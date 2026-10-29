Cinema 29.10.2026

Το Jumanji επιστρέφει με νέα ανατροπή – Τι αποκαλύπτει το trailer της ταινίας με τον Dwayne Johnson

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Το Jumanji επιστρέφει με τους Dwayne Johnson Jack Black και Kevin Hart σε μια νέα περιπέτεια που μεταφέρει το χάος του παιχνιδιού
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Νέα ταινία Jumanji, «Jumanji: Open World», με πρεμιέρα 25 Δεκεμβρίου.
  • Οι χαρακτήρες του παιχνιδιού ξεφεύγουν στον πραγματικό κόσμο, προκαλώντας χάος.
  • Το trailer αποκαλύπτει χιουμοριστικές σκηνές με αλλαγές χαρακτήρων.
  • Η ταινία κλείνει τη σύγχρονη τριλογία Jumanji, συνεχίζοντας την εμπορική επιτυχία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sony Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το ολοκαίνουργιο trailer για το «Jumanji: Open World», το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου. Η ταινία, που αποτελεί την τελευταία προσθήκη στην τριλογία, φέρνει πίσω τους αγαπημένους μας ήρωες, με τους Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan και Alex Wolff να επαναλαμβάνουν τους ρόλους τους.

https://www.instagram.com/jumanjimovie/
https://www.instagram.com/jumanjimovie/

Στο «Jumanji: Open World», οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού βρίσκονται αντιμέτωποι με μια νέα, απρόσμενη πρόκληση: ξεφεύγουν από τον κόσμο του βιντεοπαιχνιδιού και αρχίζουν να προκαλούν χάος στον δικό μας. Το trailer αφήνει να εννοηθεί ότι οι χαρακτήρες θα βρεθούν σε νέες, απρόσμενες καταστάσεις, με στιγμές που αναμένεται να κάνουν τους θεατές να ξεσπάσουν σε γέλια.

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Μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές που αποκαλύπτονται στο trailer είναι αυτή όπου ο avatar του Dwayne Johnson στο βιντεοπαιχνίδι καταλαμβάνεται από τη μητέρα του χαρακτήρα του Alex Wolff. Ταυτόχρονα, ο avatar του Jack Black ελέγχεται από έναν εργαζόμενο σε εστιατόριο. Η αλληλεπίδραση μεταξύ τους είναι γεμάτη χιούμορ, με τον Jack Black να σχολιάζει τον Dwayne Johnson με κολακευτικά λόγια, όπως «Τι γυναίκα», για να λάβει μια φλερταριστή απάντηση: «Ω, σταμάτα».

https://www.instagram.com/jumanjimovie
https://www.instagram.com/jumanjimovie

Η νέα ταινία έρχεται να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της σειράς, μετά το «Jumanji: Welcome to the Jungle» του 2017, το οποίο αποτέλεσε ένα επιτυχημένο reboot του αρχικού φιλμ του 1995, με πρωταγωνιστή τον Robin Williams. Το «Jumanji: Open World» υπόσχεται να κλείσει τη σύγχρονη τριλογία με εντυπωσιακό τρόπο.

https://www.instagram.com/jumanjimovie
https://www.instagram.com/jumanjimovie

Το franchise «Jumanji» έχει γνωρίσει τεράστια εμπορική επιτυχία. Το «Jumanji: Welcome to the Jungle» είχε ξεπεράσει τα 950 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ η αμέσως επόμενη ταινία, «Jumanji: The Next Level» (2019), είχε συγκεντρώσει 801 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Τη σκηνοθεσία του «Jumanji: Open World» έχει αναλάβει ξανά ο Jake Kasdan, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο μαζί με τους Jeff Pinkner και Scott Rosenberg. Στην παραγωγή συναντάμε ονόματα όπως οι Matt Tolmach, Jake Kasdan, Dwayne Johnson, Dany Garcia και Hiram Garcia.

Στο καστ, εκτός από τους Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan και Alex Wolff, συμμετέχουν επίσης οι Nick Jonas, Morgan Turner, Ser’Darius Blain, Madison Iseman και Danny DeVito, προσθέτοντας ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον στην πολυαναμενόμενη ταινία.

Η πρεμιέρα του «Jumanji: Open World» αναμένεται με ανυπομονησία από τους φίλους της σειράς, οι οποίοι περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί η περιπέτεια των ηρώων σε αυτό το νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο.

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Dwayne Johnson Jack Black Jumanji TRAILER
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