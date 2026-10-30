Harley Quinn: Τέλος εποχής για την Margot Robbie; – Τι αποκάλυψε ο James Gunn

Η Margot Robbie μπορεί να «αποχαιρετήσει» την Harley Quinn, καθώς ο James Gunn επιβεβαιώνει ότι η ηρωίδα θα έχει θέση στο νέο DCU

Με μια ματιά Η Harley Quinn θα εμφανιστεί στο νέο DCU, σύμφωνα με τον James Gunn.

Δεν είναι σίγουρο αν η Margot Robbie θα υποδυθεί ξανά τον ρόλο.

Ο Gunn αμφιβάλλει αν η Robbie θέλει να επιστρέψει, λόγω της επιτυχίας της ως Barbie.

Το "The Suicide Squad" θεωρείται πλέον canon για το νέο DCU. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο James Gunn, ο οποίος βρίσκεται στην κεφαλή του νέου κινηματογραφικού σύμπαντος της DC, έκανε μια σημαντική αποκάλυψη σχετικά με το μέλλον ενός από τους πιο δημοφιλείς χαρακτήρες: της Harley Quinn. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η ηρωίδα «σχεδόν σίγουρα» θα κάνει την επανεμφάνισή της στο ανανεωμένο DCU. Ωστόσο, το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι αν η Margot Robbie, η ηθοποιός που την ενσάρκωσε με επιτυχία σε τρεις ταινίες του παρελθόντος DCEU, θα είναι αυτή που θα την υποδυθεί ξανά.

Σε πρόσφατη εμφάνισή του στο podcast «The Suicide Squad: Is It Canon? The Official Podcast», ο Gunn, μαζί με τους ηθοποιούς Jennifer Holland και Steve Agee, συζήτησε ποια στοιχεία από την προηγούμενη κινηματογραφική εποχή θα διατηρηθούν στο νέο σύμπαν. Ενώ η συζήτηση περιλάμβανε αναφορές σε νεκρούς χαρακτήρες και ηθοποιούς που έχουν ενσαρκώσει πολλαπλούς ρόλους στην DC, η απόφαση ήταν ότι το μεγαλύτερο μέρος του «The Suicide Squad» θα θεωρηθεί κανονικό (canon) για το νέο DCU.

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«Αυτό τα ξεκαθαρίζει όλα. Νομίζω ότι το «The Suicide Squad» ανήκει στο canon του DCU. Αποφασίστηκε,» δήλωσε ο Gunn. «Θα ήθελα να ζητήσω λίγη κατανόηση από τους fans, καθώς δεν είμαι σίγουρος ακριβώς πώς θα εκδηλωθεί το μέλλον της Harley Quinn. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε με σχετική βεβαιότητα ότι ολόκληρη η ταινία είναι canon. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα».

Ωστόσο, νωρίτερα στο ίδιο podcast, ο Gunn εξήγησε ότι η Margot Robbie έχει αναδειχθεί σε «είδος της μεγαλύτερης γυναικείας σταρ στον κόσμο» και εξέφρασε την αβεβαιότητά του για το αν η ηθοποιός θα ήθελε να επιστρέψει στον ρόλο της Harley Quinn. Η Margot Robbie έκανε το ντεμπούτο της ως η πρώτη live-action Harley Quinn στην ταινία «Suicide Squad» του David Ayer το 2016, επέστρεψε για το «Birds of Prey» το 2020 και στη συνέχεια συμμετείχε στο sequel του Gunn το 2021.

«Είναι απλά τόσο τρελή. Την αγαπώ ως Harley. Δεν ξέρω αν θέλει να παίξει ξανά την Harley. Μπορεί να έχει ολοκληρώσει με αυτόν τον ρόλο,» ανέφερε ο Gunn. Μετά το «The Suicide Squad», η Margot Robbie γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία με τον ρόλο της Barbie, ενώ πρωταγωνίστησε και στο «Wuthering Heights» της Emerald Fennell. Η επόμενη εμφάνισή της αναμένεται στην ταινία του Tim Burton, «Attack of the Fifty Foot Woman», γεγονός που καθιστά το πρόγραμμά της πιθανώς υπερβολικά φορτωμένο για να επιστρέψει στον ρόλο της Harley Quinn, τουλάχιστον προς το παρόν.

Η ερμηνεία της Margot Robbie ως Harley Quinn έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό, με την ηθοποιό να καταφέρνει να δώσει μια μοναδική και αξέχαστη διάσταση στον χαρακτήρα. Η πρώτη της εμφάνιση στην ταινία «Suicide Squad» το 2016 έθεσε τα θεμέλια για την παρουσία της ηρωίδας στον κινηματογράφο, ενώ ακολούθησαν οι πιο εστιασμένες στις γυναίκες ηρωίδες ταινίες «Birds of Prey» και η πιο πρόσφατη συμμετοχή της στο «The Suicide Squad» του Gunn.

Η επιτυχία της Margot Robbie ως «Barbie» έχει εκτοξεύσει την καριέρα της σε νέα ύψη, κάνοντάς την μια από τις πιο περιζήτητες ηθοποιούς του Hollywood. Αυτό, σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις των νέων κινηματογραφικών εγχειρημάτων που αναλαμβάνει, θέτει εύλογα ερωτήματα για τη διαθεσιμότητά της για μελλοντικές εμφανίσεις ως Harley Quinn.

Ενώ η πιθανή απουσία της Margot Robbie από τον ρόλο αφήνει ένα κενό, η δέσμευση του James Gunn να διατηρήσει την Harley Quinn στο DCU ανοίγει τον δρόμο για νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Είτε με την επιστροφή της Margot Robbie σε μεταγενέστερο στάδιο, είτε με την ανάθεση του ρόλου σε μια νέα ηθοποιό, η Harley Quinn παραμένει ένας πυλώνας του σύμπαντος της DC, έτοιμη να ενθουσιάσει ξανά το κοινό.

Στο μεταξύ, η Margot Robbie συνεχίζει να εντυπωσιάζει, με την πρόσφατη ενασχόλησή της με την παραγωγή και την επιλογή ρόλων που την αναδεικνύουν. Η προσπάθειά της να εξερευνήσει νέα καλλιτεχνικά μονοπάτια, όπως φαίνεται και από την επερχόμενη συνεργασία της με τον Tim Burton, δείχνει μια καλλιτέχνιδα σε συνεχή εξέλιξη.

Η πορεία της Harley Quinn στον κινηματογράφο είναι γεμάτη ανατροπές και εκπλήξεις, και η ανακοίνωση του James Gunn προσθέτει ένα ακόμα κεφάλαιο σε αυτή την συναρπαστική ιστορία. Οι επόμενες κινήσεις του DCU θα είναι καθοριστικές για το μέλλον της ηρωίδας και για το πώς θα ενσωματωθεί στο νέο, φιλόδοξο όραμα του Gunn.

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