Μουσική 02.11.2026

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Ρία Ελληνίδου έρχονται στο «Κέντρο Αθηνών» – Πότε κάνουν πρεμιέρα;

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο «Κέντρο Αθηνών», έχοντας στο πλευρό του τη Ρία Ελληνίδου
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Ρία Ελληνίδου θα εμφανιστούν στο «Κέντρο Αθηνών».
  • Η πρεμιέρα τους είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.
  • Θα εμφανίζονται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο «Κέντρο Αθηνών».
  • Μαζί τους θα συμμετέχει ο Ηλίας Μπογδάνος με τους INCO.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πρωταγωνιστεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο «Κέντρο Αθηνών» και έρχεται να χαρίσει συναρπαστικές μουσικές στιγμές, έχοντας δίπλα του τη Ρία Ελληνίδου, από την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

konstantinos argiros_ria ellinidou_kentro athinon

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που με τη μουσική του γράφει ιστορία γνωρίζοντας διεθνή απήχηση και επιτυχία, θα «μαγέψει» με τις διαμαντένιες και πολυπλατινένιες επιτυχίες του κι αγαπημένα τραγούδια από ένα ευρύ φάσμα ρεπερτορίου, δοσμένα με την υψηλή αισθητική και τη σύγχρονη προσέγγιση που τον χαρακτηρίζουν.

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Η Ρία Ελληνίδου, που έχει ξεχωρίσει ως μία από τις πιο επιτυχημένες και viral καλλιτέχνιδες της γενιάς της, ανεβάζει τον παλμό με την ξεχωριστή φωνή της και την εντυπωσιακή σκηνική παρουσία της.

Συμμετέχει ο Ηλίας Μπογδάνος με τους INCO.

Από την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, το «Κέντρο Αθηνών» δίνει ξανά τον ρυθμό στη νυχτερινή ζωή της πόλης, αποτελώντας διαχρονικά το απόλυτο hot spot.

INFO
«Κέντρο Αθηνών» (Πειραιώς 142, Αθήνα)
Πρεμιέρα: Παρασκευή 20 Νοεμβρίου
Κάθε Παρασκευή και Σάββατο
Κρατήσεις: 2103454108 και https://kentro-athinon.gr/en/reservations

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ Ρία Ελληνίδου
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