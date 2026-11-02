Μουσική 02.11.2026

Mariah Carey: Η βασίλισσα των Χριστουγέννων επέστρεψε και φέτος – Το βίντεο που έγινε παράδοση

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Η Mariah Carey κηρύσσει επίσημα την έναρξη των Χριστουγέννων με ένα εντυπωσιακό βίντεο, δες την ετήσια παράδοσή της να ζωντανεύει!
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Mariah Carey κήρυξε επίσημα την έναρξη των Χριστουγέννων με νέο βίντεο.
  • Το βίντεο κυκλοφόρησε αμέσως μετά το Halloween, όπως κάθε χρόνο.
  • Η τραγουδίστρια εμφανίζεται με punk rock αισθητική, ανατρέποντας τα χριστουγεννιάτικα σκηνικά.
  • Η κίνησή της αυτή αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και την ικανότητα να εκπλήσσει το κοινό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Mariah Carey έδωσε το επίσημο σύνθημα για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου, τηρώντας την πολυετή παράδοσή της. Μόλις ολοκληρώθηκε το Halloween, η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια, γνωστή ως η «βασίλισσα των Χριστουγέννων», αποκάλυψε το πολυαναμενόμενο βίντεο που σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής σεζόν.

Η Mariah Carey κρατάει το άλμπουμ της "Merry Christmas II You" δίπλα σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.
https://www.instagram.com/mariahcarey/

Ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα της 31ης Οκτωβρίου, η Mariah Carey δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα νέο, εντυπωσιακό κλιπ, συνοδεύοντάς το με τη χαρακτηριστική φράση «It’s Time!» (Ήρθε η ώρα!).

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Το βίντεο ξεκινά με την ένδειξη «Νέα Υόρκη… 31 Οκτωβρίου» και μια αντίστροφη μέτρηση που φτάνει στο τέλος της. Η κάμερα μεταφέρεται σε ένα μπαρ, όπου η Mariah Carey εμφανίζεται στη σκηνή με μια απρόσμενη punk rock αισθητική. Με έντονο μακιγιάζ και rock ύφος, ερμηνεύει το τραγούδι «Hermit», δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που απέχει πολύ από τα συνηθισμένα χριστουγεννιάτικα σκηνικά.

Η Rihanna και η Mariah Carey στα παρασκήνια της συναυλίας Here For It All Holiday Special στο Λας Βέγκας.
https://www.instagram.com/mariahcarey/

Αυτή η μεταμόρφωση από το punk rock στο εορταστικό πνεύμα είναι το σήμα κατατεθέν της Mariah Carey για την έναρξη των Χριστουγέννων. Η αντίθεση και η ανατροπή αποτελούν μέρος της δημιουργικής προσέγγισης της καλλιτέχνιδας, η οποία κάθε χρόνο καταφέρνει να κεντρίζει το ενδιαφέρον του κοινού με νέους τρόπους.

Η κυκλοφορία του βίντεο έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους θαυμαστές της Mariah Carey παγκοσμίως, οι οποίοι ανυπομονούν να βυθιστούν στην εορταστική ατμόσφαιρα που η ίδια δημιουργεί.

Η Mariah Carey έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι κατέχει το μυστικό του πώς να κάνει τα Χριστούγεννα να ξεκινούν με τον πιο θεαματικό τρόπο. Η προσέγγισή της, που συνδυάζει την ανατροπή με την εορταστική ατμόσφαιρα, την έχει καθιερώσει ως αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα των Χριστουγέννων».

Η φετινή της κίνηση να ξεκινήσει την εορταστική περίοδο με ένα punk rock βίντεο αναδεικνύει τη συνεχή δημιουργικότητα και την ικανότητά της να εκπλήσσει το κοινό της.

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Mariah Carey Χριστούγεννα
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