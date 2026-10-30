«American Horror Story: 13»: Τι συνέβη πραγματικά στο φινάλε – Ο Paul Anthony Kelly αποκαλύπτει τα πάντα

Το τελευταίο επεισόδιο της 13ης σεζόν έκρυβε ανατροπές, μια απρόσμενη θυσία και ένα τέλος που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει

Με μια ματιά Ο Ben, γιος του Satan, θυσιάζεται για να σώσει τον κόσμο, εξουδετερώνοντας τον Satan.

Ο νεαρός Mr. Nas παγιδεύεται στον πίνακα «Το Τελευταίο Δείπνο», με αινιγματική προοπτική επιστροφής.

Αποκαλύψεις στο φινάλε: Constance και Fiona δίδυμες αδελφές, κόρες του Satan.

Ο Paul Anthony Kelly μιλά για τον ρόλο του, τις ανατροπές και την εμπειρία του στα γυρίσματα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η 13η σεζόν του «American Horror Story» έφτασε στο τέλος της, ολοκληρώνοντας την επική σύγκρουση μεταξύ της Coven και του Satan με μια σειρά από συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ανατροπές. Στο φινάλε, με τίτλο «Devil of a Good Time», οι μάγισσες καλούνται να δώσουν την υπέρτατη μάχη ενάντια στον νεαρό Mr. Nas, τον οποίο υποδύεται ο Paul Anthony Kelly.

Ο Paul Anthony Kelly, μιλώντας στο The Hollywood Reporter, αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον ρόλο του, την εμπειρία του στα γυρίσματα και τις σκέψεις του για το μέλλον του χαρακτήρα του, αλλά και της σειράς.

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Οι τελευταίες στιγμές της σύγκρουσης

Η σεζόν ολοκληρώθηκε με την αποκάλυψη ότι ο Ben (Joey Pollari) είναι γιος του Satan, ενώ οι Constance Langdon και Fiona Goode (και οι δύο Jessica Lange) αποκαλύφθηκαν ως δίδυμες αδελφές, κόρες του Satan και της Sister Jude (επίσης Jessica Lange). Αυτές οι ανατροπές κορυφώθηκαν στο τελευταίο επεισόδιο.

Στο φινάλε, ο νεαρός Mr. Nas προέβη σε βίαιες πράξεις, θανατώνοντας τον ιατρικό του σύμβουλο, Mr. Phibes (John Waters), καθώς και μια παλαιότερη εκδοχή του εαυτού του. Παράλληλα, η Fiona άρχισε να μυεί την Constance στα μυστήρια της μαγείας, αφήνοντας να εννοηθεί η πιθανή της ένταξη στην Coven. Η σχέση του Ben με την Madison (Emma Roberts) πήρε μια απροσδόκητη τροπή, καθώς μετά από μια ερωτική τους στιγμή, η Madison έμεινε έγκυος και γέννησε μια κόρη. Όταν η νεογέννητη φάνηκε να έχει πεθάνει, ο νεαρός Mr. Nas την επανέφερε στη ζωή.

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Ωστόσο, οι μάγισσες δεν είχαν ολοκληρώσει τον αγώνα τους. Μετά από μια νέα χρονική μετάβαση της Mallory (Billie Lourd), εκείνη και η Cordelia (Sarah Paulson) συνειδητοποίησαν ότι ο μόνος τρόπος για να σώσουν τον κόσμο ήταν να πείσουν τον Ben να θυσιαστεί. Ο Ben τελικά συμφώνησε, αυτοκτονώντας με ένα ξίφος, μετατράπηκε σε στάχτη και εξουδετέρωσε τον Satan. Ο νεαρός Mr. Nas βρέθηκε παγιδευμένος εντός του πίνακα «Το Τελευταίο Δείπνο», μια κατάληξη που η Constance είχε προφητεύσει από την αρχή της σεζόν.

Ο Paul Anthony Kelly για τον ρόλο του Satan

Ο Paul Anthony Kelly μίλησε για την εμπειρία του ως ο κεντρικός ανταγωνιστής της φετινής σεζόν. Όσον αφορά την γνώση του για την κατάληξη του χαρακτήρα του, ο Paul Anthony Kelly δήλωσε: «Δεν ήξερα πολλά για το πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Τη γράφανε καθώς προχωρούσαμε. Πιστεύω ότι όταν ξεκίνησα, είχαμε γράψει μόνο πέντε επεισόδια, ενώ η σεζόν έχει δεκατρία, οπότε τα πράγματα άλλαζαν συνεχώς».

Αν και δεν είχε παρακολουθήσει ακόμη το φινάλε, καθώς βρισκόταν σε γυρίσματα για άλλη παραγωγή, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι το σχέδιο του Satan για τον Ben ήταν να τον έχει ως «δεύτερο στην ιεραρχία», προσπαθώντας να τον «παρασύρει στην οικογενειακή επιχείρηση».

Η αντίδραση στη θυσία του Ben

Η θυσία του Ben για να νικήσει τον Satan εξέπληξε τον Paul Anthony Kelly: «Ήμουν άναυδος. Πολύ απογοητευμένος από τις επιλογές του». Ωστόσο, ο Paul Anthony Kelly ανέφερε ότι ο χαρακτήρας του Satan έδειξε κάποια καλά στοιχεία, όπως έλεος προς κάποιους ανθρώπους και, αργότερα, έσωσε το βρέφος του Ben και της Madison. «Αποφάσισε να τα παρατήσει όλα για να τελειώσει το μεγάλο παιχνίδι, έσωσε μερικούς ανθρώπους στην πορεία», εξήγησε.

Το μέλλον του Mr. Nas

Σχετικά με την τελική κατάληξη του Mr. Nas, παγιδευμένου στον πίνακα, ο Paul Anthony Kelly τη χαρακτήρισε ως «κάτι σαν καθαρτήριο». «Είναι παγιδευμένος στον πίνακα, υπό την παρακολούθηση της Coven. Για όσο καιρό είναι εκεί, ποιος ξέρει; Ίσως η 18η σεζόν να είναι η επιστροφή του νεαρού Mr. Nas», δήλωσε αινιγματικά.

Ο Paul Anthony Kelly εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει στο franchise, αν λάβει την πρόσκληση: «Αν με καλέσουν, ναι, θα το σκεφτώ σοβαρά. Ποιος ξέρει τι επιφυλάσσει το μέλλον».

Εμπειρίες στα γυρίσματα

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στις συνεργασίες του, χαρακτηρίζοντας τον χορό τάνγκο με την Jessica Lange ως «το απόλυτο σημείο αναφοράς» της σεζόν. Επίσης, ανέφερε ότι έχει αναπτύξει φιλία με την Sarah Paulson, ενώ η εμπειρία της συνεργασίας με θρύλους της υποκριτικής ήταν «εκπληκτική». Ο Paul Anthony Kelly εξέφρασε την αγάπη του για το είδος του τρόμου και την επιθυμία του να συνεχίσει να εργάζεται σε τέτοιες παραγωγές. Η 14η σεζόν του «American Horror Story» έχει ήδη ανανεωθεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες ανατροπές και επιστροφές.

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