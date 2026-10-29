Το «Pride and Prejudice» επιστρέφει στο Netflix με νέο trailer και ένα καστ γεμάτο μεγάλα ονόματα

Το Netflix αποκάλυψε το πρώτο trailer του Pride and Prejudice με την Emma Corrin και τον Jack Lowden στους εμβληματικούς ρόλους της Elizabeth Bennet και του Mr Darcy

Με μια ματιά Το Netflix κυκλοφόρησε το trailer της νέας σειράς «Pride and Prejudice», που θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Δεκεμβρίου.

Η σειρά έχει πρωταγωνιστές την Emma Corrin ως Elizabeth Bennet και τον Jack Lowden ως Mr. Darcy.

Στο καστ συμμετέχουν γνωστοί ηθοποιοί όπως η Olivia Colman και η Fiona Shaw, η οποία είχε παίξει και στο «Sense and Sensibility».

Η σειρά, αποτελούμενη από έξι επεισόδια, γράφτηκε από την Dolly Alderton και σκηνοθετήθηκε από τον Euros Lyn. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο ολοκληρωμένο trailer για τη νέα του μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος «Pride and Prejudice» της Jane Austen. Η σειρά, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 3 Δεκεμβρίου, υπόσχεται μια πιστή και ατμοσφαιρική απόδοση της αγαπημένης ιστορίας, με πρωταγωνιστές την Emma Corrin στον ρόλο της Elizabeth Bennet και τον Jack Lowden ως Mr. Darcy.

Το trailer ξεκινά με τις αδερφές Bennet, Elizabeth (Emma Corrin) και Jane (Freya Mavor), να συζητούν για το μέλλον τους. Η Elizabeth, με το χαρακτηριστικό της πνεύμα, αναφέρει πως μια μέρα θα γίνει είτε «κυβερνήτης και άγαμη, είτε σύζυγος και μητέρα», εκφράζοντας την επιθυμία της να μπορέσει επιτέλους να μιλήσει για κάτι άλλο. Οι πέντε αδερφές Bennet, υπό την καθοδήγηση της «πολύ δραστήριας μητέρας» τους, Mrs. Bennet (Olivia Colman), και του λιγομίλητου πατέρα τους, Mr. Bennet (Rufus Sewell), αποτελούν το κεντρικό οικογενειακό σκηνικό.

Διάβασε επίσης: «Ανατολικά της Εδέμ»: Όσα αποκαλύπτει το σκοτεινό και καθηλωτικό trailer του Netflix

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες σκηνές του trailer είναι η συνάντηση της Elizabeth με τον Mr. Darcy (Jack Lowden) καθώς αυτός πετάει πέτρες σε μια λίμνη. Η εικόνα αυτή προκαλεί αναπόφευκτα μια σύγκριση με την πρόσφατη κινηματογραφική μεταφορά του «Sense and Sensibility» της Jane Austen, όπου ο χαρακτήρας του Mr. Edward Ferrars, τον οποίο υποδύεται ο George Mackay, κάνει ακριβώς το ίδιο.

Επιπλέον, ένα στοιχείο που συνδέει τις δύο νέες μεταφορές των έργων της Jane Austen είναι η παρουσία της ηθοποιού Fiona Shaw. Μετά τον ρόλο της στην ταινία «Sense and Sensibility», η Fiona Shaw θα ενσαρκώσει την Lady Catherine de Bourgh στην επερχόμενη σειρά του Netflix. Στο trailer, η Fiona Shaw διακρίνεται ντυμένη στα μαύρα, καθισμένη στο πίσω μέρος μιας άμαξας.

Η χαρακτηριστική φράση «Είναι αλήθεια καθολικά αποδεκτή ότι ένας άνδρας με καλή περιουσία επιθυμεί σύζυγο», ακούγεται από την Olivia Colman, δίνοντας τον τόνο για τις κοινωνικές προσδοκίες και τους γάμους που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ιστορία. Το trailer προσφέρει επίσης σύντομες ματιές σε άλλους σημαντικούς χαρακτήρες, όπως η Lydia Bennet (Rhea Norwood), η Kitty Bennet (Hopey Parish), η Mary Bennet (Hollie Avery), ο Mr. George Wickham (Louis Partridge) και ο Mr. Collins (Jamie Demetriou). Το trailer κλείνει με την Mrs. Bennet να διερωτάται γιατί ο Mr. Bennet, ο οποίος παραμένει σιωπηλός καθ’ όλη τη διάρκειά του, πρέπει να κάνει τα πάντα τόσο δραματικά.

Η σειρά, η οποία θα αποτελείται από έξι επεισόδια, έχει γραφτεί από την Dolly Alderton, γνωστή για τη δουλειά της στα «Everything I Know About Love» και «Good Material», και σκηνοθετείται από τον Euros Lyn, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του και τη σειρά «Heartstopper».

Στο πλευρό των Corrin και Jack Lowden, το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Olivia Colman (Mrs. Bennet), Rufus Sewell (Mr. Bennet), Freya Mavor (Jane Bennet), Jamie Demetriou (Mr. Collins) και Daryl McCormack (Mr. Caroline Bingley). Τους ρόλους των Lydia, Mary και Kitty Bennet θα αναλάβουν οι Rhea Norwood, Hopey Parish και Hollie Avery αντίστοιχα, ενώ η Siena Kelly θα υποδυθεί την Caroline Bingley και η Fiona Shaw την Lady Catherine de Bourgh.

Η συγγραφέας και εκτελεστική παραγωγός Dolly Alderton, κατά την αποκάλυψη του πλήρους καστ, δήλωσε: «Κάθε γενιά, μια ομάδα ανθρώπων έχει την ευκαιρία να ξαναπεί αυτήν την υπέροχη ιστορία και νιώθω πολύ τυχερή που συμμετέχω σε αυτό. Το «Pride and Prejudice» της Jane Austen είναι το πρότυπο της ρομαντικής κομεντί, ήταν χαρά να ξαναβουτήξω στις σελίδες του για να βρω τόσο οικείους όσο και φρέσκους τρόπους να ζωντανέψω αυτό το αγαπημένο βιβλίο. Με τον Euros Lyn να σκηνοθετεί το λαμπρό μας καστ, είμαι τόσο ενθουσιασμένη που θα επανασυστήσω αυτούς τους ξεκαρδιστικούς και περίπλοκους χαρακτήρες σε όσους θεωρούν το «Pride and Prejudice» το αγαπημένο τους βιβλίο, αλλά και σε όσους δεν έχουν ακόμη γνωρίσει την Elizabeth και τον Mr. Darcy τους».

Η Jane Austen έχει εμπνεύσει γενιές αναγνωστών για πάνω από 200 χρόνια, και το «Pride and Prejudice», ως το πιο διάσημο και ευρέως διαβασμένο μυθιστόρημά της, έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για αμέτρητους συγγραφείς και κινηματογραφιστές, χάρη στους εμβληματικούς χαρακτήρες, την αιχμηρή κοινωνική κριτική και την διαχρονική ιστορία αγάπης του.

Η παραγωγή της σειράς γίνεται από την Lookout Point, εταιρεία της BBC Studios, με εκτελεστικούς παραγωγούς τους Laura Lankester, Will Johnston και Louise Mutter, καθώς και τους Alderton και Euros Lyn. Η Emma Corrin συμμετέχει επίσης ως εκτελεστική παραγωγός, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο της σε αυτόν τον ρόλο.

Η νέα μεταφορά του Netflix έρχεται σε μια περίοδο που το έργο της Jane Austen γνωρίζει ανανεωμένο ενδιαφέρον, με άλλες προσαρμογές να βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η κινηματογραφική εκδοχή του «Sense and Sensibility».

Διάβασε επίσης: