Μουσικά Νέα 01.11.2026

Anyma: Η Αθήνα χόρεψε σε ένα φουτουριστικό υπερθέαμα με άρωμα αρχαίας Ελλάδας

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η ηλεκτρονική μουσική, η αρχαία ελληνική μυθολογία και η τεχνολογία συναντήθηκαν στο εντυπωσιακό show του Anyma στην Αθήνα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Anyma παρουσίασε το οπτικοακουστικό show «ÆDEN» στην Αθήνα, συνδυάζοντας ηλεκτρονική μουσική και ψηφιακή τέχνη.
  • Το show ενσωμάτωσε στοιχεία αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και αισθητικής, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία.
  • Η παραγωγή περιλάμβανε γιγαντιαίες εικόνες, τρισδιάστατα γραφικά και καθηλωτικούς φωτισμούς.
  • Η εμφάνιση στην Αθήνα ακολούθησε την επιτυχημένη residency του Anyma στο Sphere του Las Vegas.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αθήνα έζησε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, καθώς ο Anyma παρουσίασε στο ΟΑΚΑ το εντυπωσιακό show «ÆDEN», συνδυάζοντας την ηλεκτρονική μουσική με την ψηφιακή τέχνη και την τεχνολογία αιχμής.

https://www.instagram.com/anyma/
https://www.instagram.com/anyma/

Η ηλεκτρονική μουσική συναντήθηκε με την αρχαία ελληνική μυθολογία σε μια παραγωγή που επιχείρησε να ξεπεράσει τα συνηθισμένα όρια ενός DJ set. Ο Ιταλοαμερικανός μουσικός παραγωγός Anyma έφερε στην ελληνική πρωτεύουσα ένα οπτικοακουστικό θέαμα διεθνών προδιαγραφών, μετατρέποντας το Τείχος των Εθνών στο ΟΑΚΑ σε ένα εντυπωσιακό ψηφιακό σκηνικό. Γιγαντιαίες εικόνες, τρισδιάστατα γραφικά, καθηλωτικοί φωτισμοί και ηλεκτρονικοί ήχοι δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που έμοιαζε να προέρχεται από ένα φανταστικό σύμπαν.

Διάβασε επίσης: ΛΕΞ: Από τα «Βόρεια Αστέρια» στα μεγαλύτερα live της Ελλάδας

Το show με τίτλο «ÆDEN» αποτελεί μέρος της παγκόσμιας περιοδείας του καλλιτέχνη και βασίζεται στη χαρακτηριστική αισθητική του, όπου η ανθρώπινη μορφή, η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή δημιουργία αποκτούν κεντρική θέση. Αυτή τη φορά, η παραγωγή απέκτησε και μια ιδιαίτερη ελληνική διάσταση, καθώς στοιχεία από την αρχαιότητα και τη μυθολογία αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για το οπτικό αποτέλεσμα.

https://www.instagram.com/anyma/
https://www.instagram.com/anyma/

Όταν η αρχαία ελληνική μυθολογία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη

Ένα από τα στοιχεία που έδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στη διοργάνωση ήταν η σύνδεσή της με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Η μυθολογία, οι συμβολισμοί και η αισθητική της αρχαιότητας αποτέλεσαν αφετηρία για μια σύγχρονη καλλιτεχνική προσέγγιση, στην οποία το παρελθόν συναντά τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας.


Μέσα από γιγαντιαίες ψηφιακές δημιουργίες και κινηματογραφικής αισθητικής εικόνες, το κοινό βρέθηκε μπροστά σε έναν φανταστικό κόσμο όπου η ανθρώπινη παρουσία συνυπάρχει με την τεχνητή νοημοσύνη. Η σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία, η εξέλιξη και η αναζήτηση μιας διαφορετικής πραγματικότητας αποτέλεσαν βασικούς άξονες αυτής της οπτικοακουστικής εμπειρίας.

Άλλωστε, ο Anyma έχει αποδείξει ότι αντιμετωπίζει την ηλεκτρονική μουσική ως κάτι πολύ ευρύτερο από έναν συνδυασμό ήχων και ρυθμών. Η καλλιτεχνική του ταυτότητα βασίζεται στη συνύπαρξη της μουσικής με την ψηφιακή τέχνη, δημιουργώντας shows που θυμίζουν περισσότερο κινηματογραφικές παραγωγές παρά συμβατικές συναυλίες.

Από το Las Vegas στο ΟΑΚΑ

Η εμφάνιση στην Αθήνα έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στην πορεία του καλλιτέχνη. Ο Anyma έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης ηλεκτρονικής μουσικής που πραγματοποίησε residency στο εντυπωσιακό Sphere του Las Vegas, παρουσιάζοντας συνολικά 12 εμφανίσεις, οι οποίες συγκέντρωσαν περίπου 200.000 θεατές.

Η συγκεκριμένη συνεργασία ανέδειξε ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, όταν αυτή συνδυάζεται με προηγμένα οπτικά μέσα και τεχνολογικές εφαρμογές. Το Sphere, με τις τεράστιες οθόνες υψηλής ανάλυσης και τις προηγμένες οπτικοακουστικές δυνατότητές του, αποτέλεσε ιδανικό περιβάλλον για την ιδιαίτερη καλλιτεχνική προσέγγιση του Anyma.

Στο line-up της αθηναϊκής διοργάνωσης συμμετείχαν επίσης οι Mathame, 19:26, Jast b2b SLVR, Henri Bergmann και Chris IDH, συμπληρώνοντας μια βραδιά με έντονο διεθνή ηλεκτρονικό χαρακτήρα.

Με το «ÆDEN», ο Anyma έφερε στην Αθήνα μια διαφορετική εκδοχή του σύγχρονου μουσικού θεάματος, στην οποία η τεχνολογία δεν λειτουργεί απλώς ως συνοδευτικό στοιχείο, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καλλιτεχνικής αφήγησης. Και η επιλογή ενός χώρου με τόσο έντονο ιστορικό συμβολισμό έδωσε στη συγκεκριμένη διοργάνωση μια επιπλέον διάσταση, φέρνοντας την αρχαία ελληνική αισθητική αντιμέτωπη με τις πιο σύγχρονες μορφές ψηφιακής δημιουργίας.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Anyma ΟΑΚΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Heidi Klum γιόρτασε τα 25 χρόνια του Halloween party της με μια ανατριχιαστική μεταμφίεση

Η Heidi Klum γιόρτασε τα 25 χρόνια του Halloween party της με μια ανατριχιαστική μεταμφίεση

01.11.2026
Επόμενο
Η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης ντύθηκαν «Βίσση – Καρβέλας» και το αποτέλεσμα ήταν επικό

Η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης ντύθηκαν «Βίσση – Καρβέλας» και το αποτέλεσμα ήταν επικό

01.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

ΛΕΞ: Από τα «Βόρεια Αστέρια» στα μεγαλύτερα live της Ελλάδας
Μουσικά Νέα

ΛΕΞ: Από τα «Βόρεια Αστέρια» στα μεγαλύτερα live της Ελλάδας

01.11.2026
Από την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη» στο «2100»: Οι viral επιτυχίες της Κατερίνας Λιόλιου που σάρωσαν τα charts
Μουσικά Νέα

Από την «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη» στο «2100»: Οι viral επιτυχίες της Κατερίνας Λιόλιου που σάρωσαν τα charts

01.11.2026
Οι συνεργασίες της Olivia Rodrigo που άφησαν εποχή: Από το Glastonbury μέχρι τη μαγεία της Stevie Nicks
Μουσικά Νέα

Οι συνεργασίες της Olivia Rodrigo που άφησαν εποχή: Από το Glastonbury μέχρι τη μαγεία της Stevie Nicks

31.10.2026
Γιατί η Άλκηστις Πρωτοψάλτη παραμένει ασταμάτητη – Το μυστικό πίσω από μια καριέρα που δεν ξεθωριάζει
Μουσικά Νέα

Γιατί η Άλκηστις Πρωτοψάλτη παραμένει ασταμάτητη – Το μυστικό πίσω από μια καριέρα που δεν ξεθωριάζει

31.10.2026
Halloween playlist: Τα τραγούδια που χρειάζεσαι για το απόλυτο spooky party
Μουσικά Νέα

Halloween playlist: Τα τραγούδια που χρειάζεσαι για το απόλυτο spooky party

31.10.2026
Πώς το «Ahí» εκτοξεύεται στην κορυφή – Το νέο ρεκόρ της Karol G με τον Drake
Μουσικά Νέα

Πώς το «Ahí» εκτοξεύεται στην κορυφή – Το νέο ρεκόρ της Karol G με τον Drake

31.10.2026
Γιατί πήγε ο Αντώνης Ρέμος στη ΓΑΔΑ – Όσα γνωρίζουμε
Μουσικά Νέα

Γιατί πήγε ο Αντώνης Ρέμος στη ΓΑΔΑ – Όσα γνωρίζουμε

30.10.2026
MadWalk 2026 by Three Cents: Το line-up αρχίζει να αποκαλύπτεται και έχει δυνατές εκπλήξεις!
MadWalk

MadWalk 2026 by Three Cents: Το line-up αρχίζει να αποκαλύπτεται και έχει δυνατές εκπλήξεις!

30.10.2026
Cardi B & Daddy Yankee: Το νέο τους banger έχει τίτλο «Cosita» – Πότε κυκλοφορεί
Μουσικά Νέα

Cardi B & Daddy Yankee: Το νέο τους banger έχει τίτλο «Cosita» – Πότε κυκλοφορεί

30.10.2026
Halloween mood on: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια αξέχαστη spooky βραδιά

Halloween mood on: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια αξέχαστη spooky βραδιά

Το απόλυτο comfort food για τις κρύες μέρες είναι αυτή η ζεστή σούπα

Το απόλυτο comfort food για τις κρύες μέρες είναι αυτή η ζεστή σούπα

«Tight layering»: Η ανατρεπτική τάση που κάνει τα καλσόν πρωταγωνιστές

«Tight layering»: Η ανατρεπτική τάση που κάνει τα καλσόν πρωταγωνιστές

Πώς να βάλεις το animal print στη διακόσμηση του σπιτιού σου χωρίς υπερβολές

Πώς να βάλεις το animal print στη διακόσμηση του σπιτιού σου χωρίς υπερβολές

«Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση

«Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση

«Pumpkin spice hair»: Η πιο λαχταριστή απόχρωση της σεζόν εμπνέεται από το αγαπημένο σου ρόφημα

«Pumpkin spice hair»: Η πιο λαχταριστή απόχρωση της σεζόν εμπνέεται από το αγαπημένο σου ρόφημα

Χάσαμε το ένα τέταρτο του καθαρού μας εισοδήματος τα τελευταία 15 χρόνια

Χάσαμε το ένα τέταρτο του καθαρού μας εισοδήματος τα τελευταία 15 χρόνια

Σταθερά πρώτη στους αρνητικούς δείκτες η Ελλάδα

Σταθερά πρώτη στους αρνητικούς δείκτες η Ελλάδα

Τέλος εποχής και για τους φούρνους

Τέλος εποχής και για τους φούρνους