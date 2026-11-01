Celeb News 01.11.2026

Η Heidi Klum γιόρτασε τα 25 χρόνια του Halloween party της με μια ανατριχιαστική μεταμφίεση

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Η Heidi Klum γιόρτασε τα 25 χρόνια του Halloween πάρτι της στη Νέα Υόρκη με μια ανατριχιαστική μεταμφίεση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Heidi Klum γιόρτασε τα 25α Χριστούγεννα του Halloween party της με μια ανατριχιαστική μεταμφίεση.
  • Μεταμορφώθηκε σε ένα τεράστιο, αποκομμένο χέρι, με λεπτομέρειες όπως αίμα στα χείλη και εκτεθειμένους ιστούς.
  • Η ιδέα προέκυψε παρατηρώντας το δικό της χέρι και η στολή περιλάμβανε τα κοσμήματα και το τατουάζ του συζύγου της.
  • Η προετοιμασία διήρκεσε 5-6 ώρες, με τη μεγαλύτερη δυσκολία να είναι η μετακίνηση λόγω του βάρους της κατασκευής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για τη Heidi Klum, το Halloween είναι η ιδανική αφορμή για να αφήσει τη φαντασία της ελεύθερη και να δοκιμάσει μεταμορφώσεις που δύσκολα περνούν απαρατήρητες. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, το διάσημο μοντέλο και παρουσιάστρια διοργάνωσε το ετήσιο πάρτι της στη Νέα Υόρκη, συμπληρώνοντας 25 χρόνια από την έναρξη της παράδοσης που την έχει καθιερώσει ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της συγκεκριμένης γιορτής. Για την επετειακή περίσταση, επέλεξε μια εμφάνιση που κινήθηκε σε ιδιαίτερα μακάβρια μονοπάτια.

https://www.instagram.com/heidiklum/
https://www.instagram.com/heidiklum/

Η 53χρονη Heidi Klum μεταμορφώθηκε σε ένα τεράστιο, αποκομμένο χέρι, με το αποτέλεσμα να θυμίζει σκηνικό από ταινία τρόμου. Η στολή κάλυπτε σχεδόν ολόκληρο το σώμα της, ενώ το πρόσωπό της ενσωματωνόταν στην ανατριχιαστική κατασκευή. Αίμα έσταζε από τα χείλη της, ενώ το επάνω μέρος του χεριού κατέληγε σε μια φρικιαστική σύνθεση από εκτεθειμένους τένοντες και ιστούς. Την εμφάνισή της συμπλήρωνε μια ομάδα βοηθών με αιματοβαμμένες στολές προστασίας, ενισχύοντας το απόκοσμο σκηνικό.

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Η έμπνευση πίσω από τη μακάβρια μεταμόρφωση της Heidi Klum

Η ιδέα για τη φετινή στολή γεννήθηκε όταν η Heidi Klum παρατήρησε το ίδιο της το αριστερό χέρι και αναρωτήθηκε πώς θα ήταν αν μπορούσε να μεταμορφωθεί σε αυτό. «Κοίταξα το χέρι μου και σκέφτηκα ότι μάλλον θα μπορούσα να χωρέσω ολόκληρη μέσα σε αυτό», αποκάλυψε η ίδια, εξηγώντας πώς ξεκίνησε η σύλληψη της εμφάνισης.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια ήταν καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα. Η κατασκευή αναπαριστούσε τα χαρακτηριστικά του χεριού της, από τις γραμμές της παλάμης και τις φλέβες μέχρι τα μακριά κόκκινα νύχια και τα κοσμήματά της. Ανάμεσά τους βρίσκονταν το δαχτυλίδι στον αντίχειρα, το μονόπετρο των αρραβώνων και η βέρα της, ενώ στο παράμεσο δάχτυλο υπήρχε ακόμη και ένα τατουάζ με το όνομα του συζύγου της, Tom Kaulitz.

https://www.instagram.com/heidiklum/
https://www.instagram.com/heidiklum/

Η προετοιμασία για τη μεταμόρφωση διήρκεσε περίπου 5 με 6 ώρες, χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος που χρειάστηκε για την κατασκευή της στολής. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η παρουσιάστρια είχε δώσει στους ακολούθους της στα social media μικρές ενδείξεις για το τι ετοίμαζε, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τη διαδικασία εφαρμογής των αιματοβαμμένων προσθετικών στο πρόσωπό της.

Η ίδια αποκάλυψε, πάντως, πως η μεγαλύτερη δυσκολία δεν ήταν μόνο η πολύωρη προετοιμασία, αλλά και η μετακίνηση με την ογκώδη κατασκευή. «Το πιο δύσκολο, χωρίς αμφιβολία, είναι να τη μεταφέρεις. Είναι αρκετά βαριά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/heidiklum/
https://www.instagram.com/heidiklum/

Ο σύζυγός της δεν κατάφερε να βρεθεί στο πλευρό της για τη φετινή διοργάνωση, καθώς ο Tom Kaulitz βρισκόταν σε περιοδεία. Παρ’ όλα αυτά, η Heidi Klum φρόντισε να τον συμπεριλάβει συμβολικά στη μεταμφίεσή της, ενσωματώνοντας το όνομά του στο σχέδιο του χεριού. «Ένα κομμάτι του Tom είναι μαζί μου», σχολίασε.

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Halloween Heidi Klum
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