Το Halloween μπήκε στο streaming: Ποιες σειρές βλέπουν περισσότερο οι συνδρομητές

Μάθε ποιοι τίτλοι τρόμου, όπως το «Crystal Lake» και η «Carrie», κυριαρχούν στο streaming αυτό το Halloween, σύμφωνα με τη Nielsen

Με μια ματιά Η σειρά τρόμου "Below" του Netflix κατέλαβε την πρώτη θέση στις προβολές streaming.

Η σειρά "Carrie" του Prime Video παρέμεινε στην κορυφαία τετράδα με πάνω από ένα δισεκατομμύριο λεπτά προβολής.

Η νέα σειρά "Crystal Lake" του Peacock, prequel του "Friday the 13th", εισήλθε στο top 5.

Οι κλασικές ταινίες Halloween "Hocus Pocus" και "The Nightmare Before Christmas" επέστρεψαν στα charts. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μέση του Οκτωβρίου σηματοδότησε μια σαφή στροφή προς τους τίτλους του Halloween και του τρόμου στις μετρήσεις προβολών streaming, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Nielsen. Η σειρά «Carrie» του Prime Video, η οποία βρισκόταν στην κορυφή την προηγούμενη εβδομάδα, υποχώρησε μία θέση, παραμένοντας όμως στην κορυφαία τετράδα με πάνω από ένα δισεκατομμύριο λεπτά προβολής.

Τη θέση της στην πρώτη θέση κατέλαβε το «Below», μια σειρά του Netflix με στοιχεία τρόμου και θρίλερ, ενώ η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της σειρά-prequel του «Friday the 13th», με τίτλο «Crystal Lake» στο Peacock, έκανε την είσοδό της στο top 5. Παράλληλα, οι κλασικές ταινίες Halloween, «Hocus Pocus» και «The Nightmare Before Christmas», πραγματοποίησαν την ετήσια επιστροφή τους στα charts.

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Στη δεύτερη εβδομάδα προβολής της, η σειρά «Below» του Netflix συγκέντρωσε 1,3 δισεκατομμύρια λεπτά παρακολούθησης, σημειώνοντας μια μικρή αύξηση σε σχέση με τα 1,19 δισεκατομμύρια λεπτά της προηγούμενης εβδομάδας. Η σειρά «Carrie» του Prime Video, αν και έπεσε μία θέση, συνέχισε να εντυπωσιάζει, καταγράφοντας 1,08 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής, με μια μείωση περίπου 15% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Νέες εισόδοι και επιστροφές στα charts

Η πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν της σειράς «The Diplomat» αποτέλεσε την μεγαλύτερη νέα είσοδο της εβδομάδας, συγκεντρώνοντας 983 εκατομμύρια λεπτά προβολής. Ακολουθεί η σειρά «Crystal Lake» του Peacock, η οποία έκανε την είσοδό της στην κατηγορία των πρωτότυπων σειρών με 774 εκατομμύρια λεπτά προβολής. Και οι δύο σειρές έκαναν πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου.

Η νέα σεζόν του «Love Is Blind» επέστρεψε το Netflix στις κατατάξεις, με 600 εκατομμύρια λεπτά προβολής, ισοφαρίζοντας το «East of Eden». Η σειρά «Ted Lasso» του Apple TV+ (546 εκατομμύρια) διατήρησε τη θέση της στο top 10 των πρωτότυπων σειρών, μια εβδομάδα μετά το φινάλε της σεζόν της. Στην κατηγορία των αποκτημένων σειρών, το «South Park» (540 εκατομμύρια λεπτά στο Paramount+) έκανε την πρώτη του εμφάνιση φέτος στα charts, στα μέσα της τρέχουσας σεζόν του.

Η κινηματογραφική δράση και το Halloween

Στον κινηματογραφικό τομέα, η ταινία «Animals» του Ben Affleck παρέμεινε στην κορυφή για δεύτερη εβδομάδα, συγκεντρώνοντας 756 εκατομμύρια λεπτά προβολής. Οι κλασικές ταινίες Halloween, «Hocus Pocus» (209 εκατομμύρια) και «The Nightmare Before Christmas» (173 εκατομμύρια), αμφότερες διαθέσιμες στο Disney+, κατέλαβαν την πέμπτη και έβδομη θέση αντίστοιχα μεταξύ των ταινιών.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι μετρήσεις της Nielsen αφορούν μόνο την παρακολούθηση σε τηλεοπτικές οθόνες και δεν περιλαμβάνουν λεπτά που παρακολουθήθηκαν σε υπολογιστές ή κινητές συσκευές. Επίσης, οι μετρήσεις αφορούν αποκλειστικά το κοινό των Ηνωμένων Πολιτειών.

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