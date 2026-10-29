Cinema 29.10.2026

«Ebenezer»: Η Paramount Pictures άνοιξε την προπώληση για την ταινία των γιορτών

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Η επιστροφή του θρυλικού χαρακτήρα που υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τη γιορτινή ατμόσφαιρα στις κινηματογραφικές αίθουσες
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Paramount Pictures ξεκίνησε την προπώληση εισιτηρίων για τη νέα ταινία «Ebenezer».
  • Η ταινία, με πρωταγωνιστή τον Johnny Depp, βασίζεται στον χαρακτήρα Ebenezer Scrooge.
  • Το «Ebenezer» θα προβληθεί αποκλειστικά στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου.
  • Η παραγωγή στοχεύει να προσφέρει μια νέα ματιά στην κλασική ιστορία, εστιάζοντας στην ψυχοσύνθεση του ήρωα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν είσαι από εκείνους που περιμένουν πώς και πώς τις πρώτες μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές που δίνουν το έναυσμα για την εορταστική περίοδο, τότε τα νέα που έρχονται από το Hollywood θα σε ενθουσιάσουν. Η Paramount Pictures αποφάσισε να κάνει τη δική της ηχηρή παρέμβαση στην κινηματογραφική ατζέντα, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο έναν από τους πιο διαχρονικούς και αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Με τη θρυλική ατάκα «Bah Humbug!» να κυριαρχεί στις επίσημες ανακοινώσεις, η αντίστροφη μέτρηση για τη μεταφορά της κλασικής ιστορίας στη μεγάλη οθόνη έχει πλέον ξεκινήσει επίσημα, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στους λάτρεις των ατμοσφαιρικών παραγωγών.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Η νέα ταινία με τίτλο «Ebenezer» και πρωταγωνιστή τον Johnny Depp, υπόσχεται να προσφέρει μια ολόφρεσκη, καθηλωτική ματιά στον σκοτεινό και παράλληλα γοητευτικό κόσμο του Ebenezer Scrooge, του ανθρώπου που ταυτίστηκε όσο κανείς άλλος με το πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα από τις δοκιμασίες και τις ανατροπές της ζωής του. Τα social media της εταιρείας παραγωγής πήραν αμέσως φωτιά, καθώς η είδηση συνοδεύτηκε από την επίσημη έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων, καλώντας το κοινό να εξασφαλίσει από νωρίς τη θέση του στις σκοτεινές αίθουσες. Η επιλογή της ημερομηνίας δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού η παραγωγή στοχεύει να βάλει τους θεατές στο κατάλληλο κλίμα πριν καν σφιχτεί ο χειμωνιάτικος καιρός.

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Το ραντεβού με τη μεγάλη οθόνη έχει προγραμματιστεί αποκλειστικά για τις 13 Νοεμβρίου, μια ημερομηνία που αναμένεται να γεμίσει τις αίθουσες με σινεφίλ κάθε ηλικίας που αναζητούν την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία. Η παραγωγή υπόσχεται υψηλά επίπεδα αισθητικής, δυνατό καστ και μια ατμόσφαιρα που ισορροπεί ανάμεσα στο μυστήριο και τη λύτρωση, επιβεβαιώνοντας πως ο ορθός τρόπος για να βιώσεις μια τέτοια ιστορία είναι μόνο μέσα από την σκοτεινή αίθουσα. Αν θέλεις να μάθεις τις λεπτομέρειες για την προπώληση των εισιτηρίων, το παρασκήνιο της παραγωγής και το τι να περιμένεις από τη μεγάλη πρεμιέρα, συνέχισε να διαβάζει.

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Η έναρξη της προπώλησης και ο πανικός για ένα εισιτήριο στην πρεμιέρα

Η ανακοίνωση της Paramount Pictures πως τα εισιτήρια για το «Ebenezer» διατίθενται πλέον προς πώληση κινητοποίησε αμέσως τους λάτρεις του κινηματογράφου, οι οποίοι σπεύδουν να εξασφαλίσουν τις καλύτερες θέσεις. Η τακτική του πρώιμου ανοίγματος της προπώλησης αποδεικνύει τις μεγάλες προσδοκίες που υπάρχουν για την εμπορική πορεία της ταινίας, καθώς η ζήτηση αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο τις επόμενες εβδομάδες. Για τους φίλους των γιορτινών παραγωγών, η εξασφάλιση ενός εισιτηρίου για τις πρώτες προβολές αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα.

Η διαχρονική γοητεία του Ebenezer Scrooge στη μεγάλη οθόνη

Η επιστροφή του εμβληματικού αυτού χαρακτήρα αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως ορισμένες ιστορίες παραμένουν ανεξίτηλες στον χρόνο, προσφέροντας συγκινήσεις σε κάθε νέα γενιά θεατών. Η νέα μεταφορά του «Ebenezer» επιχειρεί να εμβαθύνει στην ψυχοσύνθεση του κεντρικού ήρωα, αναδεικνύοντας τις εσωτερικές του συγκρούσεις και τη διαδρομή του προς την αυτογνωσία. Η κινηματογραφική βιομηχανία επενδύει σταθερά σε κλασικές αφηγήσεις, προσφέροντάς τους σύγχρονα οπτικά εφέ και φρέσκια σκηνοθετική ματιά.

Αποκλειστικά στις αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου

Σε μια εποχή που οι πλατφόρμες streaming διεκδικούν μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου μας, η Paramount Pictures ξεκαθαρίζει πως το «Ebenezer» δημιουργήθηκε για να βιωθεί αποκλειστικά στον κινηματογράφο. Η μεγάλη οθόνη, ο επιβλητικός ήχος και η συλλογική εμπειρία της σκοτεινής αίθουσας αποτελούν τον μοναδικό τρόπο για να απολαύσει κανείς στο έπακρο την ατμόσφαιρα της ταινίας. Η 13η Νοεμβρίου πλησιάζει και η κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς ετοιμάζεται να κάνει την είσοδό της.

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Ebenezer Movie Johnny Depp Paramount Pictures ΤΑΙΝΙΑ Χριστούγεννα
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