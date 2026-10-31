Netflix: Οι σειρές που «δίχασαν» το κοινό και η αναζήτηση του επόμενου «Stranger Things»

Από το «Agatha Christie's Seven Dials» μέχρι το «Free Bert», δες ποιες σειρές του Netflix δυσκολεύτηκαν να ξεχωρίσουν και ποιες συνεχίζουν με νέες σεζόν

Με μια ματιά Το Netflix αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προσέλκυση νέων συνδρομητών, οδηγώντας σε περικοπές θέσεων εργασίας και ακυρώσεις προγραμμάτων.

Δαπανηρά πρότζεκτ, όπως οι παραγωγές των Sussex, εγκαταλείπονται καθώς δεν αποφέρουν οικονομική απόδοση.

Πολλές νέες σειρές, παρά τις καλές κριτικές ή τα γνωστά ονόματα, δεν κατάφεραν να προσελκύσουν μεγάλο κοινό.

Η πλατφόρμα αναζητά απεγνωσμένα την επόμενη μεγάλη επιτυχία, παρόμοια με το «Stranger Things». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Netflix αντιμετωπίζει πλέον σημαντικές προκλήσεις. Τους τελευταίους μήνες, η πλατφόρμα δυσκολεύεται να προσελκύσει νέους θεατές με τις νέες της παραγωγές, οδηγώντας πολλούς συνδρομητές να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. Η πτώση της μετοχής της εταιρείας και η απεγνωσμένη προσπάθεια για αύξηση της βάσης των συνδρομητών, οδήγησαν σε δραστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων περικοπών σε περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας και ακυρώσεων προγραμμάτων που κρίθηκαν ως «μηδενικής οικονομικής απόδοσης».

Οι αναδιαρθρώσεις αυτές αναμένεται να επηρεάσουν και τις παραγωγές που σχετίζονται με το ζεύγος των Sussex. Στελέχη που ήταν υπεύθυνα για τη σειρά «With Love, Meghan» και την εκρηκτική ντοκιμαντέρ σειρά που εξιστορούσε την απομάκρυνσή τους από τη βασιλική οικογένεια, βρέθηκαν πλέον εκτός εργασίας. Η εκτίμηση που φαίνεται να επικρατεί είναι ότι οι θεατές δεν είναι διατεθειμένοι να γίνουν συνδρομητές «για να δουν μια εκπομπή της Meghan», με αποτέλεσμα να εγκαταλείπονται δαπανηρά «πρότζεκτ ματαιοδοξίας με βασιλικές διασυνδέσεις», ενώ η εστίαση στρέφεται στην αναζήτηση της επόμενης μεγάλης επιτυχίας, παρόμοιας με το «Stranger Things».

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Μια πηγή από το Netflix δήλωσε χαρακτηριστικά: «Γίνεται μια τεράστια αναδιάρθρωση. Έπρεπε να γίνουν περικοπές, καθώς είχαν ληφθεί αποφάσεις για πρότζεκτ που δεν απέφεραν καμία οικονομική απόδοση. Υποψιάζομαι ότι σε αυτό συμπεριλαμβάνονταν και ο Harry με τη Meghan, επειδή ο κόσμος δεν πρόκειται να γίνει συνδρομητής για να παρακολουθήσει μια εκπομπή της Meghan».

Ωστόσο, οι επιτυχίες που έκαναν τους θεατές να γυρίζουν την πλάτη στο Netflix δεν περιορίζονται μόνο στις παραγωγές των Sussex. Αρκετές σειρές που κυκλοφόρησαν φέτος αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δαπανηρές αποτυχίες, παρά τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί.

Σειρές που δεν κατάφεραν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον

Μία από αυτές είναι το «Agatha Christie’s Seven Dials», μια σειρά τριών επεισοδίων βασισμένη στο μυθιστόρημα του 1929, με πρωταγωνιστές τους Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter και Martin Freeman. Παρά το εξαιρετικό καστ και τις θετικές κριτικές, η σειρά δεν κατάφερε να προσελκύσει το κοινό, με λιγότερους από 20 εκατομμύρια θεατές να την παρακολουθούν τις πρώτες δύο εβδομάδες κυκλοφορίας της.

Το «Virgin River», μια σειρά που ξεκίνησε με μεγάλη απήχηση, φάνηκε να χάνει έδαφος. Η έβδομη σεζόν σημείωσε πτώση 12% στην τηλεθέαση, συγκεντρώνοντας 16,5 εκατομμύρια προβολές τις πρώτες δύο εβδομάδες. Αν και η σειρά έχει ανανεωθεί για όγδοη σεζόν, κάτι που την καθιστά τη μακροβιότερη αγγλόφωνη live-action σειρά μυθοπλασίας του Netflix, η πτώση στην τηλεθέαση αποτελεί ανησυχητικό σημάδι.

Η καναδική εφηβική δραματική σειρά «Finding Her Edge», παρά τις υψηλές κριτικές από τους επαγγελματίες, είδε τη βαθμολογία του κοινού στο Popcornmeter να πέφτει μόλις στο 50%. Ωστόσο, το Netflix φαίνεται να πιστεύει στη σειρά, καθώς την ανανέωσε για δεύτερη σεζόν, η οποία αναμένεται το 2027.

Η μίνι σειρά «Something Very Bad Is Going to Happen», παρότι συνοδεύτηκε από μεγάλη δημοσιότητα λόγω της συμμετοχής των Duffer Brothers (δημιουργών του «Stranger Things») ως εκτελεστικών παραγωγών, συγκέντρωσε μόλις περίπου 13 εκατομμύρια προβολές. Οι κριτικοί την υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό (84% στο Tomatometer), αλλά το κοινό έδειξε λιγότερο ενδιαφέρον (63% στο Popcornmeter). Παρόλο που παρουσιάστηκε ως μίνι σειρά, η showrunner εξέφρασε ενδιαφέρον για περαιτέρω συνέχεια.

Η μίνι σειρά «Vladimir», με πρωταγωνίστρια την Rachel Weisz, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, με την κριτικό της Daily Mail να την χαρακτηρίζει «την καλύτερη ερμηνεία της Weisz μέχρι σήμερα». Ωστόσο, η βαθμολογία του κοινού στο Popcornmeter ήταν απογοητευτική, φτάνοντας μόλις το 55%. Η σειρά έχει ολοκληρωθεί ως μίνι σειρά και δεν αναμένονται περαιτέρω επεισόδια.

Τέλος, το «Free Bert», παρότι απέσπασε θετικές κριτικές από κριτικούς και θεατές (71% στο Tomatometer και 70% στο Popcornmeter), δεν κατάφερε να προσελκύσει μεγάλο κοινό. Η σειρά έχει ανανεωθεί για δεύτερη σεζόν, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται στην Atlanta.

Αυτές οι ανακατατάξεις υπογραμμίζουν την πίεση που δέχεται το Netflix να διασφαλίσει την εμπορική επιτυχία των παραγωγών του, αναζητώντας συνεχώς το επόμενο «Stranger Things» που θα καθηλώσει εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

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