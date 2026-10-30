Cinema 30.10.2026

Το Halloween μπήκε στο streaming: Ποιες σειρές βλέπουν περισσότερο οι συνδρομητές

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μάθε ποιοι τίτλοι τρόμου, όπως το «Crystal Lake» και η «Carrie», κυριαρχούν στο streaming αυτό το Halloween, σύμφωνα με τη Nielsen
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η σειρά τρόμου "Below" του Netflix κατέλαβε την πρώτη θέση στις προβολές streaming.
  • Η σειρά "Carrie" του Prime Video παρέμεινε στην κορυφαία τετράδα με πάνω από ένα δισεκατομμύριο λεπτά προβολής.
  • Η νέα σειρά "Crystal Lake" του Peacock, prequel του "Friday the 13th", εισήλθε στο top 5.
  • Οι κλασικές ταινίες Halloween "Hocus Pocus" και "The Nightmare Before Christmas" επέστρεψαν στα charts.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μέση του Οκτωβρίου σηματοδότησε μια σαφή στροφή προς τους τίτλους του Halloween και του τρόμου στις μετρήσεις προβολών streaming, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Nielsen. Η σειρά «Carrie» του Prime Video, η οποία βρισκόταν στην κορυφή την προηγούμενη εβδομάδα, υποχώρησε μία θέση, παραμένοντας όμως στην κορυφαία τετράδα με πάνω από ένα δισεκατομμύριο λεπτά προβολής.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Τη θέση της στην πρώτη θέση κατέλαβε το «Below», μια σειρά του Netflix με στοιχεία τρόμου και θρίλερ, ενώ η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της σειρά-prequel του «Friday the 13th», με τίτλο «Crystal Lake» στο Peacock, έκανε την είσοδό της στο top 5. Παράλληλα, οι κλασικές ταινίες Halloween, «Hocus Pocus» και «The Nightmare Before Christmas», πραγματοποίησαν την ετήσια επιστροφή τους στα charts.

Διάβασε επίσης: Η ταινία που σαρώνει στο Netflix  και καταρρίπτει ρεκόρ streaming

Στη δεύτερη εβδομάδα προβολής της, η σειρά «Below» του Netflix συγκέντρωσε 1,3 δισεκατομμύρια λεπτά παρακολούθησης, σημειώνοντας μια μικρή αύξηση σε σχέση με τα 1,19 δισεκατομμύρια λεπτά της προηγούμενης εβδομάδας. Η σειρά «Carrie» του Prime Video, αν και έπεσε μία θέση, συνέχισε να εντυπωσιάζει, καταγράφοντας 1,08 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής, με μια μείωση περίπου 15% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Δύο νεαροί μαθητές παρακολουθούν με προσοχή μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας.
https://www.instagram.com/primevideo/

Νέες εισόδοι και επιστροφές στα charts

Η πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν της σειράς «The Diplomat» αποτέλεσε την μεγαλύτερη νέα είσοδο της εβδομάδας, συγκεντρώνοντας 983 εκατομμύρια λεπτά προβολής. Ακολουθεί η σειρά «Crystal Lake» του Peacock, η οποία έκανε την είσοδό της στην κατηγορία των πρωτότυπων σειρών με 774 εκατομμύρια λεπτά προβολής. Και οι δύο σειρές έκαναν πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου.

Η νέα σεζόν του «Love Is Blind» επέστρεψε το Netflix στις κατατάξεις, με 600 εκατομμύρια λεπτά προβολής, ισοφαρίζοντας το «East of Eden». Η σειρά «Ted Lasso» του Apple TV+ (546 εκατομμύρια) διατήρησε τη θέση της στο top 10 των πρωτότυπων σειρών, μια εβδομάδα μετά το φινάλε της σεζόν της. Στην κατηγορία των αποκτημένων σειρών, το «South Park» (540 εκατομμύρια λεπτά στο Paramount+) έκανε την πρώτη του εμφάνιση φέτος στα charts, στα μέσα της τρέχουσας σεζόν του.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Η κινηματογραφική δράση και το Halloween

Στον κινηματογραφικό τομέα, η ταινία «Animals» του Ben Affleck παρέμεινε στην κορυφή για δεύτερη εβδομάδα, συγκεντρώνοντας 756 εκατομμύρια λεπτά προβολής. Οι κλασικές ταινίες Halloween, «Hocus Pocus» (209 εκατομμύρια) και «The Nightmare Before Christmas» (173 εκατομμύρια), αμφότερες διαθέσιμες στο Disney+, κατέλαβαν την πέμπτη και έβδομη θέση αντίστοιχα μεταξύ των ταινιών.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι μετρήσεις της Nielsen αφορούν μόνο την παρακολούθηση σε τηλεοπτικές οθόνες και δεν περιλαμβάνουν λεπτά που παρακολουθήθηκαν σε υπολογιστές ή κινητές συσκευές. Επίσης, οι μετρήσεις αφορούν αποκλειστικά το κοινό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Halloween streaming
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πόσο μεγάλη μπορεί να είναι μια τσάντα; Η Rosalía δίνει τη δική της απάντηση

Πόσο μεγάλη μπορεί να είναι μια τσάντα; Η Rosalía δίνει τη δική της απάντηση

30.10.2026
Επόμενο
«Ο Θεός της Σφαγής»: Η ανατρεπτική κωμωδία που ξεσκεπάζει τα προσωπεία της σύγχρονης κοινωνίας

«Ο Θεός της Σφαγής»: Η ανατρεπτική κωμωδία που ξεσκεπάζει τα προσωπεία της σύγχρονης κοινωνίας

30.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Bosch: Start Of Watch»: Κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από τη νέα σειρά με τον Cameron Monaghan
Cinema

«Bosch: Start Of Watch»: Κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από τη νέα σειρά με τον Cameron Monaghan

30.10.2026
«American Horror Story: 13»: Τι συνέβη πραγματικά στο φινάλε – Ο Paul Anthony Kelly αποκαλύπτει τα πάντα
Cinema

«American Horror Story: 13»: Τι συνέβη πραγματικά στο φινάλε – Ο Paul Anthony Kelly αποκαλύπτει τα πάντα

30.10.2026
Billie Eilish & Phoebe Bridgers: «Δανείζουν» τις φωνές τους στους «My Chemical Romance»
Cinema

Billie Eilish & Phoebe Bridgers: «Δανείζουν» τις φωνές τους στους «My Chemical Romance»

30.10.2026
Harry Potter: Πότε επιστρέφει ο μαγικός κόσμος του Hogwarts – Η ημερομηνία πρεμιέρας της νέας σειράς
Cinema

Harry Potter: Πότε επιστρέφει ο μαγικός κόσμος του Hogwarts – Η ημερομηνία πρεμιέρας της νέας σειράς

30.10.2026
«The Housemaid’s Secret»: Η Kirsten Dunst ενώνει τις δυνάμεις της με τη Sydney Sweeney στο νέο θρίλερ
Cinema

«The Housemaid’s Secret»: Η Kirsten Dunst ενώνει τις δυνάμεις της με τη Sydney Sweeney στο νέο θρίλερ

29.10.2026
Το HBO ανοίγει ξανά τις πύλες του Hogwarts – Ποιοι είναι οι 3 νέοι ηθοποιοί της σειράς Harry Potter
Cinema

Το HBO ανοίγει ξανά τις πύλες του Hogwarts – Ποιοι είναι οι 3 νέοι ηθοποιοί της σειράς Harry Potter

29.10.2026
Sylvester Stallone: Η απάντησή του για τον ρόλο της κόρης του στο «Tulsa King»
Celeb News

Sylvester Stallone: Η απάντησή του για τον ρόλο της κόρης του στο «Tulsa King»

29.10.2026
«Ebenezer»: Η Paramount Pictures άνοιξε την προπώληση για την ταινία των γιορτών
Cinema

«Ebenezer»: Η Paramount Pictures άνοιξε την προπώληση για την ταινία των γιορτών

29.10.2026
Η Katniss επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη! Η Jennifer Lawrence ξαναμπαίνει στον κόσμο των «Hunger Games»
Cinema

Η Katniss επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη! Η Jennifer Lawrence ξαναμπαίνει στον κόσμο των «Hunger Games»

29.10.2026
Halloween mood on: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια αξέχαστη spooky βραδιά

Halloween mood on: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια αξέχαστη spooky βραδιά

Το απόλυτο comfort food για τις κρύες μέρες είναι αυτή η ζεστή σούπα

Το απόλυτο comfort food για τις κρύες μέρες είναι αυτή η ζεστή σούπα

«Tight layering»: Η ανατρεπτική τάση που κάνει τα καλσόν πρωταγωνιστές

«Tight layering»: Η ανατρεπτική τάση που κάνει τα καλσόν πρωταγωνιστές

Πώς να βάλεις το animal print στη διακόσμηση του σπιτιού σου χωρίς υπερβολές

Πώς να βάλεις το animal print στη διακόσμηση του σπιτιού σου χωρίς υπερβολές

«Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση

«Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση

«Pumpkin spice hair»: Η πιο λαχταριστή απόχρωση της σεζόν εμπνέεται από το αγαπημένο σου ρόφημα

«Pumpkin spice hair»: Η πιο λαχταριστή απόχρωση της σεζόν εμπνέεται από το αγαπημένο σου ρόφημα

Χάσαμε το ένα τέταρτο του καθαρού μας εισοδήματος τα τελευταία 15 χρόνια

Χάσαμε το ένα τέταρτο του καθαρού μας εισοδήματος τα τελευταία 15 χρόνια

Σταθερά πρώτη στους αρνητικούς δείκτες η Ελλάδα

Σταθερά πρώτη στους αρνητικούς δείκτες η Ελλάδα

Τέλος εποχής και για τους φούρνους

Τέλος εποχής και για τους φούρνους