«Σκέφτομαι δυνατά»: Ο Θοδωρής Αθερίδης σκηνοθετεί το νέο διαμάντι του Florian Zeller

Η πολυαναμενόμενη θεατρική παράσταση κάνει επίσημη πρεμιέρα την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, φέρνοντας στη σκηνή μια εκρηκτική ισορροπία γέλιου και συγκίνησης

Με μια ματιά Ο Θοδωρής Αθερίδης σκηνοθετεί το θεατρικό έργο «Σκέφτομαι δυνατά» του Florian Zeller.

Το έργο παρουσιάζει δύο ζευγάρια φίλων που μιλούν μεταξύ τους, ενώ οι σκέψεις τους ακούγονται μόνο από το κοινό.

Η παράσταση θέτει ερωτήματα ταυτότητας: ποιος είμαι, αυτά που λέω, σκέφτομαι ή κάνω.

Παίζουν οι Θοδωρής Αθερίδης, Εβελίνα Παπούλια, Αντώνης Καρυστινός και Θάλεια Παπακώστα στο Θέατρο Μικρό Παλλάς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

FLORIAN ZELLER – «ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΔΥΝΑΤΑ»

Ο Florian Zeller ξαναχτυπά με μία κωμωδία και του ύψους και του βάθους!

Λίγα λόγια για το έργο:

Δύο ζευγάρια, φίλοι! Μιλάνε όλοι μεταξύ τους. Είναι απλοί, ευγενικοί, άνετοι …όταν μιλούν! Όταν όμως σκέφτονται; Τί είναι αυτό που σκέφτονται και το ακούνε μόνο οι θεατές; Γιατί το νερό σαν νερό, γίνεται καθρέφτης, αλλά κάτω από την επιφάνειά του μπορείς να διακρίνεις τον βυθό.

Σκέφτονται δυνατά ο Θοδωρής Αθερίδης, η Εβελίνα Παπούλια, ο Αντώνης Καρυστινός και η Θάλεια Παπακώστα σ’ένα σπίτι σαν όλα τα σπίτια, σαν όλους τους ανθρώπους, σαν όλες τις σχέσεις.

Όταν τα φώτα σβήσουν, ξυπνάει το ερώτημα:

Ποιος είμαι;

Αυτά που λέω…

Αυτά που σκέφτομαι…

Αυτά που κάνω;

Ταυτότητα Παράστασης

Συγγραφέας : Florian Zeller

Μετάφραση : Μαριαλένα Κωτσάκη

Σκηνοθεσία : Θοδωρής Αθερίδης

Σκηνικά : Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια : Άγις Παναγιώτου

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Μουσική Επιμέλεια : Θοδωρής Αθερίδης

Βοηθός σκηνοθέτη : Δανάη Κουρέπη

Φωτογραφίες παράστασης : Γιώργος Καλφαμανώλης

Παίζουν: Θοδωρής Αθερίδης, Εβελίνα Παπούλια, Αντώνης Καρυστινός, Θάλεια Παπακώστα

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & Επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου

Διεύθυνση Marketing: Μαργαρίτα Μαρμαρά

Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού : Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου

Θεατρο Μικρό Παλλάς Αμερικής 2 Στοά Σπύρου Μήλιου, Σύνταγμα, Αθήνα

Τηλέφωνο: 211 1000 365

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Πέμπτη: 20:00, Παρασκευή: 21:00, Σάββατο: 21:00, Κυριακή : 18:00.

Τιμές εισιτηρίων:

VIP : 25€, Α’ Διάζωμα : 20€, Β’ + Γ’ Διάζωμα : 18€,

Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο), Συνοδός ΑΜΕΑ: 16€ Β’ & Γ’ διάζωμα.

Άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Εισιτήρια:

• https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/skeftomai-dynata/

• Στο τηλεφωνικό κέντρο : 211 1000 365

• Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις : Κώστας Μπάλτας, Γιώτα Καραίσκου, Κατερίνα Σταθάτου 211- 1026277, Δευτ- Παρ: 10:00 -19:00.

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: [email protected]

Πληροφορίες: 211 1000 365

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2