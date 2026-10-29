«Dune: Part Three»: Κυκλοφόρησε το τελικό τρέιλερ – Έσπασε ρεκόρ εισιτηρίων πριν από την πρεμιέρα του

Με μια ματιά Το τελικό τρέιλερ του «Dune: Part Three» κυκλοφόρησε, αποκαλύπτοντας νέες εικόνες και συγκρούσεις.

Η προπώληση εισιτηρίων στο BFI IMAX του Λονδίνου έσπασε ρεκόρ, ξεπερνώντας το «The Odyssey».

Η ταινία, βασισμένη στο «Dune Messiah», εστιάζει στις πολιτικές συγκρούσεις και το κόστος της εξουσίας.

Το τρέιλερ συγκέντρωσε πάνω από 8,7 εκατομμύρια προβολές στο YouTube σε λιγότερο από 24 ώρες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Dune: Part Three» ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη και ήδη καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις, πριν καν φτάσει στους κινηματογράφους. Το τελικό τρέιλερ της ταινίας κυκλοφόρησε στις 27 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας νέες εικόνες από τη συνέχεια της ιστορίας του Paul Atreides, τον οποίο υποδύεται ο Timothée Chalamet, και δίνοντας μια πρώτη γεύση από τις συγκρούσεις που θα καθορίσουν το τρίτο κεφάλαιο της κινηματογραφικής σειράς.

Η ταινία του Denis Villeneuve αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου 2026, όμως το ενδιαφέρον του κοινού είναι ήδη τεράστιο, καθώς η προπώληση εισιτηρίων στο BFI IMAX του Λονδίνου ξεπέρασε το αντίστοιχο ρεκόρ του «The Odyssey» του Christopher Nolan.

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Στο «Dune: Part Three», η ιστορία μεταφέρεται σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τα γεγονότα της προηγούμενης ταινίας. Ο Paul Atreides έχει πλέον γίνει αυτοκράτορας, αλλά η εξουσία του συνοδεύεται από νέες απειλές, πολιτικές αναταραχές και προδοσίες που ενδέχεται να αλλάξουν τα πάντα. Το τρέιλερ παρουσιάζει έναν πιο σκοτεινό και σύνθετο ήρωα, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των επιλογών του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η σχέση του με την Chani, την οποία υποδύεται η Zendaya. Οι εικόνες αφήνουν να εννοηθεί πως οι δύο χαρακτήρες ενδέχεται να βρεθούν σε αντίπαλες πλευρές, δημιουργώντας ερωτήματα για την εξέλιξη της σχέσης τους. Η νέα ταινία αντλεί έμπνευση από το μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Frank Herbert και αναμένεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις πολιτικές συγκρούσεις και στο συναισθηματικό κόστος της εξουσίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «The Hollywood Reporter», το «Dune: Part Three» πούλησε περίπου 33.000 εισιτήρια μέσα σε 24 ώρες για προβολές στο BFI IMAX του Λονδίνου, αποφέροντας έσοδα περίπου 880.000 λιρών. Με αυτή την επίδοση, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του «The Odyssey», το οποίο είχε συγκεντρώσει περίπου 750.000 λίρες από αντίστοιχες προπωλήσεις στο ίδιο κινηματογραφικό συγκρότημα. Παράλληλα, το τελικό τρέιλερ συγκέντρωσε περισσότερες από 8,7 εκατομμύρια προβολές στο επίσημο κανάλι της Warner Bros. στο YouTube μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Στην ταινία επιστρέφουν, μεταξύ άλλων, οι Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh και Rebecca Ferguson, με τον Denis Villeneuve να αναλαμβάνει ξανά τη σκηνοθεσία. Οι προβολές IMAX 70mm στο BFI IMAX έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 15 Δεκεμβρίου, ενώ η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2026.

Οι δύο προηγούμενες ταινίες γνώρισαν μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Το «Dune» του 2021 συγκέντρωσε περισσότερα από 411 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και απέσπασε έξι Όσκαρ, ενώ το «Dune: Part Two» του 2024 ξεπέρασε τα 715 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και κέρδισε δύο Όσκαρ. Με το νέο τρέιλερ να ενισχύει την προσμονή και την προπώληση να καταγράφει ήδη ρεκόρ, το τρίτο κεφάλαιο φιλοδοξεί να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της σειράς και να προσφέρει μια ακόμη εντυπωσιακή κινηματογραφική εμπειρία.

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