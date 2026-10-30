«Bosch: Start Of Watch»: Κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από τη νέα σειρά με τον Cameron Monaghan

Η MGM+ παρουσιάζει τις πρώτες εικόνες από το «Bosch Start Of Watch» με τον Cameron Monaghan στον ρόλο του νεαρού Harry Bosch και τον Omari Hardwick

Με μια ματιά Η σειρά «Bosch: Start Of Watch» είναι prequel για τα πρώτα βήματα του ντετέκτιβ Harry Bosch.

Η πλοκή διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες του 1992, σε περίοδο κοινωνικής αναταραχής.

Ο 26χρονος Harry Bosch, τον οποίο υποδύεται ο Cameron Monaghan, μπλέκεται σε υπόθεση ληστείας και διαφθοράς.

Η πρεμιέρα της σειράς είναι στις 10 Ιανουαρίου στο MGM+ με 8 επεισόδια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η MGM+ ετοιμάζεται να ταξιδέψει τους τηλεθεατές πίσω στο χρόνο με τη νέα σειρά «Bosch: Start Of Watch», ένα prequel που εστιάζει στις απαρχές της καριέρας του θρυλικού ντετέκτιβ Harry Bosch. Η streaming πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα, προσφέροντας μια γεύση από τους πρωταγωνιστές Cameron Monaghan και Omari Hardwick στους ρόλους τους.

Η σειρά, βασισμένη στην επιτυχημένη σειρά βιβλίων του Michael Connelly, θα κάνει πρεμιέρα στις 10 Ιανουαρίου, ενώ ταυτόχρονα θα κυκλοφορήσουν και τα πρώτα δύο επεισόδια. Η αφήγηση εκτυλίσσεται στο Λος Άντζελες του 1992, μια περίοδο έντονης κοινωνικής αναταραχής, όπου η ένταση μεταξύ των φυλών, η βία των συμμοριών και μια βαθιά διχασμένη αστυνομική δύναμη κυριαρχούν.

Διάβασε επίσης: Το HBO ανοίγει ξανά τις πύλες του Hogwarts – Ποιοι είναι οι 3 νέοι ηθοποιοί της σειράς Harry Potter

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο 26χρονος Harry Bosch, τον οποίο υποδύεται ο Cameron Monaghan, κατά τα πρώτα του βήματα ως νεαρός αστυνομικός. Ο Cameron Monaghan, γνωστός από τη συμμετοχή του σε έργα όπως το «Gotham» και το «Shameless», αναλαμβάνει να αποδώσει την νεανική εκδοχή του εμβληματικού χαρακτήρα.

Η πλοκή του «Bosch: Start Of Watch» αναμένεται να εξερευνήσει πώς ο Harry Bosch, αντιμέτωπος με καθημερινές κλήσεις και μια ανερχόμενη αναταραχή στην πόλη, μπλέκεται σε μια υπόθεση υψηλού προφίλ ληστείας και ένα δίκτυο διαφθοράς. Αυτές οι προκλήσεις θα δοκιμάσουν την αφοσίωσή του στο καθήκον και θα διαμορφώσουν την πορεία του προς τον ντετέκτιβ που πιστεύει ακράδαντα στον κώδικα «Όλοι μετράνε ή κανείς δεν μετράει».

Στην αστυνομική δύναμη του Λος Άντζελες, ο Harry Bosch θα συναντήσει και άλλους χαρακτήρες που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Μέλη του καστ περιλαμβάνουν την Ariana Guerra στον ρόλο της Rosa και τον JD Pardo ως Cory, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Kathleen Wilhoite, William Fichtner, Rafi Gavron, Raphael Sbarge, Azita Ghanizada, Kenneth Miller, Seamus Dever, Ryan McPartlin, Marco Rodriguez και Shelli Boone.

Η σειρά αποτελείται από 8 επεισόδια και παράγεται από την Fabel Entertainment. Τη δημιουργία και την εκτελεστική παραγωγή υπογράφουν οι Tom Bernardo και Brian Anthony, με τον Tom Bernardo να αναλαμβάνει και τον ρόλο του showrunner. Στην εκτελεστική παραγωγή συναντάμε επίσης τους Michael Connelly, Henrik Bastin, Jamie Boscardin Martin, Stephen Kay και Jasmine Russ.

Η πρεμιέρα του «Bosch: Start Of Watch» έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 10 Ιανουαρίου, με εβδομαδιαία κυκλοφορία επεισοδίων μέχρι και τον τελικό στις 21 Φεβρουαρίου. Η σειρά θα είναι διαθέσιμη στο MGM+ σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ιρλανδία, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία και Λατινική Αμερική.

Διάβασε επίσης: