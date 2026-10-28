Beauty 28.10.2026

Τα nail trends που θεωρούνται εντελώς ξεπερασμένα για το φθινόπωρο 2026

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5 nail trends που χάνουν τη δυναμική τους το φθινόπωρο του 2026 και οι εναλλακτικές που ανανεώνουν το μανικιούρ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα neon χρώματα αντικαθίστανται από σκούρες, πλούσιες αποχρώσεις και χρώματα πολύτιμων λίθων.
  • Το χοντρό γαλλικό μανικιούρ δίνει τη θέση του στο micro-French με λεπτή γραμμή στην άκρη.
  • Τα έντονα chunky glitter αντικαθίστανται από λεπτή λάμψη, μικροσκοπικά ιριδίζοντα στοιχεία και μεταλλικές λεπτομέρειες.
  • Τα υπερβολικά μακριά νύχια με έντονα σχήματα αντικαθίστανται από φυσικά μήκη και πιο διακριτικά σχήματα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε νέα εποχή φέρνει αλλαγές και στο μανικιούρ, με τις καλοκαιρινές επιλογές να δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε πιο βαθιές αποχρώσεις, διακριτικές λεπτομέρειες και σχέδια που ταιριάζουν στην ατμόσφαιρα του φθινοπώρου. Αν και ορισμένες τάσεις επιστρέφουν ξανά και ξανά, άλλες αρχίζουν να χάνουν τη δυναμική τους, αφήνοντας χώρο για πιο σύγχρονες εκδοχές της περιποίησης των νυχιών.

nixia_matcha
https://www.instagram.com/scratchmagazine/

Για το φθινόπωρο του 2026, η κατεύθυνση απομακρύνεται από τις υπερβολές του καλοκαιριού και στρέφεται σε πιο ισορροπημένα μανικιούρ. Οι έντονες αντιθέσεις, οι υπερβολικά χοντρές γραμμές και τα εντυπωσιακά φινιρίσματα δεν εξαφανίζονται εντελώς, αλλά ανανεώνονται μέσα από πιο λεπτές εφαρμογές και αποχρώσεις με μεγαλύτερο βάθος. Αν θέλεις, λοιπόν, να δώσεις μια φθινοπωρινή ανανέωση στα νύχια σου, αυτές είναι οι πέντε τάσεις που μπορείς να αφήσεις λίγο στην άκρη.

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1. Τα neon χρώματα

Τα φλούο νύχια είχαν την τιμητική τους τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι φωτεινές αποχρώσεις ταίριαζαν απόλυτα με τη διάθεση των διακοπών. Τώρα, όμως, το έντονο πράσινο, το φωσφοριζέ ροζ και το εκτυφλωτικό κίτρινο δίνουν τη θέση τους σε πιο σκούρες και πλούσιες χρωματικές επιλογές. Το βαθύ δαμασκηνί, το χρώμα του μαύρου κερασιού, το σοκολατί και το μελανό μπλε προσφέρουν ένταση χωρίς να δείχνουν τόσο καλοκαιρινά. Παράλληλα, οι αποχρώσεις που θυμίζουν πολύτιμους λίθους προσθέτουν βάθος και κάνουν ακόμη και ένα μονόχρωμο μανικιούρ να ξεχωρίζει.

https://www.instagram.com/nailsbyaimeegc/
https://www.instagram.com/nailsbyaimeegc/

2. Το χοντρό γαλλικό μανικιούρ

Το γαλλικό μανικιούρ παραμένει διαχρονική επιλογή, όμως η εκδοχή με τις φαρδιές, λευκές άκρες αρχίζει να δείχνει λιγότερο επίκαιρη. Ειδικά στα κοντά νύχια, μια πολύ χοντρή γραμμή μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος της επιφάνειας και να κάνει το νύχι να φαίνεται ακόμη πιο κοντό. Τη θέση της παίρνει το micro-French, με μια λεπτή γραμμή στην άκρη που διατηρεί την κλασική αισθητική, αλλά δείχνει πιο σύγχρονη. Η συγκεκριμένη εκδοχή ταιριάζει τόσο σε κοντά όσο και σε μακριά νύχια, ενώ αναδεικνύει το φυσικό τους σχήμα χωρίς να χρειάζεται έντονη αντίθεση.

https://www.instagram.com/chuenails/
https://www.instagram.com/chuenails/

3. Το chunky glitter

Οι έντονες glitter υφές έδωσαν λάμψη στα καλοκαιρινά μανικιούρ, με μεγάλα σωματίδια που κάλυπταν ολόκληρο το νύχι. Καθώς, όμως, η εποχή αλλάζει, η λάμψη γίνεται πιο λεπτή και το αποτέλεσμα λιγότερο φορτωμένο. Τα μικροσκοπικά ιριδίζοντα στοιχεία, οι διακριτικές μεταλλικές λεπτομέρειες και τα φινιρίσματα που αντανακλούν το φως δημιουργούν μια πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή του λαμπερού μανικιούρ. Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψεις εντελώς τη λάμψη, αλλά να την εντάξεις με τρόπο που να συμπληρώνει το χρώμα και το σχέδιο των νυχιών.

4. Τα υπερβολικά μακριά και έντονα σχήματα

Τα πολύ μακριά νύχια με αιχμηρές άκρες ή έντονες αναλογίες προσφέρουν χώρο για δημιουργικούς πειραματισμούς, όμως δεν είναι πάντα η πιο πρακτική επιλογή για την καθημερινότητα. Το φθινόπωρο, η τάση στρέφεται περισσότερο προς τα φυσικά μήκη και τα σχήματα που συνδυάζουν την αισθητική με την άνεση. Τα κοντά τετράγωνα νύχια με απαλά στρογγυλεμένες γωνίες, τα οβάλ και τα διακριτικά αμυγδαλωτά σχήματα αποτελούν επιλογές που προσαρμόζονται εύκολα σε διαφορετικά στιλ. Παράλληλα, τα πιο λεπτά και περιποιημένα νύχια αναδεικνύουν καλύτερα τις μονόχρωμες αποχρώσεις και τα μίνιμαλ σχέδια.

https://www.instagram.com/_tinascorner/
https://www.instagram.com/_tinascorner/

5. Το περλέ chrome σε κάθε απόχρωση

Το περλέ chrome έχει γίνει μια δημοφιλής επιλογή για όσες θέλουν να προσθέσουν μια φωτεινή, ιριδίζουσα όψη στο μανικιούρ τους. Η συγκεκριμένη τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί πάνω από πολλές διαφορετικές βάσεις, από απαλούς nude τόνους μέχρι έντονα χρώματα, χαρίζοντας μια χαρακτηριστική γυαλάδα.

https://www.instagram.com/paintbyjaz/
https://www.instagram.com/paintbyjaz/

Μια smoky μεταλλική υφή πάνω σε γκρι ανθρακί, μια μπρονζέ αντανάκλαση σε σοκολατί βάση ή ένα διακριτικό περλέ αποτέλεσμα σε βαθύ μπορντό δίνουν πιο ενδιαφέρουσα διάσταση στο μανικιούρ. Το chrome δεν χρειάζεται να εξαφανιστεί από τις επιλογές σου, αλλά να χρησιμοποιείται πιο επιλεκτικά.

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