Release Athens 2027: Οι Fontaines D.C. έρχονται στην Αθήνα – Όσα πρέπει να γνωρίζεις

Το Release Athens 2027 ανακοινώνει το πρώτο μεγάλο όνομα της διοργάνωσης, ενώ η προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Με μια ματιά Οι Fontaines D.C. θα εμφανιστούν στο Release Athens 2027 στις 11 Ιουλίου.

Το νέο τους άλμπουμ, Dopamine Chamber, έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές και έφτασε στο Νο. 1 των βρετανικών charts.

Η μπάντα έχει εξελιχθεί από post-punk σε ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της εποχής τους.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά στις 30 Οκτωβρίου, με αρχική τιμή €60. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Release Athens 2027 υποδέχεται τους Fontaines D.C. την Κυριακή 11 Ιουλίου, στο Markopoulo Complex. Με το ολοκαίνουργιο Dopamine Chamber να αποσπά διθυραμβικές κριτικές και τη δημοτικότητά τους να εκτοξεύεται παγκοσμίως, οι Ιρλανδοί επιστρέφουν για 4η φορά στο φεστιβάλ, όπου εμφανίζονται από τα πρώτα τους βήματα, αυτή τη φορά ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της γενιάς τους!

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Οι Fontaines D.C. επιστρέφουν στο Release Athens, σε μια περίοδο που η πορεία τους μοιάζει να μην έχει όρια! Από την πρώτη τους εμφάνιση στο φεστιβάλ το 2019, δίπλα στους New Order, τον Johnny Marr και τους Morcheeba, μέχρι την εμφάνισή τους ως headliners το 2025, το κοινό του Release Athens έχει παρακολουθήσει από κοντά τη μεταμόρφωσή τους από ένα ανερχόμενο post-punk συγκρότημα σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης rock μουσικής.

Η ιστορία τους ξεκίνησε στο Δουβλίνο, όταν οι Grian Chatten, Carlos O’Connell, Conor Curley, Conor Deegan III και Tom Coll ένωσαν τις δυνάμεις τους, έχοντας κοινή αγάπη για την ποίηση και το post-punk. Το ντεμπούτο τους, Dogrel (2019), απέσπασε υποψηφιότητα για το Mercury Prize, ενώ το A Hero’s Death (2020) επιβεβαίωσε πως δεν επρόκειτο για μια ακόμη πολλά υποσχόμενη μπάντα. Με το Skinty Fia (2022) κατέκτησαν την κορυφή των βρετανικών charts και το Romance (2024), με τραγούδια όπως τα “Starburster”, “Favourite” και “In the Modern World”, αποτέλεσε το μεγάλο σημείο καμπής της καριέρας τους.

Πριν από λίγες μέρες, οι Fontaines D.C. κυκλοφόρησαν το πέμπτο άλμπουμ τους, Dopamine Chamber, μέσω της XL Recordings, με παραγωγό τον James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur, Gorillaz). Με τον νέο δίσκο, το συγκρότημα απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από τον κιθαριστικό ήχο των πρώτων του κυκλοφοριών, πραγματοποιώντας την πιο τολμηρή μουσική στροφή της καριέρας του. Από το εντυπωσιακό «Marianne» και το πραγματικά υπέροχο «Japan» μέχρι τα «Tongue» και «Where Is Gone?» (με τη συμμετοχή της Rosalía), το Dopamine Chamber αποτυπώνει ένα συγκρότημα που διευρύνει διαρκώς τους μουσικούς του ορίζοντες, εξελίσσεται και πειραματίζεται χωρίς να χάνει την ξεχωριστή του ταυτότητα.

Η υποδοχή του Dopamine Chamber είναι εντυπωσιακή, με το NME να χαρακτηρίζει τους Fontaines D.C. «το συγκρότημα της δεκαετίας» και τον Guardian να τους αποκαλεί «την καλύτερη μπάντα της γενιάς τους», βαθμολογώντας το άλμπουμ με 5/5, ενώ παράλληλα έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 των βρετανικών charts, όπως είχε συμβεί και με το Skinty Fia το 2022, σηματοδοτώντας τη δεύτερη φορά που οι Fontaines D.C. κατακτούν την κορυφή.

Με πέντε άλμπουμ, μια σειρά από σπουδαία τραγούδια και τη φήμη ενός κορυφαίου live συγκροτήματος, οι Fontaines D.C. δεν είναι πια το next big thing. Έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά συγκροτήματα της εποχής τους, με την απήχησή τους να ξεπερνά τα όρια της rock σκηνής και κάθε νέα κυκλοφορία τους να αποτελεί πλέον γεγονός διεθνούς εμβέλειας. Και όλα δείχνουν πως, ακόμη και σε αυτό το επίπεδο, τα μεγαλύτερα κεφάλαια της ιστορίας τους βρίσκονται μπροστά τους.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 12:00, με αρχική τιμή τα €60 και για περιορισμένο αριθμό. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα €65, ενώ οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με αρχική τιμή τα €200.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

· Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

· Open-bar

· Ξεχωριστή πύλη εισόδου

· Ιδιωτικό parking

· Ξεχωριστές τουαλέτες

· Αναμνηστικό δώρο

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211 770 0000

Online: releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Σημαντικό: Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, ισχύει ειδική προσφορά που σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις το εισιτήριό σου σε 4 άτοκες δόσεις, αποκλειστικά με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking. Σε αυτόν, έχει πρόσβαση κι ένας συνοδός ανά άτομο, με την προϋπόθεση να έχει ήδη προμηθευτεί εισιτήριο γενικής εισόδου.