Life 30.10.2026

Το μαμαδίστικο κόλπο για κοτόπουλο στον φούρνο που λιώνει στο στόμα

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Αν θέλεις εύκολο και νόστιμο φαγητό στον φούρνο τότε δοκίμασε κοτόπουλο με πατάτες λεμόνι και ρίγανη με απλά υλικά και σίγουρη θέση στο καθημερινό τραπέζι
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Συνταγή για ζουμερό κοτόπουλο με πατάτες στον φούρνο, ιδανική για καθημερινό ή κυριακάτικο τραπέζι.
  • Τα υλικά περιλαμβάνουν κοτόπουλο, πατάτες, λεμόνι, ελαιόλαδο, σκόρδο, ρίγανη και μουστάρδα.
  • Η προετοιμασία περιλαμβάνει κόψιμο πατατών, παρασκευή λεμονάτης σάλτσας και ψήσιμο στους 190°C για 60-75 λεπτά.
  • Το μυστικό για νόστιμες πατάτες είναι το σωστό μέγεθος κομματιών και η επαρκής απόσταση στο ταψί.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις ένα φαγητό που συνδυάζει πλούσια γεύση, απλά υλικά και ελάχιστη προετοιμασία, τότε το κοτόπουλο με πατάτες στον φούρνο είναι αυτό που χρειάζεσαι. Ζουμερό κοτόπουλο, χρυσαφένιες πατάτες και μια λεμονάτη σάλτσα με ρίγανη που δίνει σε κάθε μπουκιά τη χαρακτηριστική ελληνική γεύση. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να είσαι expert στην κουζίνα για να το πετύχεις.

Κοτόπουλο κοκκινιστό με πλούσια σάλτσα μέσα σε μπολ
Πηγή: Unsplash

Είναι ιδανικό για το καθημερινό σου τραπέζι, για ένα χαλαρό κυριακάτικο γεύμα ή για εκείνες τις ημέρες που θέλεις να μαγειρέψεις κάτι νόστιμο χωρίς να λερώσεις ολόκληρη την κουζίνα. Βάζεις όλα τα υλικά στο ταψί, αφήνεις τον φούρνο να κάνει τη δουλειά του και απολαμβάνεις ένα από τα πιο αγαπημένα σπιτικά φαγητά.

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Τα υλικά που θα χρειαστείς

Για 4 μερίδες θα χρειαστείς:

  • 4 μπούτια κοτόπουλου ή 4 μερίδες κοτόπουλου της επιλογής σου
  • 1 κιλό πατάτες
  • Χυμό από 2 λεμόνια
  • 80 ml ελαιόλαδο
  • 2 σκελίδες σκόρδο
  • 1 κουταλάκι ρίγανη
  • 1 κουταλάκι μουστάρδα
  • 200 ml νερό ή ζωμό κοτόπουλου
  • Αλάτι και πιπέρι
magiriki
https://unsplash.com/

Πώς θα το φτιάξεις βήμα βήμα

1. Ετοίμασε τις πατάτες

Καθάρισε τις πατάτες, κόψε τις σε κυδωνάτες φέτες και τοποθέτησέ τις σε ένα μεγάλο ταψί. Πρόσθεσε αλάτι, πιπέρι και τη ρίγανη, ώστε να αποκτήσουν από την αρχή υπέροχο άρωμα.

2. Φτιάξε τη λεμονάτη σάλτσα

Σε ένα μπολ ανακάτεψε το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού, τη μουστάρδα, το ψιλοκομμένο σκόρδο και το νερό ή τον ζωμό. Ανακάτεψε καλά μέχρι να ενωθούν τα υλικά και περίχυσε τις πατάτες με τη μισή ποσότητα της σάλτσας.

3. Πρόσθεσε το κοτόπουλο

Τοποθέτησε το κοτόπουλο πάνω από τις πατάτες και περιέχυσε με την υπόλοιπη σάλτσα. Φρόντισε να απλωθούν τα υγρά σε όλο το ταψί, ώστε οι πατάτες να μαγειρευτούν ομοιόμορφα και το κοτόπουλο να παραμείνει ζουμερό.

4. Άφησε τον φούρνο να κάνει τη δουλειά του

Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190°C για περίπου 60–75 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος των κομματιών. Στη διάρκεια του ψησίματος, γύρισε τις πατάτες και περίχυσε το κοτόπουλο με τα υγρά του ταψιού. Αν χρειαστεί, πρόσθεσε λίγο ζεστό νερό. Το κοτόπουλο είναι έτοιμο όταν ψηθεί πλήρως μέχρι το κέντρο του, φτάνοντας τους 74°C. Για πιο τραγανή πέτσα, μπορείς να αυξήσεις ελαφρώς τη θερμοκρασία προς το τέλος του ψησίματος, παρακολουθώντας το φαγητό.

Αλμυρό κέικ με τυρί και κολοκυθάκια, ιδανικό για ψήσιμο στο air fryer.
unsplash

Το μυστικό για τις πιο νόστιμες πατάτες φούρνου

Αν θέλεις οι πατάτες σου να γίνουν μαλακές στο εσωτερικό και να αποκτήσουν ωραίο χρώμα εξωτερικά, μην τις κόψεις σε υπερβολικά μεγάλα κομμάτια και φρόντισε να έχουν αρκετό χώρο στο ταψί. Επίσης, το λεμόνι, η ρίγανη και το σκόρδο είναι ο συνδυασμός που δίνει στο φαγητό τον κλασικό ελληνικό χαρακτήρα του. Σέρβιρε το κοτόπουλο ζεστό, μαζί με τις πατάτες και λίγη από τη λεμονάτη σάλτσα του ταψιού. Αν θέλεις, πρόσθεσε μια φρέσκια πράσινη σαλάτα και έχεις ένα ολοκληρωμένο γεύμα που θα απολαύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά! Γιατί, τελικά, δεν χρειάζονται περίπλοκες συνταγές για να φτιάξεις ένα πραγματικά νόστιμο φαγητό. Μερικά απλά υλικά, σωστό ψήσιμο και λίγη όρεξη αρκούν για να δημιουργήσεις ένα πιάτο που θα θέλεις να ετοιμάζεις ξανά και ξανά.

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