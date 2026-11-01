Celeb World 01.11.2026

5 celebrities που λατρεύουν τα κατοικίδιά τους και δεν χάνουν ευκαιρία να το δείξουν

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Aπό τις διάσημες γάτες της Taylor Swift μέχρι τον σκύλο του Chris Evans ανακάλυψε 5 celebrities που λατρεύουν τα κατοικίδιά τους και τις πιο γλυκές ιστορίες τους
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Πέντε διάσημοι, όπως η Taylor Swift και ο Chris Evans, δείχνουν την αγάπη τους για τα κατοικίδιά τους στα social media.
  • Τα κατοικίδια των celebrities, όπως οι γάτες της Swift και ο σκύλος του Evans, συχνά γίνονται αναγνωρίσιμα.
  • Η υιοθεσία κατοικίδιων από διάσημους, όπως ο Chris Evans, αναδεικνύεται ως μια θετική πράξη.
  • Η σχέση με ένα κατοικίδιο προσφέρει μια πιο ανθρώπινη πλευρά στους celebrities, πέρα από τη φήμη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί να τους βλέπεις να περπατούν στα μεγαλύτερα red carpets, να πρωταγωνιστούν σε blockbusters και να κατακτούν τις μουσικές σκηνές, όμως όταν επιστρέφουν σπίτι, υπάρχει κάποιος που δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τη φήμη τους. Τα κατοικίδιά τους! Για τους celebrities, η ζωή δεν είναι μόνο φώτα, κάμερες, ταξίδια και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Είναι και οι στιγμές χαλάρωσης στον καναπέ, οι βόλτες με τον σκύλο τους, τα παιχνίδια με τις γάτες τους και εκείνες οι αυθόρμητες φωτογραφίες που ανεβάζουν στα social media και κάνουν τους fans να λιώνουν.

https://www.instagram.com/taylorswift/
https://www.instagram.com/taylorswift/

Άλλωστε, όσο διαφορετική κι αν είναι η καθημερινότητα ενός διάσημου από τη δική σου, η αγάπη για ένα κατοικίδιο είναι κάτι που δεν χρειάζεται ούτε followers ούτε βραβεία για να γίνει ξεχωριστή. Και κάποιες φορές, οι τετράποδοι φίλοι των stars καταφέρνουν να κλέψουν την παράσταση από τους ίδιους τους ανθρώπους τους, αποκτώντας το δικό τους fan club. Από τις γάτες της Taylor Swift μέχρι τον σκύλο του Chris Evans, αυτοί οι πέντε διάσημοι αποδεικνύουν ότι η πιο γλυκιά πλευρά της δημοσιότητας μπορεί να έχει τέσσερα πόδια, ουρά και μια τεράστια προσωπικότητα.

Διάβασε επίσης: Lady Gaga: Πώς έχει αλλάξει η ζωή της μετά τη γέννηση της κόρης της

1. Taylor Swift – Οι τρεις γάτες που έγιναν stars από μόνες τους

Αν είσαι Swiftie, αποκλείεται να μην έχεις ακούσει για τις γάτες της Taylor Swift! Η τραγουδίστρια είναι γνωστή για την αγάπη της προς τα αιλουροειδή και έχει τρεις γάτες: τη Meredith Grey, την Olivia Benson και τον Benjamin Button. Τα ονόματά τους δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού παραπέμπουν σε γνωστούς χαρακτήρες από τηλεοπτικές σειρές και ταινίες. Μάλιστα, οι γάτες της έχουν εμφανιστεί σε μουσικά βίντεο, φωτογραφίσεις και αναρτήσεις της, αποκτώντας τη δική τους θέση στο σύμπαν της αγαπημένης pop star. Με λίγα λόγια, οι γάτες της Taylor δεν είναι απλώς τα κατοικίδιά της, αλλά ένα αγαπημένο κομμάτι της δημόσιας εικόνας της.

2. Chris Evans – Ο Dodger είναι ο πραγματικός του κολλητός

Ο Chris Evans μπορεί να έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Captain America, αλλά στην προσωπική του ζωή υπάρχει ένας άλλος πρωταγωνιστής: ο σκύλος του, Dodger. Ο ηθοποιός γνώρισε τον Dodger κατά τη διάρκεια γυρισμάτων σε καταφύγιο ζώων και αποφάσισε να τον υιοθετήσει. Από τότε, οι δυο τους έχουν γίνει αχώριστοι, με τον Evans να μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους. Η ιστορία τους είναι μια όμορφη υπενθύμιση ότι η υιοθεσία μπορεί να αλλάξει τη ζωή τόσο ενός ζώου όσο και του ανθρώπου που του προσφέρει ένα σπίτι. Και αν υπάρχει κάτι που λατρεύουν οι fans του ηθοποιού, είναι να βλέπουν την πιο τρυφερή πλευρά του μακριά από τις κάμερες.

https://www.instagram.com/demimoore/
https://www.instagram.com/demimoore/

3. Demi Moore – Η Pilaf που ταξιδεύει μαζί της

Η Demi Moore έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στη μικροσκοπική σκυλίτσα της, Pilaf, η οποία έχει τραβήξει την προσοχή των fans της ηθοποιού. Η Pilaf, ένα Chihuahua, έχει εμφανιστεί σε φωτογραφίες και δημόσιες στιγμές μαζί με τη διάσημη κηδεμόνα της, ενώ έχει γίνει γνωστή για το μικροσκοπικό μέγεθος και την αξιαγάπητη παρουσία της. Η Moore δεν διστάζει να την παίρνει μαζί της σε διάφορες περιστάσεις, κάνοντάς την μέρος της καθημερινότητάς της. Και κάπως έτσι, η Pilaf αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται να είσαι μεγάλος για να τραβήξεις όλα τα βλέμματα. Μερικές φορές, το πιο μικρό μέλος μιας παρέας είναι εκείνο που κλέβει ολόκληρη την παράσταση.

https://www.instagram.com/demimoore/
https://www.instagram.com/demimoore/

4. Glen Powell – Ο Brisket που έκλεψε την καρδιά του

Ο Glen Powell, που έχει αγαπηθεί από το κοινό μέσα από τις κινηματογραφικές του εμφανίσεις, έχει έναν τετράποδο φίλο που κατέχει ξεχωριστή θέση στη ζωή του: τον Brisket. Ο ηθοποιός υιοθέτησε τον σκύλο του, ένα μείγμα τεριέ και κανίς, έπειτα από μια γνωριμία που συνδέθηκε με τα γυρίσματα ταινίας. Ο Brisket έχει εμφανιστεί σε φωτογραφίες και αναρτήσεις του Powell, κερδίζοντας την αγάπη των θαυμαστών του. Η σχέση τους δείχνει πώς ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου, ακόμη κι όταν το πρόγραμμά σου είναι γεμάτο υποχρεώσεις. Γιατί, όσο απαιτητική κι αν είναι η δουλειά σου, η επιστροφή στο σπίτι και η υποδοχή από τον αγαπημένο σου σκύλο έχουν πάντα τη δική τους μαγεία.

https://www.instagram.com/glenpowell/
https://www.instagram.com/glenpowell/

5. Amanda Seyfried – Ο Finn που έγινε μέλος της οικογένειας

Η Amanda Seyfried είναι ακόμη μία celebrity που δεν κρύβει την αγάπη της για τα ζώα. Ο σκύλος της, Finn, ένα Australian Shepherd, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής της. Η ηθοποιός έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τον σκύλο της, ενώ η αγάπη της για τα ζώα επεκτείνεται και πέρα από τα κατοικίδια που ζουν μαζί της. Η ίδια έχει συνδέσει τη ζωή της με τη φροντίδα ζώων και τη διαμονή σε φάρμα, δείχνοντας μια πλευρά της που ξεφεύγει από τη συνηθισμένη εικόνα του Hollywood. Ο Finn δεν είναι απλώς ένας όμορφος σκύλος που εμφανίζεται σε φωτογραφίες. Είναι ένας σύντροφος που αποτελεί μέρος της προσωπικής της ζωής και μας θυμίζει ότι η σχέση με ένα ζώο χτίζεται καθημερινά, με φροντίδα, χρόνο και αγάπη.

https://www.instagram.com/mingey/
https://www.instagram.com/mingey/

Γιατί δεν χορταίνουμε να βλέπουμε τους celebrities με τα κατοικίδιά τους

Ίσως επειδή αυτές οι στιγμές μάς δείχνουν μια πιο ανθρώπινη πλευρά των αγαπημένων μας stars. Πίσω από τις επιτυχίες, τις φωτογραφίσεις και την αναγνωρισιμότητα, υπάρχουν μικρές καθημερινές στιγμές που έχουν την ίδια αξία για όλους μας. Και αν κάτι αξίζει να κρατήσεις από αυτές τις ιστορίες, είναι ότι η αγάπη ενός κατοικιδίου δεν μετριέται με τη φήμη, τα χρήματα ή τον αριθμό των followers σου. Μετριέται με τη φροντίδα που του προσφέρεις, τον χρόνο που περνάς μαζί του και το ασφαλές περιβάλλον που δημιουργείς για εκείνο. Γιατί, τελικά, μπορεί να έχεις όλο τον κόσμο στα πόδια σου, αλλά για τον σκύλο ή τη γάτα σου θα είσαι πάντα ο αγαπημένος τους άνθρωπος.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

διάσημοι κατοικίδια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Performative beauty: Όταν η περιποίηση γίνεται μέρος της ματαιοδοξίας μας

Performative beauty: Όταν η περιποίηση γίνεται μέρος της ματαιοδοξίας μας

01.11.2026
Επόμενο
Τα ξυλόγλυπτα που είδαμε στην Κίνα μάς άφησαν με το στόμα ανοιχτό

Τα ξυλόγλυπτα που είδαμε στην Κίνα μάς άφησαν με το στόμα ανοιχτό

01.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης ντύθηκαν «Βίσση – Καρβέλας» και το αποτέλεσμα ήταν επικό
Celeb News

Η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης ντύθηκαν «Βίσση – Καρβέλας» και το αποτέλεσμα ήταν επικό

01.11.2026
Η Heidi Klum γιόρτασε τα 25 χρόνια του Halloween party της με μια ανατριχιαστική μεταμφίεση
Celeb News

Η Heidi Klum γιόρτασε τα 25 χρόνια του Halloween party της με μια ανατριχιαστική μεταμφίεση

01.11.2026
Το ιστορικό σμαραγδένιο κολιέ της Elizabeth Taylor πέρασε στα χέρια της Kim Kardashian
Celeb News

Το ιστορικό σμαραγδένιο κολιέ της Elizabeth Taylor πέρασε στα χέρια της Kim Kardashian

31.10.2026
Σάλος με τις αποκριάτικες στολές της οικογένειας της Paris Hilton – Τι απαντά στους επικριτές της
Celeb News

Σάλος με τις αποκριάτικες στολές της οικογένειας της Paris Hilton – Τι απαντά στους επικριτές της

30.10.2026
Αγνώριστη η Jennifer Lawrence σε νέα της εμφάνισή – Τα σχόλια που κατέκλυσαν τα social media
Celeb World

Αγνώριστη η Jennifer Lawrence σε νέα της εμφάνισή – Τα σχόλια που κατέκλυσαν τα social media

30.10.2026
Connor Cruise: Η σπάνια ανάρτηση του γιου των Tom Cruise και Nicole Kidman
Celeb News

Connor Cruise: Η σπάνια ανάρτηση του γιου των Tom Cruise και Nicole Kidman

30.10.2026
Kim Kardashian: Γιατί απομονώνει τα παιδιά της από τις ειδήσεις που αφορούν τον Kanye West
Celeb World

Kim Kardashian: Γιατί απομονώνει τα παιδιά της από τις ειδήσεις που αφορούν τον Kanye West

30.10.2026
Σίλια Κριθαριώτη: Για πίτσα με τη Sofia Vergara και τη Heidi Klum στη Νέα Υόρκη!
Celeb News

Σίλια Κριθαριώτη: Για πίτσα με τη Sofia Vergara και τη Heidi Klum στη Νέα Υόρκη!

30.10.2026
Η Christina Aguilera ποζάρει στην μπανιέρα της και προετοιμάζει τους fans για το Halloween
Celeb News

Η Christina Aguilera ποζάρει στην μπανιέρα της και προετοιμάζει τους fans για το Halloween

30.10.2026
Halloween mood on: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια αξέχαστη spooky βραδιά

Halloween mood on: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια αξέχαστη spooky βραδιά

Το απόλυτο comfort food για τις κρύες μέρες είναι αυτή η ζεστή σούπα

Το απόλυτο comfort food για τις κρύες μέρες είναι αυτή η ζεστή σούπα

«Tight layering»: Η ανατρεπτική τάση που κάνει τα καλσόν πρωταγωνιστές

«Tight layering»: Η ανατρεπτική τάση που κάνει τα καλσόν πρωταγωνιστές

Πώς να βάλεις το animal print στη διακόσμηση του σπιτιού σου χωρίς υπερβολές

Πώς να βάλεις το animal print στη διακόσμηση του σπιτιού σου χωρίς υπερβολές

«Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση

«Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση

«Pumpkin spice hair»: Η πιο λαχταριστή απόχρωση της σεζόν εμπνέεται από το αγαπημένο σου ρόφημα

«Pumpkin spice hair»: Η πιο λαχταριστή απόχρωση της σεζόν εμπνέεται από το αγαπημένο σου ρόφημα

Χάσαμε το ένα τέταρτο του καθαρού μας εισοδήματος τα τελευταία 15 χρόνια

Χάσαμε το ένα τέταρτο του καθαρού μας εισοδήματος τα τελευταία 15 χρόνια

Σταθερά πρώτη στους αρνητικούς δείκτες η Ελλάδα

Σταθερά πρώτη στους αρνητικούς δείκτες η Ελλάδα

Τέλος εποχής και για τους φούρνους

Τέλος εποχής και για τους φούρνους