελέγξει την πλοκή.
  • Αναφορές κάνουν λόγο για πανικό της Lopez μετά από προβληματικές δοκιμαστικές προβολές, με παρέμβαση στο μοντάζ.
  • Netflix, Lopez και Zemeckis διέψευσαν επίσημα τις φήμες, τονίζοντας την αρμονική συνεργασία.
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Η Jennifer Lopez φέρεται να βρίσκεται σε δύσκολη θέση σχετικά με την παραγωγή της νέας της ταινίας, «The Last Mrs. Parrish», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, η Jennifer Lopez έχει έρθει σε σφοδρή σύγκρουση με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Robert Zemeckis, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του επιτυχίες όπως το «Forrest Gump».

Η Jennifer Lopez, η λαμπερή star, περιτριγυρισμένη από κόσμο, φοράει ένα μαύρο γούνινο παλτό και εντυπωσιακά σκουλαρίκια.
https://www.instagram.com/jlo/

Οι εντάσεις φαίνεται να πηγάζουν από τις διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις των δύο δημιουργών. Η Jennifer Lopez, η οποία συμμετέχει και στην παραγωγή της ταινίας, φέρεται να έχει αναπτύξει τις δικές της ιδέες για τη βελτίωση της πλοκής, οι οποίες όμως δεν ευθυγραμμίζονται πάντα με το όραμα του Robert Zemeckis. Πηγές από το Χόλιγουντ αναφέρουν ότι η τραγουδίστρια και ηθοποιός προσπαθεί να αναλάβει τον έλεγχο της ταινίας, πιστεύοντας ότι μπορεί να τη βελτιώσει σημαντικά.

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Οι αναφορές κάνουν λόγο για πανικό της Jennifer Lopez μετά από προβληματικές δοκιμαστικές προβολές, με αποτέλεσμα να βρεθεί η ίδια στην αίθουσα μοντάζ. Αυτή η κατάσταση έχει παρομοιαστεί με παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν, όπως η περίπτωση της Blake Lively κατά τη δημιουργία της ταινίας «It Ends With Us», η οποία οδήγησε σε δικαστικές διαμάχες, αν και η εν λόγω ταινία σημείωσε εμπορική επιτυχία.

Η Jennifer Lopez με γυαλιά ηλίου και μαντήλι στα μαλλιά σε εξωτερικό χώρο.
https://www.instagram.com/jlo/

Ωστόσο, ορισμένες πηγές από την παραγωγή του «The Last Mrs. Parrish» δίνουν μια διαφορετική οπτική, υποστηρίζοντας ότι η Jennifer Lopez απλώς προσπαθεί να «σώσει την ταινία» και να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή έκβαση. Άλλοι ισχυρίζονται ότι η Jennifer Lopez έχει αναλάβει τον πλήρη έλεγχο, ιδίως στη διαδικασία του μοντάζ.

Η επίσημη διάψευση

Παρά τις φήμες, το Netflix, η Jennifer Lopez και ο Robert Zemeckis εξέδωσαν κοινή δήλωση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα. «Οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι οι δημιουργοί της ταινίας δεν συνεργάζονται αρμονικά είναι αβάσιμος», αναφέρεται στη δήλωση, η οποία επιβεβαιώνει ότι η ταινία είχε θετικά αποτελέσματα στις δοκιμαστικές προβολές, ειδικά μεταξύ των θαυμαστών της Jennifer Lopez.

 

Η ταινία, η οποία έχει κόστος παραγωγής 100 εκατομμύρια δολάρια, βασίζεται σε ένα best seller του 2021. Η πλοκή επικεντρώνεται σε μια απατεώνισσα, την οποία υποδύεται η Isabel May, που στοχεύει ένα εύπορο ζευγάρι, τους χαρακτήρες των Lopez και Nikolaj Coster-Waldau. Η απατεώνισσα προσπαθεί να εξαπατήσει το ζευγάρι, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της συζύγου και αποπλανώντας τον σύζυγο, με σκοπό να γίνει η «επόμενη Mrs. Parrish». Ωστόσο, σύντομα ανακαλύπτει ότι η σύζυγος είναι ένας πιο περίπλοκος χαρακτήρας από ό,τι αρχικά είχε υπολογίσει.

Τα γυρίσματα της ταινίας ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2025 και η κυκλοφορία της αναμένεται κάποια στιγμή μέσα στο 2027. Η Jennifer Lopez έχει συνεργαστεί ξανά με το Netflix σε προηγούμενες παραγωγές, όπως οι ταινίες «Atlas», «Halftime» και «The Mother», ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε και τα γυρίσματα της ρομαντικής κομεντί «Office Romance», συμπρωταγωνιστώντας με τον Brett Goldstein.

jennifer_lopez_makeup
https://www.instagram.com/daniellepriano/

Από την άλλη πλευρά, ο Robert Zemeckis είναι ένας σκηνοθέτης με πλούσιο βιογραφικό, έχοντας σκηνοθετήσει εμβληματικές ταινίες όπως το «Forrest Gump», «Cast Away», «Contact» και «Back to the Future».

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Jennifer Lopez Robert Zemeckis ΤΑΙΝΙΑ
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