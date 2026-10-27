«Μια βδομάδα… το πολύ!»: Η ξεκαρδιστική γαλλική κωμωδία έρχεται στο Θέατρο Πειραιώς 131

Μια σύγχρονη και απίστευτα αστεία ιστορία για τα παιχνίδια γοητείας, τη φιλία και τις απρόσμενες συνέπειες της αναγκαστικής συγκατοίκησης 3 ανθρώπων

Με μια ματιά Η γαλλική κωμωδία «Μια βδομάδα… το πολύ!» παίζεται στο Θέατρο Πειραιώς 131 από 26 Νοεμβρίου.

Η υπόθεση αφορά ένα ζευγάρι, τον Πωλ και τη Σοφή, και ένα σχέδιο για να φύγει η Σοφή.

Ο Πωλ πείθει τον φίλο του, Μαρτέν, να συγκατοικήσει μαζί τους για μια εβδομάδα.

Η παράσταση περιγράφεται από τον γαλλικό Τύπο ως ξεκαρδιστική και απίστευτα αστεία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

«Μια βδομάδα… το πολύ!» – Clément Michel

Η ξεκαρδιστική γαλλική κωμωδία “Mια βδομάδα…το πολύ!» του Clément Michel παρουσιάζεται από τις 26 Νοεμβρίου στο θέατρο Πειραιώς 131, σε σκηνοθεσία Γιώργου Οικονόμου.

Στη σκηνή : Αλέκος Συσσοβίτης, Ιωάννης Παπαζήσης, Λυδία Τζανουδάκη.

Τι γράφει ο γαλλικός Τύπος για την παράσταση:

“Δεν γίνεται να μην ξεκαρδιστείς στα γέλια !” TÉLÉRAMA (TT)

“Είναι ένα απίστευτα αστείο έργο!” PARISCOPE

«Μία από τις καλύτερες κωμωδίες!” FIGAROSCOPE

“Θα λιώσετε στα γέλια!” LE CANARD ENCHAINÉ

Το έργο με πολύ λίγα λόγια (επίσης)!!!

Ο Πωλ και η Σοφή είναι ζευγάρι. Η Σοφή είναι ερωτευμένη με τον Πωλ που κάνει όνειρα! Άγρια όνειρα, κρυφά όνειρα και εφιαλτικά επίσης και γι’ αυτό, μια μέρα στήνει ένα «σατανικό» σχέδιο : Πείθει τον κολλητό του τον Μαρτέν, να μετακομίσει σπίτι τους για μια βδομάδα…το πολύ, μήπως έτσι, η σύντροφός του η Σοφή απηυδισμένη από αυτήν την αναγκαστική συγκατοίκηση, τα μαζέψει και φύγει από το σπίτι!

Έτσι λοιπόν, ο Πωλ, ο Μαρτέν και η Σοφή ξεκινούν να συζούν και η ελπίδα του Μαρτέν για το ξέσπασμα ενός απίθανου «μπηφ» ανάμεσά τους αρχίζει και αναπτερώνεται!

«Μία βδομάδα …το πολύ!»

Μία σύγχρονη κωμωδία για τη συνύπαρξη τριών ανθρώπων σε ένα σπίτι. Με όλες τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται.

Το παιχνίδι της γοητείας, το παιχνίδι της καλοσύνης, το παιχνίδι της φιλίας, το παιχνίδι της άνεσης, του μαγειρέματος και του μοιράσματος. Τα ψέματα, τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη και κάτω από τη μέση και το απότομο κλείσιμο της εξώπορτας ενώ δεν φυσάει από πουθενά!

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Γιώργος Οικονόμου

Σκηνικά-Κοστούμια: Μαρίτα Αμοργιανού

Φωτισμοί:

Βοηθός σκηνοθέτη: Τιμόθεος Θάνος

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καλφαμανώλης

Παίζουν: Αλέκος Συσσοβίτης, Ιωάννης Παπαζήσης, Λυδία Τζανουδάκη.

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & Επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου, [email protected]

Διεύθυνση Marketing: Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]

Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού, [email protected] : Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου [email protected]

Διάρκεια παράστασης: 90’

Θέατρο Πειραιώς 131, Γκάζι – Αθήνα, Τηλέφωνο : 211 1000 365

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων: Τετάρτη, Πέμπτη: 20.00, Παρασκευή, Σάββατο: 21:00, Κυριακή: 19:00.

Τιμές εισιτήριων:

VIP : 20€

Πλατεία & Εξώστης: 18€

Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο): 16€

Εισιτήρια : https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/mia-bdomada-to-poly/

• Στο τηλεφωνικό κέντρο: 211 1000 365

• Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις: Κώστας Μπάλτας, Γιώτα Καραίσκου, Κατερίνα Σταθάτου 211- 1026277 , Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00.

E-mail τμήματος Ομαδικών κρατήσεων: [email protected]

Πληροφορίες: www.a-th.gr

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