Θέατρο 26.10.2026

«Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά»: Η παράσταση με τον Γιώργο Χρυσοστόμου που δεν πρέπει να χάσεις

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η κωμωδία του Richard Bean, βασισμένη στο κλασικό έργο του Κάρλο Γκολντόνι, συνεχίζεται στο Θέατρο Ιλίσια με τον Γιώργο Χρυσοστόμου
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η παράσταση «Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά» παίζεται στο Θέατρο Ιλίσια με επιτυχία.
  • Το έργο συνδυάζει commedia dell’ arte με βρετανικό χιούμορ, εστιάζοντας σε παρεξηγήσεις και χάος.
  • Ο Γιώργος Χρυσοστόμου πρωταγωνιστεί ως υπηρέτης που εργάζεται για δύο αφεντικά ταυτόχρονα.
  • Λόγω ζήτησης, προστίθενται επιπλέον παραστάσεις, με τις θέσεις να εξαντλούνται γρήγορα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η παράσταση Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά (One man, two guvnors), σε σκηνοθεσία Θάνου Τοκάκη συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο Θέατρο Ιλίσια. Το έργο Richard Bean είναι μια σύγχρονη κωμωδία που παντρεύει την παράδοση της commedia dell’ arte με το βρετανικό χιούμορ. Ο Γιώργος Χρυσοστόμου επιστρέφει στην κωμωδία, ερμηνεύοντας τον κεντρικό ρόλο του υπηρέτη Φράνσις, ενώ η Γρηγορία Μεθενίτη αναλαμβάνει τον απαιτητικό διπλό ρόλο της Ρέιτσελ/Ρόσκο. Μαζί τους βρίσκονται οι: Γιάννης Καπελέρης, Αργύρης Γκαγκάνης, Λυδία Στέφου και Νίκος Ιατρού. Λόγω της αυξημένης προσέλευσης του κοινού, προστίθενται επιπλέον παραστάσεις, κάθε Κυριακή στις 21:15. Η προπώληση έχει ανοίξει και οι θέσεις εξαντλούνται γρήγορα.

ΕΝΑΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣ , ΔΥΟ ΑΦΕΝΤΙΚΑ_DM-86

Ο Φράνσις χρειάζεται επειγόντως δουλειά. Και ακόμα πιο επειγόντως φαγητό. Όταν λοιπόν του δίνεται η ευκαιρία να εργαστεί για δύο διαφορετικά αφεντικά ταυτόχρονα, αποφασίζει (μάλλον όχι σοφά) να δεχτεί χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν. Το πρόβλημα είναι πως το ένα αφεντικό κρύβεται πίσω από ψεύτικη ταυτότητα, το άλλο μπλέκεται σε ύποπτες ιστορίες έρωτα και εγκλήματος και, όσο ο Φράνσις τρέχει πανικόβλητος από τον έναν στον άλλον για να κρατήσει τα πάντα μυστικά, ο κόσμος γύρω του μοιάζει να διαλύεται σε ένα ξέφρενο, απολαυστικό πανδαιμόνιο από παρεξηγήσεις, χαμένα μηνύματα, κρυφούς έρωτες και κακά σχεδιασμένες δολοπλοκίες.

ΕΝΑΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣ , ΔΥΟ ΑΦΕΝΤΙΚΑ_DM-51

Ο Richard Bean διασκευάζει με μοναδικό και σύγχρονο τρόπο το κλασικό έργο του Κάρλο Γκολντόνι, Υπηρέτης δύο αφεντάδων (1743) εκσυγχρονίζοντάς το και ενισχύοντας τον φρενήρη ρυθμό του. Η σκηνοθεσία του Θάνου Τοκάκη δημιουργεί μία άχρονη συνθήκη που θυμίζει την εξωφρενική ατμόσφαιρα των Monty Python και όπου όλα μπορούν να συμβούν, καθώς το παράδοξο και οι κωμικές ανατροπές κυριαρχούν. Το έργο μετατρέπει το χάος σε μια πολύχρωμη θεατρική απόλαυση και εξελίσσεται σε έναν ύμνο στην αταξία, την επιβίωση και το πηγαίο γέλιο.

ΕΝΑΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣ , ΔΥΟ ΑΦΕΝΤΙΚΑ_DM-23

Ωστόσο, όπως και το κείμενο του Γκολντόνι, πίσω από τη φαρσική του επιφάνεια, διατηρεί ένα διακριτικό κοινωνικό σχόλιο γύρω από την καθημερινή πάλη και την ανθρώπινη ανάγκη για προσαρμογή. Με έντονη σωματικότητα, παιγνιώδη διάδραση με το κοινό, αλλά και με τους ηθοποιούς να μπαινοβγαίνουν διαρκώς στους πολλαπλούς ρόλους τους (χωρίς να είναι πάντα σαφές πού τελειώνει ο ρόλος και πού αρχίζει ο ίδιος ο ηθοποιός), το έργο Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά αποτελεί -όπως και το θεατρικό του πρότυπο- ένα κείμενο υψηλών υποκριτικών απαιτήσεων, λεπτομερούς συντονισμού και λεπτών αποχρώσεων.

ΕΝΑΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣ , ΔΥΟ ΑΦΕΝΤΙΚΑ_DM-8

Δεν είναι τυχαίο που ο Τύπος το κατέταξε ανάμεσα στις «πιο αστείες παραγωγές στην ιστορία του National Theatre» (The Guardian), χαρακτηρίστηκε ως «η πιο αστεία παράσταση του πλανήτη» (Daily Mail) και «ανεξέλεγκτη αστεία κωμωδία». Το έργο γνώρισε τεράστια επιτυχία τόσο στο Λονδίνο όσο και στο Broadway. Απέσπασε πολλαπλά βραβεία, μεταξύ των οποίων αυτό του Καλύτερου Έργου στα Evening Standard Theatre Awards το 2011 και το βραβείο Outstanding New Broadway Play στα Outer Critics Circle Awards, ενώ η παραγωγή του Broadway απέσπασε συνολικά επτά υποψηφιότητες για Tony Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον James Corden.

Η προπώληση έχει ξεκινήσει.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία – Μετάφραση – Δραματουργική επιμέλεια: Θάνος Τοκάκης
Σκηνικά: Γιάννης Μουρίκης
Κοστούμια: Εβελίνα Δαρζέντα
Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου
Επιμέλεια κίνησης: Άντυ Τζούμα
Βοηθός σκηνοθέτη: Ηλιάνα Γαϊτάνη
Φωτογραφίες: Γιώργος Καπλανίδης / Φωτογραφίες παράσταση: Δομνίκη Μητροπούλου
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Γιώργος Χρυσοστόμου: Φράνσις
Γρηγορία Μεθενίτη: Ρέιτσελ, Ρόσκο
Γιάννης Καπελέρης: Στάνλεϋ
Αργύρης Γκαγκάνης: Τσάρλυ, Γκάρεφ, Αστυνομικός
Λυδία Στέφου: Πολίν
Νίκος Ιατρού: Άλαν, Άλφι

ΕΝΑΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣ , ΔΥΟ ΑΦΕΝΤΙΚΑ_DM-71

Κάθε Σάββατο στις 18:00, Κυριακή στις 21:15 και Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/enas-ypiretis-dyo-afentika/

Χορηγοί επικοινωνίας:
Mad.gr, Mad Radio 106,2, Mad TV

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΘΕΑΤΡΟ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Release Athens 2027: Οι Fontaines D.C. έρχονται στην Αθήνα – Όσα πρέπει να γνωρίζεις

Release Athens 2027: Οι Fontaines D.C. έρχονται στην Αθήνα – Όσα πρέπει να γνωρίζεις

26.10.2026
Επόμενο
Εμπνεύσου από το «varsity bob» της Billie Eilish για την επόμενη αλλαγή στα μαλλιά σου

Εμπνεύσου από το «varsity bob» της Billie Eilish για την επόμενη αλλαγή στα μαλλιά σου

26.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το σκοτεινό θρίλερ του Ίψεν: Το «Ρόσμερσχολμ» στο Θέατρο Τέχνης
City Guide

Το σκοτεινό θρίλερ του Ίψεν: Το «Ρόσμερσχολμ» στο Θέατρο Τέχνης

26.10.2026
«Η Μοναξιά της Δύσης»: Η σκοτεινή κωμωδία του Martin McDonagh επιστρέφει στη θεατρική σκηνή
City Guide

«Η Μοναξιά της Δύσης»: Η σκοτεινή κωμωδία του Martin McDonagh επιστρέφει στη θεατρική σκηνή

26.10.2026
«The art of annotating»: Η τεχνική που αλλάζει τον τρόπο που διαβάζεις
City Guide

«The art of annotating»: Η τεχνική που αλλάζει τον τρόπο που διαβάζεις

24.10.2026
«Βουλίτσα»: Η νέα κωμωδία που βάζει τις μαμάδες στο επίκεντρο και υπόσχεται γέλιο και συγκίνηση
City Guide

«Βουλίτσα»: Η νέα κωμωδία που βάζει τις μαμάδες στο επίκεντρο και υπόσχεται γέλιο και συγκίνηση

23.10.2026
Γιατί δεν θα δούμε ποτέ μια εξέγερση των ζώων;
City Guide

Γιατί δεν θα δούμε ποτέ μια εξέγερση των ζώων;

23.10.2026
Ποιος τύπος «ενοχλητικού» συναδέλφου είσαι; Το τεστ που θα χαλάσει φιλίες στο γραφείο
City Guide

Ποιος τύπος «ενοχλητικού» συναδέλφου είσαι; Το τεστ που θα χαλάσει φιλίες στο γραφείο

23.10.2026
5 fun ιδέες για ραντεβού με τον εαυτό σου που αξίζει να δοκιμάσεις
City Guide

5 fun ιδέες για ραντεβού με τον εαυτό σου που αξίζει να δοκιμάσεις

23.10.2026
Ο σκύλος-βοηθός που ξετρελάθηκε με τον Pluto σε κρουαζιέρα της Disney
City Guide

Ο σκύλος-βοηθός που ξετρελάθηκε με τον Pluto σε κρουαζιέρα της Disney

23.10.2026
«Μέσα στο μυαλό σου – Όλα για Σένα»: Η διαδραστική εμπειρία ψυχολογίας επιστρέφει στο Θέατρο Αλίκη
City Guide

«Μέσα στο μυαλό σου – Όλα για Σένα»: Η διαδραστική εμπειρία ψυχολογίας επιστρέφει στο Θέατρο Αλίκη

23.10.2026
Η αλήθεια για τις κόκκινες μάσκες φωτοθεραπείας που κατέκλυσαν το Instagram

Η αλήθεια για τις κόκκινες μάσκες φωτοθεραπείας που κατέκλυσαν το Instagram

4 κορυφαίοι γαστρονομικοί προορισμοί της Ευρώπης που αξίζει να επισκεφθείς

4 κορυφαίοι γαστρονομικοί προορισμοί της Ευρώπης που αξίζει να επισκεφθείς

Πώς να επιλέξεις τις ιδανικές κουρτίνες για κάθε χώρο του σπιτιού

Πώς να επιλέξεις τις ιδανικές κουρτίνες για κάθε χώρο του σπιτιού

Οι 4 μεγαλύτερες τάσεις στα φορέματα εμπνευσμένες από τα 60s

Οι 4 μεγαλύτερες τάσεις στα φορέματα εμπνευσμένες από τα 60s

Οι 6 γαλότσες που μπήκαν στη shopping λίστα μου για τις βροχερές ημέρες

Οι 6 γαλότσες που μπήκαν στη shopping λίστα μου για τις βροχερές ημέρες

Το υποβρύχιο αριστούργημα που εντυπωσιάζει: Το τεράστιο γλυπτό με την Kiko Mizuhara έγινε viral!

Το υποβρύχιο αριστούργημα που εντυπωσιάζει: Το τεράστιο γλυπτό με την Kiko Mizuhara έγινε viral!

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: ΝΑΥΑΓΙΟ στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Αρχίσαμε να λέμε και το ψωμί… ψωμάκι

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη