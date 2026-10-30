Celeb News 30.10.2026

Σάλος με τις αποκριάτικες στολές της οικογένειας της Paris Hilton – Τι απαντά στους επικριτές της

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Η Paris Hilton απαντά στις επικρίσεις για τις αποκριάτικες στολές της οικογένειας – δες τι είπε για τον «ναρκισσισμό»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Paris Hilton δέχεται κριτική για τις αποκριάτικες στολές της οικογένειάς της, κατηγορούμενη για ναρκισσισμό.
  • Οι επικριτές θεωρούν ότι η Hilton έδωσε προτεραιότητα στον εαυτό της ως Belle, ενώ τα παιδιά της ήταν υποστηρικτικοί χαρακτήρες.
  • Η Hilton απάντησε ότι τα παιδιά της επέλεξαν οι ίδιες τις στολές τους, καθώς η ταινία "Η Πεντάμορφη και το Τέρας" είναι αγαπημένη τους.
  • Υπήρξαν και πολλοί που υπερασπίστηκαν την Hilton, χαρακτηρίζοντας τις στολές "εμβληματικές" και "αξιολάτρευτες".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Paris Hilton έρχεται αντιμέτωπη με επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί χρήστες την κατηγόρησαν για «ναρκισσισμό» λόγω των επιλογών της για τις αποκριάτικες στολές της οικογένειάς της. Η διάσημη κληρονόμος, που ντύθηκε ως πριγκίπισσα Belle από την ταινία «Η Πεντάμορφη και το Τέρας», με τον σύζυγό της Carter Reum να ενσαρκώνει το Τέρας, δέχτηκε δριμεία κριτική επειδή η ίδια ήταν το επίκεντρο της προσοχής, ενώ τα παιδιά της, Phoenix και London, ντύθηκαν ως χαρακτήρες που υποστηρίζουν την κεντρική ιστορία.

https://www.instagram.com/parishilton
https://www.instagram.com/parishilton

Η Paris Hilton, 45 ετών, επέλεξε να φορέσει ένα εντυπωσιακό κίτρινο φόρεμα, παραπέμποντας στην πριγκίπισσα Belle. Ο σύζυγός της, Carter Reum, ακολούθησε το θέμα, ντυμένος ως Τέρας με μπλε και κίτρινα ρούχα και μια χαρακτηριστική μάσκα. Ωστόσο, η αντίδραση του κοινού επικεντρώθηκε στις στολές των δύο παιδιών τους. Ο τριών ετών Phoenix ντύθηκε ως ο κηροπήγιος Lumiere, ενώ η δύο ετών London μεταμορφώθηκε στο φλιτζάνι Chip.

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Αυτή η επιλογή προκάλεσε οργή σε ορισμένους χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι θεώρησαν ότι η Paris Hilton «έκλεψε την παράσταση» από τα παιδιά της, θέλοντας να είναι εκείνη ο «κεντρικός χαρακτήρας». Σχόλια όπως «Πότε τα παιδιά σου θα είναι οι πρωταγωνιστές;» και «Είναι λυπηρό! Δεν είσαι πια ο κεντρικός χαρακτήρας. Άφησε τα παιδιά σου να έχουν παιδική ηλικία» εμφανίστηκαν κάτω από τις αναρτήσεις της. Κάποιοι άλλοι έφτασαν στο σημείο να χαρακτηρίσουν τη στάση της «αποτρόπαια» και «διαβολική», θεωρώντας ότι χρησιμοποίησε τα παιδιά της ως αξεσουάρ.

https://www.instagram.com/parishilton
https://www.instagram.com/parishilton

Η Paris Hilton δεν άφησε τις επικρίσεις αναπάντητες. Μέσω των σχολίων στην ανάρτησή της στο Instagram, απάντησε σε όσους την κατηγόρησαν, εξηγώντας ότι τα παιδιά της είχαν ζητήσει οι ίδιες τις στολές τους. «Το «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» είναι μία από τις αγαπημένες τους ταινίες», έγραψε χαρακτηριστικά. «Η London είπε ότι ήθελε να ντυθεί Chip. Είπε ότι ήταν ο αγαπημένος της χαρακτήρας στην ταινία».

Φυσικά, υπήρξαν και πολλοί που υπερασπίστηκαν την Paris Hilton, χαρακτηρίζοντας τις στολές «εμβληματικές» και «αξιολάτρευτες». «Είναι τόσο χαριτωμένο! Πάντα ήθελα να φορέσω το φόρεμα της Belle! Εσύ το ζεις και σου πηγαίνει υπέροχα», έγραψε ένας χρήστης. Άλλοι επισήμαναν με ειρωνεία: «Αυτό μόλις έφτασε: Γυναίκες που έχουν παιδιά δεν επιτρέπεται πλέον να είναι πριγκίπισσες. Η ζωή τους έχει τελειώσει. Είναι μόνο μητέρες τώρα».

https://www.instagram.com/parishilton
https://www.instagram.com/parishilton

Μια άλλη οπτική που εκφράστηκε ήταν ότι τα παιδιά είναι ακόμα πολύ μικρά για να θυμούνται τις αποκριάτικες στολές τους, οπότε η Paris Hilton θα έπρεπε να απολαμβάνει την «era της ως MILF όσο περισσότερο μπορεί».

https://www.instagram.com/parishilton
https://www.instagram.com/parishilton

Η οικογένεια Hilton έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας για διάφορους λόγους, και οι επιλογές τους για εορτασμούς όπως το Halloween συχνά γίνονται αντικείμενο σχολιασμού. Ωστόσο, η Paris Hilton δείχνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τις επιλογές της, τονίζοντας την αγάπη της για την οικογένειά της και την χαρά που αντλεί από αυτές τις στιγμές.

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Halloween Paris Hilton ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗ στολές
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