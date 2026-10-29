Ο Elmo μεταμορφώνεται σε Miranda Priestly για το Halloween και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό!

Με μια ματιά Ο Elmo μεταμφιέστηκε σε Miranda Priestly για το Halloween, με χιουμοριστικό αποτέλεσμα.

Η μεταμφίεση περιλάμβανε ατάκες και συμπεριφορά εμπνευσμένες από τον χαρακτήρα της Meryl Streep.

Ο Cookie Monster εμφανίστηκε, με τον Elmo να σχολιάζει το χρώμα της γούνας του.

Η μεταμφίεση απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες που γνωρίζουν τις ταινίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια απρόσμενη συνάντηση ανάμεσα στον παιδικό κόσμο και την υψηλή μόδα έρχεται να κλέψει τις εντυπώσεις φέτος το Halloween! Ο αγαπημένος κόκκινος χαρακτήρας του «Sesame Street», Elmo, αφήνει για λίγο τα παιχνίδια και τα χρώματα και μεταμορφώνεται σε Miranda Priestly, την αυστηρή και αδίστακτη διευθύντρια περιοδικού μόδας που έχει ταυτιστεί με τη Meryl Streep στις ταινίες «The Devil Wears Prada».

Η πρωτότυπη μεταμφίεση αποκαλύφθηκε μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε το «Sesame Street», προκαλώντας έκπληξη με τον απρόσμενο συνδυασμό ενός παιδικού ήρωα με έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες του κινηματογράφου και του κόσμου της μόδας.

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Στο βίντεο, ο Elmo εμφανίζεται αρχικά να αναρωτιέται αν το κοινό μπορεί να μαντέψει τη μεταμφίεσή του. Λίγο αργότερα, αποκαλύπτει την εμφάνισή του, υιοθετώντας το χαρακτηριστικό ύφος της Miranda Priestly, γνωστής για τις αιχμηρές ατάκες, την αυστηρή συμπεριφορά και τα καυστικά σχόλιά της.

Το χιούμορ γίνεται ακόμη πιο έντονο όταν μια κολοκύθα περνά μπροστά του. Ο Elmo, έχοντας μπει για τα καλά στον ρόλο, σχολιάζει με ειρωνεία: «Κολοκύθες. Για το φθινόπωρο. Πόσο πρωτοποριακό». Η ατάκα αποτελεί σαφή αναφορά στο χαρακτηριστικό, δηκτικό ύφος της Miranda, η οποία αντιμετωπίζει ακόμη και τις πιο συνηθισμένες επιλογές με απόλυτη απαξίωση.

Η συνέχεια είναι εξίσου απολαυστική, καθώς στο πλάνο εμφανίζεται ο Cookie Monster. Ο Elmo σχολιάζει το μπλε χρώμα της γούνας του, λέγοντας πως μπορεί να μην είναι cerulean, δηλαδή η χαρακτηριστική απόχρωση του μπλε που έχει συνδεθεί με μία από τις πιο διάσημες σκηνές της πρώτης ταινίας, αλλά «λειτουργεί». Ο Cookie Monster, εμφανώς μπερδεμένος, απαντά με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο: «Ευχαριστώ; Έτσι νομίζω;».

Το αποτέλεσμα είναι ένα χιουμοριστικό crossover που απευθύνεται κυρίως στους ενήλικες θεατές που γνωρίζουν τις ταινίες, καθώς τα μικρότερα παιδιά που παρακολουθούν τον Elmo ενδέχεται να μην αναγνωρίσουν τις κινηματογραφικές αναφορές.

Από το «The Devil Wears Prada» στο Halloween

Η Miranda Priestly, την οποία ενσαρκώνει η Meryl Streep, αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της σύγχρονης ποπ κουλτούρας. Η πρώτη ταινία «The Devil Wears Prada» κυκλοφόρησε το 2006, με τη Streep να πρωταγωνιστεί δίπλα στην Anne Hathaway, την Emily Blunt και τον Stanley Tucci.

Η ιστορία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Lauren Weisberger, η οποία είχε εργαστεί στο περιοδικό Vogue. Ο χαρακτήρας της Miranda έχει συνδεθεί με την εικόνα της Anna Wintour, της εμβληματικής προσωπικότητας του χώρου της μόδας.

Οι πρωταγωνιστές επέστρεψαν στους ρόλους τους στο sequel «The Devil Wears Prada 2», το οποίο κυκλοφόρησε το 2026, ανανεώνοντας το ενδιαφέρον του κοινού για τον κόσμο της Miranda Priestly και τις ατάκες της.

Οι προηγούμενες μεταμφιέσεις του Elmo

Αν και η φετινή επιλογή ξεχωρίζει για τον ανατρεπτικό χαρακτήρα της, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Elmo εμφανίζεται με μια διαφορετική Halloween εμφάνιση. Σε προηγούμενα επεισόδια και αφιερώματα του «Sesame Street», έχει μεταμφιεστεί σε αστροναύτη με το όνομα Galactic Stan, αλλά και σε πειρατή και μάγο. Παράλληλα, η στολή του Elmo παραμένει μία από τις αγαπημένες επιλογές για παιδιά αλλά και ενήλικες που θέλουν να τιμήσουν τον δημοφιλή χαρακτήρα.

Φέτος, ωστόσο, ο μικρός κόκκινος ήρωας ανεβάζει τον πήχη της αποκριάτικης δημιουργικότητας, αποδεικνύοντας πως ακόμη και ένας χαρακτήρας προσχολικής ηλικίας μπορεί να αποκτήσει το πιο αυστηρό fashion attitude του Χόλιγουντ. Και, όπως θα έλεγε πιθανότατα η Miranda Priestly, η μόδα δεν είναι ποτέ τόσο απλή όσο φαίνεται!

Κεντρική Εικόνα: @sesamestreet

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