Cinema 27.10.2026

«Les Bonnes»: Ο Todd Haynes μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το έργο του Jean Genet με την Cate Blanchett

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Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι η επόμενη ταινία του θα βασίζεται στο εμβληματικό έργο του Jean Genet με πρωταγωνίστρια την Cate Blanchett
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Todd Haynes θα σκηνοθετήσει κινηματογραφική διασκευή του έργου «Les Bonnes» του Jean Genet.
  • Η Cate Blanchett αναμένεται να συμμετάσχει στην ταινία, πιθανόν επαναλαμβάνοντας ρόλο.
  • Το έργο του Genet βασίζεται στην αληθινή ιστορία των αδελφών Papin.
  • Ο Haynes ολοκληρώνει την ταινία «De Noche» με πρωταγωνιστές τους Pedro Pascal και Daniel Ramírez.
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Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Todd Haynes αποκάλυψε ότι το επόμενο κινηματογραφικό του εγχείρημα θα είναι η διασκευή του κλασικού έργου «Les Bonnes» του Jean Genet, με την Cate Blanchett να αναμένεται να αναλάβει έναν από τους κεντρικούς ρόλους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο σκηνοθέτης Todd Haynes, γνωστός για τις ανατρεπτικές του κινηματογραφικές προσεγγίσεις, ετοιμάζεται να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το εμβληματικό θεατρικό έργο «Les Bonnes» («Οι Δούλες») του Jean Genet. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό Le Point, ο Todd Haynes αποκάλυψε λεπτομέρειες για το επερχόμενο πρότζεκτ του, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή της βραβευμένης ηθοποιού Cate Blanchett.

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«Η επόμενη ταινία μου, μετά το «De Noche» που ολοκληρώνω τώρα, θα είναι μια διασκευή του έργου «Les Bonnes»», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Todd Haynes. Ο σκηνοθέτης εξήγησε ότι η προσέγγισή του στην ιστορία είναι «πολύ ιδιαίτερη» και διαφέρει από ό,τι έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν, αφήνοντας να εννοηθεί μια ανανεωμένη και μοναδική οπτική γωνία. Σχετικά με την επιλογή της Cate Blanchett, ο Todd Haynes ανέφερε: «Πιστεύω ότι η Cate Blanchett, η οποία είχε παίξει το έργο στο θέατρο με την Isabelle Huppert, θα συμμετάσχει στην ταινία μου». Η Cate Blanchett είχε ενσαρκώσει τον ρόλο της Claire το 2013 σε μια επιτυχημένη παραγωγή του Sydney Theatre Company, υπό τη σκηνοθεσία του Benedict Andrews, με την Isabelle Huppert στο ρόλο της Solange και την Elizabeth Debicki ως την Κυρία. Η επανένωση του σκηνοθέτη και της ηθοποιού, που έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν σε σημαντικές παραγωγές όπως το «I’m Not There» και το «Carol», αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το έργο του Jean Genet, που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1947, αντλεί έμπνευση από την πραγματική υπόθεση των αδελφών Christine και Léa Papin, δύο Γαλλίδων υπηρατριών που το 1933 δολοφόνησαν βίαια την εργοδότριά τους και την κόρη της. Η ιστορία επικεντρώνεται στις αδελφές Claire και Solange, που εργάζονται ως υπηρέτριες σε ένα σπίτι πλούσιας γυναίκας. Εκμεταλλευόμενες τις απουσίες της εργοδότριάς τους, οι δύο αδελφές επιδίδονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι ρόλων, όπου φαντασιώνονται και σκηνοθετούν την ταπείνωση και τη δολοφονία της.

Cate Blanchett
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η παραγωγή της παράστασης με την Cate Blanchett και την Isabelle Huppert, μετά την επιτυχία της στη Σύδνεϊ, μεταφέρθηκε και στο Lincoln Center στη Νέα Υόρκη, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση του έργου. Η δήλωση του Todd Haynes ότι η Cate Blanchett «θα συμμετάσχει» στην ταινία του αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επαναλάβει τον ρόλο της Claire ή να αναλάβει αυτόν της Κυρίας, ένα στοιχείο που προσθέτει περαιτέρω ενδιαφέρον στην επικείμενη συνεργασία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα με την ανακοίνωση για το «Les Bonnes», ο Todd Haynes βρίσκεται στην ολοκλήρωση της ταινίας «De Noche». Η ταινία αυτή, που διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1930, αφηγείται μια ιστορία αγάπης μεταξύ δύο ανδρών και πρωταγωνιστούν οι Pedro Pascal και Daniel Ramírez. Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν στο Μεξικό και η πρεμιέρα της αναμένεται να γίνει το 2027, με πιθανότερο σταθμό το Φεστιβάλ των Καννών. Η πολυαναμενόμενη συνεργασία του Todd Haynes με την Cate Blanchett αναμένεται να φέρει μια νέα, καλλιτεχνικά άρτια ματιά σε ένα κλασικό έργο, προσθέτοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στην ήδη λαμπρή φιλμογραφία του σκηνοθέτη.

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