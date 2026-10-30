Fashion 30.10.2026

Πόσο μεγάλη μπορεί να είναι μια τσάντα; Η Rosalía δίνει τη δική της απάντηση

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Rosalía αποδεικνύει ξανά την αγάπη της για τις ανατρεπτικές δημιουργίες, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή δερμάτινη τσάντα με εκκεντρικό design και πρωτότυπο καλλιτεχνικό print
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Rosalía εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη με μια τεράστια, καλλιτεχνική δερμάτινη τσάντα.
  • Η τσάντα, δημιουργία της Dana Toder, έχει διαστάσεις περίπου 1μ x 60εκ και φέρει προσωπικά αρχεία.
  • Η έμπνευση προήλθε από βίντεο "What's in My Bag?", μεταφέροντας την ιδέα στο ίδιο το αξεσουάρ.
  • Η Rosalía είναι γνωστή για την αγάπη της σε statement αξεσουάρ και υπερβολικούς όγκους στη μόδα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rosalía έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί με τη μόδα και να υιοθετήσει τις πιο ανατρεπτικές τάσεις. Αυτή τη φορά, όμως, κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα με ένα αξεσουάρ που δύσκολα περνά απαρατήρητο: μια τεράστια δερμάτινη τσάντα, με ιδιαίτερο καλλιτεχνικό print, που μοιάζει να ξεπερνά κάθε συνηθισμένη έννοια του μεγέθους.

https://www.instagram.com/rosalia.vt/?hl=el
https://www.instagram.com/rosalia.vt/?hl=el

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης κρατώντας τη δημιουργία της σχεδιάστριας Dana Toder, η οποία έχει έδρα το Παρίσι. Η τσάντα ξεχωρίζει όχι μόνο για τις εντυπωσιακές διαστάσεις της, αλλά και για την εικαστική προσέγγισή της, καθώς είναι διακοσμημένη με πρωτότυπα έργα και φωτογραφίες από προσωπικά αρχεία.

Διάβασε επίσης: «Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση

Μια τσάντα που αφηγείται ιστορίες

Η έμπνευση πίσω από τη δημιουργία προέρχεται από τα δημοφιλή βίντεο «What’s in My Bag?», στα οποία οι πρωταγωνιστές παρουσιάζουν τα αντικείμενα που κουβαλούν καθημερινά και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτά.

Η Dana Toder θέλησε να μεταφέρει αυτή την ιδέα στο ίδιο το αξεσουάρ. Με μήκος περίπου ένα μέτρο και ύψος 60 εκατοστά, η τσάντα είναι κατασκευασμένη από γνήσιο δέρμα και φέρει ένα ιδιαίτερο εικαστικό μοτίβο, που συνδυάζει φωτογραφίες από το αρχείο της σχεδιάστριας, του σκηνοθέτη Lili Conzen και γυναικών που συμμετέχουν στην επερχόμενη μικρού μήκους ταινία KRÄHE.

Η Rosalía ποζάρει χαμογελαστή κρατώντας μουσικό βραβείο με μαύρο φόρεμα σε κόκκινο χαλί.
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Αρχικά, μάλιστα, σχεδιάστηκε ως αντικείμενο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης κινηματογραφικής παραγωγής, πριν βρεθεί τελικά στα χέρια της Rosalía.

Η Rosalía αγαπά τις υπερβολές στη μόδα

Η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν αποτελεί έκπληξη για όσους παρακολουθούν το στιλ της Ισπανίδας τραγουδίστριας. Η Rosalía έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα statement αξεσουάρ και στις δημιουργίες με υπερβολικούς όγκους.

Από τα εντυπωσιακά hair clips της σχεδιάστριας Beata Rydbacken μέχρι τις χαρακτηριστικές μεξικανικές Jugo boots με τις υπερβολικά μυτερές μύτες, αλλά και τις θεατρικές tutu φούστες, η ίδια αντιμετωπίζει τη μόδα ως έναν χώρο ελεύθερης έκφρασης.

Η τραγουδίστρια Rosalía από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για την περιοδεία LUX Tour.
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Η oversized τσάντα έρχεται να προστεθεί σε αυτή τη λίστα, επιβεβαιώνοντας πως για τη Rosalía ένα αξεσουάρ δεν χρειάζεται απλώς να ολοκληρώνει ένα outfit. Μπορεί να είναι το ίδιο το επίκεντρο της εμφάνισης.

Και αν αναρωτιέστε πόσο μεγάλη μπορεί να γίνει τελικά μια τσάντα, η σχεδιάστρια έχει ήδη την απάντηση: δεν υπάρχει όριο!

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Rosalia
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Bosch: Start Of Watch»: Κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από τη νέα σειρά με τον Cameron Monaghan

«Bosch: Start Of Watch»: Κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από τη νέα σειρά με τον Cameron Monaghan

30.10.2026
Επόμενο
Το Halloween μπήκε στο streaming: Ποιες σειρές βλέπουν περισσότερο οι συνδρομητές

Το Halloween μπήκε στο streaming: Ποιες σειρές βλέπουν περισσότερο οι συνδρομητές

30.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το μαμαδίστικο κόλπο για κοτόπουλο στον φούρνο που λιώνει στο στόμα
Food

Το μαμαδίστικο κόλπο για κοτόπουλο στον φούρνο που λιώνει στο στόμα

30.10.2026
HUGO x entire studios: Η συνεργασία που επαναπροσδιορίζει το σύγχρονο tailoring
Fashion

HUGO x entire studios: Η συνεργασία που επαναπροσδιορίζει το σύγχρονο tailoring

30.10.2026
Kate Middleton: Το fashion trick που εφαρμόζει στις εμφανίσεις με την κόρη της
Fashion

Kate Middleton: Το fashion trick που εφαρμόζει στις εμφανίσεις με την κόρη της

30.10.2026
Το ζώδιό σου αποκαλύπτει γιατί δυσκολεύεσαι να πετύχεις τους στόχους σου
Life

Το ζώδιό σου αποκαλύπτει γιατί δυσκολεύεσαι να πετύχεις τους στόχους σου

30.10.2026
Το απόλυτο comfort food για τις κρύες μέρες είναι αυτή η ζεστή σούπα
Food

Το απόλυτο comfort food για τις κρύες μέρες είναι αυτή η ζεστή σούπα

30.10.2026
«Pumpkin spice hair»: Η πιο λαχταριστή απόχρωση της σεζόν εμπνέεται από το αγαπημένο σου ρόφημα
Beauty

«Pumpkin spice hair»: Η πιο λαχταριστή απόχρωση της σεζόν εμπνέεται από το αγαπημένο σου ρόφημα

30.10.2026
«Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση
Fashion

«Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση

30.10.2026
ΕΕΑΑ: Η Ανακύκλωση Συσκευασιών στο επίκεντρο του IRONMAN® 70.3® Costa Navarino
Life

ΕΕΑΑ: Η Ανακύκλωση Συσκευασιών στο επίκεντρο του IRONMAN® 70.3® Costa Navarino

30.10.2026
Paddington: Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ παίρνει παράταση στο Λονδίνο μέχρι το 2028
Life

Paddington: Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ παίρνει παράταση στο Λονδίνο μέχρι το 2028

30.10.2026
Halloween mood on: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια αξέχαστη spooky βραδιά

Halloween mood on: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια αξέχαστη spooky βραδιά

Το απόλυτο comfort food για τις κρύες μέρες είναι αυτή η ζεστή σούπα

Το απόλυτο comfort food για τις κρύες μέρες είναι αυτή η ζεστή σούπα

«Tight layering»: Η ανατρεπτική τάση που κάνει τα καλσόν πρωταγωνιστές

«Tight layering»: Η ανατρεπτική τάση που κάνει τα καλσόν πρωταγωνιστές

Πώς να βάλεις το animal print στη διακόσμηση του σπιτιού σου χωρίς υπερβολές

Πώς να βάλεις το animal print στη διακόσμηση του σπιτιού σου χωρίς υπερβολές

«Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση

«Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση

«Pumpkin spice hair»: Η πιο λαχταριστή απόχρωση της σεζόν εμπνέεται από το αγαπημένο σου ρόφημα

«Pumpkin spice hair»: Η πιο λαχταριστή απόχρωση της σεζόν εμπνέεται από το αγαπημένο σου ρόφημα

Χάσαμε το ένα τέταρτο του καθαρού μας εισοδήματος τα τελευταία 15 χρόνια

Χάσαμε το ένα τέταρτο του καθαρού μας εισοδήματος τα τελευταία 15 χρόνια

Σταθερά πρώτη στους αρνητικούς δείκτες η Ελλάδα

Σταθερά πρώτη στους αρνητικούς δείκτες η Ελλάδα

Τέλος εποχής και για τους φούρνους

Τέλος εποχής και για τους φούρνους