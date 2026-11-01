ΛΕΞ: Από τα «Βόρεια Αστέρια» στα μεγαλύτερα live της Ελλάδας

Η διαδρομή του ΛΕΞ από τα πρώτα του βήματα με τα «Βόρεια Αστέρια» μέχρι τα «Γ.Τ.Κ.», τα γεμάτα στάδια και το ιστορικό ΟΑΚΑ

Με μια ματιά Ο ΛΕΞ ξεκίνησε από την κουλτούρα του graffiti και τα "Βόρεια Αστέρια" στη Θεσσαλονίκη.

Η σόλο πορεία του ξεκίνησε με τον δίσκο "Ταπεινοί και Πεινασμένοι" το 2014.

Οι ζωντανές εμφανίσεις του αυξήθηκαν σταδιακά, φτάνοντας σε μεγάλα στάδια και ρεκόρ προσέλευσης.

Το διήμερο στο ΟΑΚΑ το 2025 συγκέντρωσε πάνω από 100.000 θεατές, σηματοδοτώντας κορύφωση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης και την κουλτούρα του graffiti μέχρι τις μεγαλύτερες σκηνές της Ελλάδας, ο ΛΕΞ έχει διανύσει μια διαδρομή που ξεπερνά τα όρια της ελληνικής hip hop σκηνής. Ο Αλέξανδρος Λαναράς, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και μέσα σε περισσότερες από δύο δεκαετίες κατάφερε να δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση με το κοινό του, βασισμένη στους στίχους, την αυθεντικότητα και μια σταθερή καλλιτεχνική ταυτότητα. Σήμερα, το όνομα ΛΕΞ είναι συνδεδεμένο όχι μόνο με το ελληνικό rap, αλλά και με συναυλίες που μετατρέπονται σε μαζικά μουσικά γεγονότα. Η πορεία από τα πρώτα βήματα με τα «Βόρεια Αστέρια» μέχρι τα δύο sold out βράδια στο ΟΑΚΑ το 2025, με περισσότερους από 100.000 θεατές συνολικά, αποτυπώνει μια εντυπωσιακή αλλαγή κλίμακας.

Ο ΛΕΞ γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1984 στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην περιοχή του Φαλήρου. Η πρώτη του επαφή με την κουλτούρα του δρόμου ήρθε μέσα από το graffiti και την ομάδα 2G, πριν η παρέα στραφεί στη μουσική. Το 1999 δημιουργήθηκαν τα «Βόρεια Αστέρια», ένα από τα σχήματα που σημάδεψαν την underground hip hop σκηνή της Θεσσαλονίκης.

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Με τα «Βόρεια Αστέρια», ο ΛΕΞ άρχισε να διαμορφώνει το ύφος που αργότερα θα χαρακτήριζε τη σόλο πορεία του. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε τέσσερις δίσκους, πριν τα μέλη του ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Η περίοδος αυτή ήταν καθοριστική, καθώς έβαλε τις βάσεις για μια καλλιτεχνική διαδρομή που θα συνέχιζε να εξελίσσεται μέσα από διαφορετικά σχήματα και συνεργασίες.

Τα «Ανάποδα καπέλα» και το πρώτο προσωπικό κεφάλαιο

Πριν περάσει ολοκληρωτικά στη σόλο διαδρομή, ο ΛΕΞ συνεργάστηκε με τον Μικρό Κλέφτη, επίσης μέλος των «Βορείων Αστεριών», δημιουργώντας τα «Ανάποδα Καπέλα». Το σχήμα κυκλοφόρησε το 2007 το άλμπουμ «Δε μας ξες καλά», προσθέτοντας ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην πρώιμη δισκογραφία του.

Η σόλο πορεία του άρχισε να παίρνει ξεκάθαρη μορφή στις αρχές της επόμενης δεκαετίας και το 2014 ήρθε ο πρώτος προσωπικός του δίσκος, «Ταπεινοί και Πεινασμένοι». Το άλμπουμ αποτέλεσε το σημείο όπου ο ΛΕΞ άρχισε να παρουσιάζει πιο ολοκληρωμένα τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα, με στίχους που αντλούσαν υλικό από την καθημερινότητα, τις δυσκολίες της εποχής και το κοινωνικό περιβάλλον γύρω του.

«2XXX»: Ο ΛΕΞ βρίσκει τη δική του φωνή

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2018, κυκλοφόρησε το «2XXX», ένα άλμπουμ που αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη διαδρομή του. Η παραγωγή του Dof Twogee έδωσε στον δίσκο έναν ιδιαίτερο, σκοτεινό και σύγχρονο ήχο, ενώ ο ΛΕΞ συνέχισε να χτίζει τη στιχουργική του πάνω σε εικόνες από την ελληνική καθημερινότητα και τη ζωή στην πόλη.

Το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του μεγάλωνε σταθερά. Και ενώ η δισκογραφία του παρέμενε στο επίκεντρο, οι ζωντανές εμφανίσεις του άρχισαν να δείχνουν ότι η σχέση του με το κοινό είχε πλέον περάσει σε διαφορετικό επίπεδο.

Από τις μικρότερες σκηνές στα μεγάλα στάδια

Το καλοκαίρι του 2019, ο ΛΕΞ εμφανίστηκε στο Θέατρο Πέτρας στην Αθήνα μπροστά σε περίπου 10.000 θεατές, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για τα δεδομένα μιας rap συναυλίας εκείνης της περιόδου.

3 χρόνια αργότερα, το 2022, η κλίμακα είχε ήδη αλλάξει. Στις 3 Ιουλίου, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Νέα Σμύρνη για τη συναυλία του, ενώ τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς ο ΛΕΞ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και το Καυτανζόγλειο γέμισε με περίπου 30.000 θεατές.

Αυτές οι εμφανίσεις δεν ήταν απλώς μεγάλες συναυλίες για τα δεδομένα του είδους. Έδειξαν ότι η ελληνική rap μπορούσε πλέον να συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε ανοιχτούς χώρους, με τον ΛΕΞ να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής.

«ΜΕΤΡΟ»: Το επόμενο βήμα

Το 2022 κυκλοφόρησε και το «ΜΕΤΡΟ», συνεχίζοντας τη δισκογραφική του πορεία. Ο δίσκος ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία το όνομά του είχε ήδη αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη απήχηση και οι συναυλίες του αποτελούσαν πλέον σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη ελληνική rap. Το άλμπουμ βρέθηκε μάλιστα ψηλά στις επιλογές του κοινού σε σχετικές μουσικές ψηφοφορίες για τη χρονιά. Η πορεία του ΛΕΞ είχε πλέον μια ξεκάθαρη δυναμική: κάθε νέα δισκογραφική δουλειά συνοδευόταν από ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και κάθε live έδειχνε ότι το κοινό του συνέχιζε να διευρύνεται.

«Γ.Τ.Κ.»: «Για Την Κουλτούρα»

Στις 22 Νοεμβρίου 2024, ο ΛΕΞ κυκλοφόρησε το τέταρτο προσωπικό του άλμπουμ, «Γ.Τ.Κ.», ακρωνύμιο του «Για Την Κουλτούρα». Η κυκλοφορία αποτέλεσε νέο σημείο καμπής στη δισκογραφία του και καταγράφηκε ως η μεγαλύτερη επιτυχία του σε επίπεδο ακροάσεων μέχρι εκείνη τη στιγμή. Το «Γ.Τ.Κ.» ήρθε σε μια στιγμή όπου ο ΛΕΞ δεν χρειαζόταν πλέον συστάσεις. Είχε ήδη δημιουργήσει ένα πιστό κοινό, είχε γεμίσει μεγάλα στάδια και είχε καταφέρει να κάνει το ελληνικό rap κομμάτι της mainstream μουσικής συζήτησης χωρίς να εγκαταλείψει τον χαρακτήρα που είχε διαμορφώσει από τα πρώτα χρόνια της πορείας του.

Το ΟΑΚΑ και το sold out που άλλαξε την κλίμακα

Η κορύφωση ήρθε το καλοκαίρι του 2025. Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε συναυλία στον εξωτερικό χώρο του ΟΑΚΑ για τις 28 Ιουνίου, όμως η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη ώστε χρειάστηκε να προστεθεί και δεύτερη ημερομηνία. Η ζήτηση για τα εισιτήρια ήταν εντυπωσιακή: μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είχαν ήδη διατεθεί δεκάδες χιλιάδες εισιτήρια, ενώ η πρώτη συναυλία έγινε sold out και προστέθηκε δεύτερο live για τις 29 Ιουνίου.

Οι δύο συναυλίες πραγματοποιήθηκαν στις 28 και 29 Ιουνίου 2025 και συγκέντρωσαν συνολικά περισσότερους από 100.000 θεατές, αριθμός που καταγράφηκε ως ρεκόρ για τα δεδομένα της ελληνικής rap σκηνής. Το μέγεθος της προσέλευσης δεν ήταν απλώς ένας αριθμός. Ήταν η κατάληξη μιας πορείας που είχε ξεκινήσει δεκαετίες νωρίτερα από τη Θεσσαλονίκη και είχε περάσει σταδιακά από μικρότερες σκηνές, θέατρα, γήπεδα και μεγάλα στάδια, μέχρι να φτάσει στο μεγαλύτερο συναυλιακό κοινό της καριέρας του. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν και η απρόσμενη εμφάνιση της Χάρις Αλεξίου στη σκηνή του ΟΑΚΑ, όπου ανέβηκε μαζί με τον ΛΕΞ και ερμήνευσαν το «Φύγε», προκαλώντας ενθουσιασμό και συγκίνηση στους δεκάδες χιλιάδες θεατές.

Ένα από τα στοιχεία που έχουν συνδεθεί περισσότερο με τη μουσική του ΛΕΞ είναι η θεματολογία των στίχων του. Η οικονομική κρίση, οι κοινωνικές ανισότητες, η ανεργία, η ζωή στις γειτονιές, η καθημερινότητα, η βία και οι αντιφάσεις της σύγχρονης πόλης εμφανίζονται συχνά στη γραφή του. Δεν πρόκειται για μια αφήγηση που προσπαθεί να ωραιοποιήσει την πραγματικότητα. Αντίθετα, ο ΛΕΞ επιλέγει να μιλά για την πόλη, τους ανθρώπους και τις δυσκολίες τους με άμεσο τρόπο, δημιουργώντας εικόνες που το κοινό του αναγνωρίζει ως κομμάτια της δικής του καθημερινότητας. Ο ίδιος έχει περιγράψει το rap ως μέσο έκφρασης, διατηρώντας παράλληλα συγκεκριμένους αισθητικούς κώδικες στη δουλειά του.

Από το underground σε ένα κοινό 100.000 ανθρώπων

Η διαδρομή του ΛΕΞ είναι, σε μεγάλο βαθμό, και μια καταγραφή της αλλαγής που έχει γνωρίσει η ελληνική rap σκηνή τα τελευταία χρόνια. Από τα «Βόρεια Αστέρια» και τα «Ανάποδα Καπέλα» μέχρι τα «Ταπεινοί και Πεινασμένοι», το «2XXX», το «ΜΕΤΡΟ» και το «Γ.Τ.Κ.», κάθε δισκογραφικό κεφάλαιο πρόσθεσε έναν ακόμη σταθμό σε μια πορεία που εξελίχθηκε σταθερά, χωρίς την ανάγκη ενός στιγμιαίου breakthrough. Το κοινό του μεγάλωσε μαζί του: από περίπου 10.000 θεατές στο Θέατρο Πέτρας το 2019, σε περισσότερους από 20.000 στη Νέα Σμύρνη και περίπου 30.000 στο Καυτανζόγλειο το 2022, μέχρι το διήμερο στο ΟΑΚΑ το 2025, όπου περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι βρέθηκαν συνολικά στις δύο συναυλίες.

Και ίσως αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της ιστορίας του: ο ΛΕΞ δεν έγινε overnight φαινόμενο. Η πορεία του χτίστηκε σταδιακά, μέσα από τη μουσική, τις συνεργασίες, τη δισκογραφία και, κυρίως, μέσα από τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιούργησε με το κοινό του. Από τις underground σκηνές της Θεσσαλονίκης μέχρι τα μεγαλύτερα συναυλιακά stages της χώρας, κατάφερε να μεταφέρει τη rap σε ένα πολύ ευρύτερο ακροατήριο, χωρίς να απομακρυνθεί από τον πυρήνα της γραφής του. Τα απανωτά sold out και η εικόνα δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων να τραγουδούν μαζί του δεν αποτελούν απλώς αριθμούς, αλλά το αποτύπωμα μιας διαδρομής που χρειάστηκε χρόνια για να χτιστεί.

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