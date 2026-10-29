8 κινηματογραφικές πρεμιέρες που πρέπει να βάλεις στη λίστα σου

Με μια ματιά Οκτώ νέες ταινίες κάνουν πρεμιέρα, καλύπτοντας διάφορα κινηματογραφικά είδη και θέματα.

Περιλαμβάνονται ιστορίες αγάπης, πολιτικά θρίλερ, περιπέτειες, δράματα και ταινίες κινουμένων σχεδίων.

Ξεχωρίζουν οι ταινίες "Wicker", "Coyote vs. Acme", "My Father's Shadow" και "Moulin".

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν ταινίες τρόμου, animation και η επανέκδοση του κλασικού "It's a Wonderful Life". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις την επόμενη ταινία που θα σε κάνει να ξεχάσεις για λίγο την καθημερινότητα, η νέα κινηματογραφική εβδομάδα έχει αρκετές εκπλήξεις για σένα. Από μια ασυνήθιστη ιστορία αγάπης με πρωταγωνιστές την Olivia Colman και τον Alexander Skarsgård μέχρι ένα πολιτικό θρίλερ με φόντο την Αίγυπτο, μια αποστολή επιβίωσης στον Αμαζόνιο και μια περιπέτεια με τον αγαπημένο Wile E. Coyote, οι νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου κινούνται σε εντελώς διαφορετικά κινηματογραφικά σύμπαντα.

Παράλληλα, ιστορικά δράματα που ξεχώρισαν σε μεγάλα φεστιβάλ, ένα animation για μικρούς και μεγάλους και μια από τις πιο αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες όλων των εποχών συμπληρώνουν το πρόγραμμα. Είτε προτιμάς το σινεμά που σε βάζει σε σκέψεις είτε αναζητάς μια περιπέτεια γεμάτη ένταση ή μια ιστορία που θα σε συγκινήσει, οι πρεμιέρες αυτής της εβδομάδας έχουν κάτι που αξίζει να προσθέσεις στη λίστα σου.

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1. «Wicker»: Η Olivia Colman και ο Alexander Skarsgård σε μια αλλιώτικη ιστορία αγάπης

Στην ταινία «Wicker», σε σκηνοθεσία των Alex Huston Fischer και Eleanor Wilson, η Olivia Colman και ο Alexander Skarsgård πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα ρομαντικά μοτίβα. Σε ένα απομονωμένο χωριό, μια γυναίκα που βρίσκεται στο περιθώριο της κοινωνίας παραγγέλνει έναν σύζυγο από τον τοπικό καλαθοπλέκτη. Αυτό που λαμβάνει, όμως, είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι περίμενε. Ο ψάθινος άντρας αποδεικνύεται πιο γοητευτικός και πιο ζωντανός από όσο θα μπορούσε να φανταστεί, προσφέροντάς της μια νέα αίσθηση ελευθερίας και αυτοπεποίθησης. Η ασυνήθιστη αυτή σχέση αναστατώνει την κλειστή κοινωνία του χωριού, προκαλώντας ζήλια και αντιδράσεις. Η ταινία βασίζεται στο διήγημα «The Wicker Husband» της Ursula Wills-Jones και προτείνει μια διαφορετική κινηματογραφική προσέγγιση στην αγάπη, την αποδοχή και την ανάγκη να βρεις τη θέση σου στον κόσμο.

2. «Coyote vs. Acme»: Ο Wile E. Coyote περνά στην αντεπίθεση

Ο Wile E. Coyote, ο γνώριμος χαρακτήρας των Looney Tunes που έχει περάσει δεκαετίες κυνηγώντας τον Road Runner και πέφτοντας θύμα των ίδιων του των σχεδίων, αποφασίζει επιτέλους να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Στο «Coyote vs. Acme» του Dave Green, ο Coyote συνεργάζεται με τον Kevin Avery, έναν δικηγόρο που διαφημίζεται σε πινακίδες και αναλαμβάνει να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει την Acme, Inc. Ο στόχος τους είναι να τα βάλουν με την εταιρεία που βρίσκεται πίσω από τα αμέτρητα αποτυχημένα προϊόντα και τις καταστροφές που έχουν σημαδέψει τη ζωή του. Η ιστορία βασίζεται στο σατιρικό άρθρο «Coyote v. Acme» του Ian Frazier, το οποίο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The New Yorker το 1990. Αν αγαπάς το χιούμορ των Looney Tunes, η ταινία υπόσχεται μια διαφορετική ματιά σε έναν χαρακτήρα που έχει συνηθίσει να χάνει, αλλά αυτή τη φορά διεκδικεί το δίκιο του.

3. «My Father’s Shadow»: Ένα ταξίδι στο ταραγμένο Λάγος

Το «My Father’s Shadow» του Akinola Davies είναι ένα οικογενειακό δράμα που εξελίσσεται σε μια περίοδο πολιτικής αναταραχής στη Νιγηρία. Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα που επιστρέφει έπειτα από μεγάλο διάστημα απουσίας και παίρνει μαζί του τα δύο παιδιά του για ένα αυθημερόν ταξίδι από το χωριό στο Λάγος. Σκοπός του είναι να διεκδικήσει έναν μισθό που του οφείλουν, όμως η διαδρομή μετατρέπεται σε μια εμπειρία που φέρνει τα παιδιά αντιμέτωπα με τις αντιφάσεις μιας μεγάλης πόλης. Την ίδια στιγμή, στο πολιτικό παρασκήνιο κλιμακώνεται η ένταση που οδήγησε στις επεισοδιακές εκλογές και στο στρατιωτικό πραξικόπημα του 1993. Μέσα από την οικογενειακή ιστορία, η ταινία εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην προσωπική ζωή και την πολιτική πραγματικότητα. Το «My Father’s Shadow» απέσπασε το BAFTA Καλύτερου Ντεμπούτου, αποτελώντας μία από τις αξιοσημείωτες επιλογές της εβδομάδας για όσους αναζητούν ένα δράμα με κοινωνικές και ιστορικές προεκτάσεις.

4. «Moulin»: Η τελευταία μάχη ενός ήρωα της Γαλλικής Αντίστασης

Ο σκηνοθέτης László Nemes, γνωστός για την έντονη κινηματογραφική του ματιά, επιστρέφει με το «Moulin», την πρώτη γαλλόφωνη μεγάλου μήκους ταινία του. Η υπόθεση διαδραματίζεται τον Ιούνιο του 1943, όταν ο Jean Moulin, ηγετική μορφή της Γαλλικής Αντίστασης, συλλαμβάνεται ενώ προσπαθεί να ενώσει ξανά τις δυνάμεις του Μυστικού Στρατού. Στη συνέχεια, έρχεται αντιμέτωπος με τον Klaus Barbie, επικεφαλής της Γκεστάπο στη Λυών, σε μια σκληρή ανάκριση που μετατρέπεται σε σύγκρουση ανάμεσα στην αντίσταση και τη βαρβαρότητα. Η μοίρα της Ελεύθερης Γαλλίας βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιστορίας όπου η επιμονή, η πολιτική πίστη και η ανθρώπινη αντοχή δοκιμάζονται στα άκρα. Η συμμετοχή της ταινίας στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Καννών ενισχύει το ενδιαφέρον για ένα ιστορικό δράμα που αναμετριέται με μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ευρωπαϊκής ιστορίας.

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5. «Beware Boiúna»: Τρόμος και επιβίωση στην καρδιά του Αμαζονίου

Αν προτιμάς τις ταινίες τρόμου που σε κρατούν σε εγρήγορση, το «Beware Boiúna» του Mike P. Nelson σε μεταφέρει βαθιά στην άγρια ζούγκλα της Κολομβίας. Μια ομάδα νεαρών γιατρών ξεκινά μια ανθρωπιστική αποστολή στον Αμαζόνιο, με σκοπό να προσφέρει βοήθεια σε ανθρώπους που τη χρειάζονται. Ωστόσο, τα μέλη της αποστολής έχουν διαφορετικά κίνητρα και η παρουσία τους στην περιοχή προκαλεί απρόσμενες αντιδράσεις. Η άφιξή τους ξυπνά ένα αρχαίο αρπακτικό, την Μποϊούνα, ένα γιγάντιο μυθικό φίδι που, σύμφωνα με την παράδοση του Αμαζονίου, κινείται τόσο στη στεριά όσο και στο νερό. Σύντομα, η αποστολή μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης, καθώς τα όρια ανάμεσα στον κυνηγό και το θήραμα γίνονται όλο και πιο ασαφή. Η ταινία αξιοποιεί το μυθολογικό στοιχείο και το απομονωμένο περιβάλλον της ζούγκλας για να δημιουργήσει μια περιπέτεια τρόμου που απευθύνεται στους φίλους του είδους.

6. «Eagles of the Republic»: Όταν η πολιτική εξουσία γίνεται επικίνδυνο παιχνίδι

Ο Tarik Saleh ολοκληρώνει την «Τριλογία του Καΐρου» με το πολιτικό θρίλερ «Eagles of the Republic», μια ταινία που εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στη δημοσιότητα, την εξουσία και τους προσωπικούς συμβιβασμούς. Ο George Fahmy, ένας από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς της Αιγύπτου, δέχεται πιέσεις από τις ανώτατες αρχές της χώρας για να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία που του ανατίθεται από την εξουσία. Αν και αρχικά εμφανίζεται απρόθυμος, τελικά αποδέχεται την πρόταση και βρίσκεται όλο και πιο κοντά στον στενό κύκλο των ανθρώπων που κινούν τα νήματα. Η κατάσταση περιπλέκεται όταν ξεκινά μια σχέση με τη μυστηριώδη σύζυγο του στρατηγού που επιβλέπει την παραγωγή. Από εκείνο το σημείο, η προσωπική του ζωή μπλέκεται επικίνδυνα με τα παιχνίδια πολιτικής ισχύος. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Καννών το 2025 και αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή για όσους αγαπούν τα πολιτικά θρίλερ που φωτίζουν τις σκοτεινές πλευρές της εξουσίας.

7. «Monster Mia»: Ένα κορίτσι αναζητά τη θέση του ανάμεσα σε πραγματικά τέρατα

Για τους μικρότερους θεατές, αλλά και για όσους αγαπούν τις ιστορίες φαντασίας, η «Monster Mia» της Verena Fels φέρνει στις αίθουσες μια περιπέτεια με τέρατα, χιούμορ και μια διαφορετική ματιά στη διαφορετικότητα. Η 12χρονη Mia δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στα αυστηρά πρότυπα της πόλης της και, ύστερα από ένα ακόμη περιστατικό στο σχολείο, στέλνεται στη μυστηριώδη Ακαδημία Rotwood. Εκεί, ανακαλύπτει ότι οι συμμαθητές της είναι πραγματικά τέρατα και πως ίσως αυτό να είναι το πρώτο μέρος όπου μπορεί να νιώσει ότι ανήκει. Η ταινία αντλεί έμπνευση από τη σειρά παιδικών βιβλίων «Monstrous Maud» και συνδυάζει στοιχεία γερμανικού εξπρεσιονισμού με αναφορές στα κλασικά κινηματογραφικά τέρατα. Πίσω από τη φανταστική της ατμόσφαιρα, βρίσκεται μια ιστορία για την αποδοχή του εαυτού μας και την αξία του να βρίσκεις ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν.

8. «It’s a Wonderful Life»: Η χριστουγεννιάτικη κλασική ταινία επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Η κινηματογραφική εβδομάδα ολοκληρώνεται με μια ταινία που έχει συνδεθεί όσο λίγες με το πνεύμα των Χριστουγέννων. Το «It’s a Wonderful Life» του Frank Capra επιστρέφει στις αίθουσες σε επανέκδοση, δίνοντάς σου την ευκαιρία να ξαναδείς ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του κλασικού αμερικανικού κινηματογράφου. Πρωταγωνιστής είναι ο George Bailey, ένας άνθρωπος με καλή καρδιά που έχει αφιερώσει τη ζωή του στους άλλους, αλλά βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο και αισθάνεται ότι έχει χάσει κάθε ελπίδα. Την παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς σκέφτεται να βάλει τέλος στη ζωή του, εμφανίζεται ο φύλακας άγγελός του και τον βοηθά να δει τον κόσμο από μια διαφορετική οπτική. Η ταινία του 1946 παραμένει μια διαχρονική ιστορία για την αλληλεγγύη, την ανθρώπινη αξία και τη σημασία που μπορεί να έχει η ζωή ενός ανθρώπου για τους γύρω του. Αν θέλεις να μπεις από νωρίς σε χριστουγεννιάτικη διάθεση, η επανέκδοσή της αποτελεί μια καλή αφορμή για μια κινηματογραφική επιστροφή σε ένα πραγματικό κλασικό έργο.

Ποια ταινία θα επιλέξεις αυτή την εβδομάδα;

Οι πρεμιέρες της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου προσφέρουν επιλογές για διαφορετικά γούστα: από την ασυνήθιστη ιστορία του «Wicker» και την περιπέτεια του «Coyote vs. Acme» μέχρι τα πολιτικά και ιστορικά δράματα «My Father’s Shadow», «Moulin» και «Eagles of the Republic». Αν αναζητάς ένταση, το «Beware Boiúna» μεταφέρει τον τρόμο στην καρδιά του Αμαζονίου, ενώ η «Monster Mia» προτείνει μια φανταστική περιπέτεια για όλη την οικογένεια. Και αν προτιμάς να κλείσεις την εβδομάδα με μια κλασική ιστορία που συγκινεί γενιές θεατών, το «It’s a Wonderful Life» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για να σου θυμίσει ότι κάποιες ταινίες δεν χάνουν ποτέ τη δύναμή τους. Πριν αποφασίσεις τι θα δεις, αξίζει να ελέγξεις τις ώρες προβολών στους κινηματογράφους της περιοχής σου, ώστε να επιλέξεις την ταινία που ταιριάζει περισσότερο στη διάθεσή σου.

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