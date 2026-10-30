Πόσο μεγάλη μπορεί να είναι μια τσάντα; Η Rosalía δίνει τη δική της απάντηση

Η Rosalía αποδεικνύει ξανά την αγάπη της για τις ανατρεπτικές δημιουργίες, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή δερμάτινη τσάντα με εκκεντρικό design και πρωτότυπο καλλιτεχνικό print

Με μια ματιά Η Rosalía εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη με μια τεράστια, καλλιτεχνική δερμάτινη τσάντα.

Η τσάντα, δημιουργία της Dana Toder, έχει διαστάσεις περίπου 1μ x 60εκ και φέρει προσωπικά αρχεία.

Η έμπνευση προήλθε από βίντεο "What's in My Bag?", μεταφέροντας την ιδέα στο ίδιο το αξεσουάρ.

Η Rosalía είναι γνωστή για την αγάπη της σε statement αξεσουάρ και υπερβολικούς όγκους στη μόδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rosalía έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί με τη μόδα και να υιοθετήσει τις πιο ανατρεπτικές τάσεις. Αυτή τη φορά, όμως, κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα με ένα αξεσουάρ που δύσκολα περνά απαρατήρητο: μια τεράστια δερμάτινη τσάντα, με ιδιαίτερο καλλιτεχνικό print, που μοιάζει να ξεπερνά κάθε συνηθισμένη έννοια του μεγέθους.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης κρατώντας τη δημιουργία της σχεδιάστριας Dana Toder, η οποία έχει έδρα το Παρίσι. Η τσάντα ξεχωρίζει όχι μόνο για τις εντυπωσιακές διαστάσεις της, αλλά και για την εικαστική προσέγγισή της, καθώς είναι διακοσμημένη με πρωτότυπα έργα και φωτογραφίες από προσωπικά αρχεία.

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Μια τσάντα που αφηγείται ιστορίες

Η έμπνευση πίσω από τη δημιουργία προέρχεται από τα δημοφιλή βίντεο «What’s in My Bag?», στα οποία οι πρωταγωνιστές παρουσιάζουν τα αντικείμενα που κουβαλούν καθημερινά και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτά.

Η Dana Toder θέλησε να μεταφέρει αυτή την ιδέα στο ίδιο το αξεσουάρ. Με μήκος περίπου ένα μέτρο και ύψος 60 εκατοστά, η τσάντα είναι κατασκευασμένη από γνήσιο δέρμα και φέρει ένα ιδιαίτερο εικαστικό μοτίβο, που συνδυάζει φωτογραφίες από το αρχείο της σχεδιάστριας, του σκηνοθέτη Lili Conzen και γυναικών που συμμετέχουν στην επερχόμενη μικρού μήκους ταινία KRÄHE.

Αρχικά, μάλιστα, σχεδιάστηκε ως αντικείμενο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης κινηματογραφικής παραγωγής, πριν βρεθεί τελικά στα χέρια της Rosalía.

Η Rosalía αγαπά τις υπερβολές στη μόδα

Η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν αποτελεί έκπληξη για όσους παρακολουθούν το στιλ της Ισπανίδας τραγουδίστριας. Η Rosalía έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα statement αξεσουάρ και στις δημιουργίες με υπερβολικούς όγκους.

Από τα εντυπωσιακά hair clips της σχεδιάστριας Beata Rydbacken μέχρι τις χαρακτηριστικές μεξικανικές Jugo boots με τις υπερβολικά μυτερές μύτες, αλλά και τις θεατρικές tutu φούστες, η ίδια αντιμετωπίζει τη μόδα ως έναν χώρο ελεύθερης έκφρασης.

Η oversized τσάντα έρχεται να προστεθεί σε αυτή τη λίστα, επιβεβαιώνοντας πως για τη Rosalía ένα αξεσουάρ δεν χρειάζεται απλώς να ολοκληρώνει ένα outfit. Μπορεί να είναι το ίδιο το επίκεντρο της εμφάνισης.

Και αν αναρωτιέστε πόσο μεγάλη μπορεί να γίνει τελικά μια τσάντα, η σχεδιάστρια έχει ήδη την απάντηση: δεν υπάρχει όριο!

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