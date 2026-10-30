Cinema 30.10.2026

«Πτώση» στα εισιτήρια των κινηματογράφων: Ποια ταινία βρέθηκε στην κορυφή του ελληνικού Box Office

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Το ελληνικό Box Office καταγράφει χαμηλές επιδόσεις με το «Clayface» να βρίσκεται στην κορυφή και τις κινηματογραφικές αίθουσες να περιμένουν ανάκαμψη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Γενική πτώση εισιτηρίων στους κινηματογράφους, με αδιαφορία κοινού για τις περισσότερες νέες ταινίες.
  • Η ταινία «Clayface» κατέκτησε την πρώτη θέση στο ελληνικό box office, ξεπερνώντας τα 9.000 εισιτήρια.
  • Η «Γιορτή του Σινεμά» αναμένεται να δώσει ώθηση στον κλάδο μετά από μια περίοδο χαμηλών επιδόσεων.
  • Ταινίες όπως «Βασίλισσα στη Θάλασσα» και «Ντε Γκωλ: Προς την Ελευθερία» είχαν απογοητευτικές πωλήσεις εισιτηρίων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ελληνικό κινηματογραφικό κύκλωμα βρίσκεται σε αναζήτηση ανάκαμψης, καθώς η προηγούμενη εβδομάδα κατέγραψε νέα πτώση στα εισιτήρια, με το κοινό να δείχνει αδιαφορία για την πλειοψηφία των νέων ταινιών που προβλήθηκαν. Οι ελπίδες πλέον εναποτίθενται στην επικείμενη «Γιορτή του Σινεμά», μια εκδήλωση που αναμένεται να δώσει ώθηση και να σηματοδοτήσει μια νέα, πιο αισιόδοξη, πορεία για τις κινηματογραφικές αίθουσες.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Η μόνη ταινία που κατάφερε να ξεχωρίσει και να προσεγγίσει τον αριθμό των 10.000 εισιτηρίων το προηγούμενο τετραήμερο (22-25 Οκτωβρίου) ήταν η υπερηρωική ταινία τρόμου «Clayface» από τα DC Studios. Η ταινία κατέκτησε την πρώτη θέση στο top 10 των εισιτηρίων, ενώ ακολούθησε το παιδικό animation «Γάτες στο Μουσείο 2», το οποίο όμως σημείωσε σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τον προκάτοχό του.

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Μετά από ένα εξαιρετικά επιτυχημένο καλοκαίρι, το οποίο χαρακτηρίστηκε από την «Οδύσσεια» του Christopher Nolan και το «Spider-Man: Καινούργια Μέρα», η κινηματογραφική κίνηση έχει επιστρέψει σε μετριότατα επίπεδα. Η προηγούμενη εβδομάδα ανέδειξε την αδυναμία της στρατηγικής του συνεχούς υπερπληθυσμού νέων τίτλων, καθώς πολλές ταινίες δεν κατάφεραν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού.

tom_spider_man
https://www.instagram.com/tomholland2013

Ανάμεσα στις ταινίες που δεν κατάφεραν να εισέλθουν στο top 10, ξεχωρίζει το απαιτητικό ψυχολογικό δράμα «Βασίλισσα στη Θάλασσα», με πρωταγωνιστές τους Juliette Binoche και Tom Courtenay. Η ταινία, που πραγματεύεται το δύσκολο θέμα του Αλτσχάιμερ, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 2.500 εισιτήρια. Ακόμη πιο απογοητευτική ήταν η πορεία του βιογραφικού δράματος «Ντε Γκωλ: Προς την Ελευθερία», το οποίο, αν και εστιάζει σε μια εμβληματική ευρωπαϊκή ιστορική μορφή, δεν κατάφερε να προσελκύσει ούτε 500 θεατές.

Ανθεκτικές ταινίες και η λίστα του τοπ-10

Παρά τη γενική πτώση, ορισμένες ταινίες αποδεικνύουν την εμπορική τους αντοχή. Η περιπέτεια «Στην Καρδιά του Κτήνους» με τον Brad Pitt διατήρησε την τρίτη θέση στο top 10, ενώ το θρίλερ «Το Ημερολόγιο της Βέριτι» επίσης συνέχισε να προσελκύει κοινό.

https://www.instagram.com/verityfilm/
https://www.instagram.com/verityfilm/

Το ελληνικό top 10 εισιτηρίων για την περίοδο 22-25 Οκτωβρίου έχει ως εξής:

  1. «Clayface»: 9.659 εισιτήρια (60 αίθουσες πανελλαδικά) / 16.729 συνολικά (έως 28/10)
  2. «Το Ημερολόγιο της Βέριτι»: 7.424 εισιτήρια (56 αίθουσες) / 81.440 συνολικά
  3. «Στην Καρδιά του Κτήνους»: 5.588 εισιτήρια (46 αίθουσες) / 93.287 συνολικά
  4. «Γάτες στο Μουσείο 2: Οι Θησαυροί της Αιγύπτου»: 4.731 εισιτήρια (56 αίθουσες) / 6.586 συνολικά
  5. «Άλλη Μαμά»: 4.228 εισιτήρια (35 αίθουσες) / 47.042 συνολικά
  6. «Minions & Τέρατα»: 3.336 εισιτήρια (42 αίθουσες) / 232.011 συνολικά
  7. «Ντίγκερ»: 5.175 εισιτήρια (24 αίθουσες) / 36.899 συνολικά
  8. «Naza»: 3.250 εισιτήρια (23 αίθουσες) / 25.119 συνολικά
  9. «Primetime»: 3.219 εισιτήρια (24 αίθουσες) / 20.504 συνολικά
  10. «Ο Ασχημογλυκούλης»: 3.005 εισιτήρια (50 αίθουσες) / 8.838 συνολικά

Η πτώση των εισιτηρίων αποτελεί μια πρόκληση για τον κλάδο, ο οποίος ελπίζει ότι η «Γιορτή του Σινεμά» θα αναζωογονήσει το ενδιαφέρον του κοινού και θα δώσει νέα ώθηση στην κινηματογραφική διασκέδαση.

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