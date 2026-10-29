«Σκέφτομαι δυνατά»: Ο Θοδωρής Αθερίδης σκηνοθετεί το νέο διαμάντι του Florian Zeller

Με μια ματιά
- Ο Θοδωρής Αθερίδης σκηνοθετεί το θεατρικό έργο «Σκέφτομαι δυνατά» του Florian Zeller.
- Το έργο παρουσιάζει δύο ζευγάρια φίλων που μιλούν μεταξύ τους, ενώ οι σκέψεις τους ακούγονται μόνο από το κοινό.
- Η παράσταση θέτει ερωτήματα ταυτότητας: ποιος είμαι, αυτά που λέω, σκέφτομαι ή κάνω.
- Παίζουν οι Θοδωρής Αθερίδης, Εβελίνα Παπούλια, Αντώνης Καρυστινός και Θάλεια Παπακώστα στο Θέατρο Μικρό Παλλάς.
FLORIAN ZELLER – «ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΔΥΝΑΤΑ»
Ο Florian Zeller ξαναχτυπά με μία κωμωδία και του ύψους και του βάθους!
Λίγα λόγια για το έργο:
Δύο ζευγάρια, φίλοι! Μιλάνε όλοι μεταξύ τους. Είναι απλοί, ευγενικοί, άνετοι …όταν μιλούν! Όταν όμως σκέφτονται; Τί είναι αυτό που σκέφτονται και το ακούνε μόνο οι θεατές; Γιατί το νερό σαν νερό, γίνεται καθρέφτης, αλλά κάτω από την επιφάνειά του μπορείς να διακρίνεις τον βυθό.
Σκέφτονται δυνατά ο Θοδωρής Αθερίδης, η Εβελίνα Παπούλια, ο Αντώνης Καρυστινός και η Θάλεια Παπακώστα σ’ένα σπίτι σαν όλα τα σπίτια, σαν όλους τους ανθρώπους, σαν όλες τις σχέσεις.
Όταν τα φώτα σβήσουν, ξυπνάει το ερώτημα:
Ποιος είμαι;
Αυτά που λέω…
Αυτά που σκέφτομαι…
Αυτά που κάνω;
Ταυτότητα Παράστασης
Συγγραφέας : Florian Zeller
Μετάφραση : Μαριαλένα Κωτσάκη
Σκηνοθεσία : Θοδωρής Αθερίδης
Σκηνικά : Μαρία Φιλίππου
Κοστούμια : Άγις Παναγιώτου
Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας
Μουσική Επιμέλεια : Θοδωρής Αθερίδης
Βοηθός σκηνοθέτη : Δανάη Κουρέπη
Φωτογραφίες παράστασης : Γιώργος Καλφαμανώλης
Παίζουν: Θοδωρής Αθερίδης, Εβελίνα Παπούλια, Αντώνης Καρυστινός, Θάλεια Παπακώστα
Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & Επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου
Διεύθυνση Marketing: Μαργαρίτα Μαρμαρά
Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού : Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου
Θεατρο Μικρό Παλλάς Αμερικής 2 Στοά Σπύρου Μήλιου, Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλέφωνο: 211 1000 365
Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:
Πέμπτη: 20:00, Παρασκευή: 21:00, Σάββατο: 21:00, Κυριακή : 18:00.
Τιμές εισιτηρίων:
VIP : 25€, Α’ Διάζωμα : 20€, Β’ + Γ’ Διάζωμα : 18€,
Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο), Συνοδός ΑΜΕΑ: 16€ Β’ & Γ’ διάζωμα.
Άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.
Εισιτήρια:
• https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/skeftomai-dynata/
• Στο τηλεφωνικό κέντρο : 211 1000 365
• Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα
Για Ομαδικές Κρατήσεις : Κώστας Μπάλτας, Γιώτα Καραίσκου, Κατερίνα Σταθάτου 211- 1026277, Δευτ- Παρ: 10:00 -19:00.
Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: [email protected]
Πληροφορίες: 211 1000 365
Χορηγοί επικοινωνίας:
Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2
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