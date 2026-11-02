Celeb News 02.11.2026

Η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε τον Νοέμβριο με την πιο γλυκιά αγκαλιά – Η φωτογραφία με την κόρη της, Ξένια

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μια τρυφερή στιγμή με την επτά μηνών κόρη της, καλωσορίζοντας τον νέο μήνα με μητρική αγάπη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε τον Νοέμβριο με φωτογραφία την κόρη της, Ξένια.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μια τρυφερή στιγμή μητρικής στοργής με τους διαδικτυακούς της φίλους.
  • Η επτά μηνών κόρη της, Ξένια, έχει φέρει φως και ευτυχία στη ζωή της.
  • Η Καινούργιου βιώνει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της μετά τη γέννηση της κόρης της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μια γλυκιά αρχή για τον μήνα Νοέμβριο, γιορτάζοντας την άφιξή του με την κόρη της, Ξένια. Η παρουσιάστρια του Alpha, που διανύει μια περίοδο απόλυτης ευτυχίας στο πλευρό του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια συγκινητική στιγμή μητρικής στοργής.

Η Κατερίνα Καινούργιου με κομψό σύνολο, αποκαλύπτει τι είχε πάντα μαζί της όσο ήταν έγκυος.
https://www.instagram.com/katken85/

Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε μια φωτογραφία όπου το χέρι της κρατά τρυφερά το μικροσκοπικό χεράκι της επτά μηνών κόρης της. Με τη λεζάντα «Sweet November. Καλό μήνα…», η ίδια έστειλε τις πιο ζεστές ευχές της, επιβεβαιώνοντας πόσο φως έχει φέρει η μικρή Ξένια, η οποία γεννήθηκε τον περασμένο Απρίλιο, στη ζωή της.

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής εμφανίστηκε ξαφνικά σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή της

Η καθημερινότητα του ζευγαριού έχει αλλάξει ριζικά από τη γέννηση της κόρης τους. Η Κατερίνα Καινούργιου έχει εξομολογηθεί σε πρόσφατες δηλώσεις της πως βιώνει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της, φτάνοντας στο σημείο να δηλώνει ότι δεν θυμάται καν τον εαυτό της πριν από τον ερχομό του παιδιού της.

https://www.instagram.com/katken85
https://www.instagram.com/katken85

Η παρουσιάστρια, με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, έχει μοιραστεί επίσης απολαυστικά στιγμιότυπα από τις νέες τους ρουτίνες, όπως η εισαγωγή στερεών τροφών στη διατροφή της μικρής. Περιγράφοντας την πρώτη φορά που η Ξένια δοκίμασε λαχανικά, η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε με γέλιο ότι η αντίδραση του μωρού, μια απροσδόκητη γκριμάτσα δυσαρέσκειας, ήταν κάτι που δεν είχε ξαναδεί στο προσωπάκι της. Ωστόσο, κάθε δυσκολία επισκιάζεται από το χαμόγελο της μικρής, η οποία αποτελεί το επίκεντρο της οικογενειακής τους ευτυχίας.

Η Κατερίνα Καινούργιου στο Παρίσι με την οικογένειά της, σε τρυφερή ανάρτηση από τις βόλτες τους.
https://www.instagram.com/katken85/

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής απολαμβάνουν κάθε στιγμή με την κόρη τους, Ξένια, δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις και μια ζωή γεμάτη αγάπη.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Mariah Carey: Η βασίλισσα των Χριστουγέννων επέστρεψε και φέτος – Το βίντεο που έγινε παράδοση

Mariah Carey: Η βασίλισσα των Χριστουγέννων επέστρεψε και φέτος – Το βίντεο που έγινε παράδοση

02.11.2026
Επόμενο
«Τα Φαντάσματα»: Το επεισόδιο με το παρελθόν του Απόστολου που έγινε viral στο «X»

«Τα Φαντάσματα»: Το επεισόδιο με το παρελθόν του Απόστολου που έγινε viral στο «X»

02.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Ελένη Φουρέιρα μεταμορφώθηκε σε άνδρα για το Halloween και το αποτέλεσμα ήταν επικό
Celeb News

Η Ελένη Φουρέιρα μεταμορφώθηκε σε άνδρα για το Halloween και το αποτέλεσμα ήταν επικό

02.11.2026
Zoë Kravitz: Η εμφάνιση στο πλευρό του Harry Styles που έκλεψε τις εντυπώσεις στο Halloween
Celeb News

Zoë Kravitz: Η εμφάνιση στο πλευρό του Harry Styles που έκλεψε τις εντυπώσεις στο Halloween

02.11.2026
Η Selma Blair μιλά για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή της: «Δεν ήθελα ποτέ να τρομάξω κανέναν»
Celeb News

Η Selma Blair μιλά για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή της: «Δεν ήθελα ποτέ να τρομάξω κανέναν»

02.11.2026
«Οι χωρισμένες μανούλες με νιώθουν»: Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη λίγο πριν αποχωριστεί τον γιο της
Celeb News

«Οι χωρισμένες μανούλες με νιώθουν»: Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη λίγο πριν αποχωριστεί τον γιο της

02.11.2026
Δανάη Μπάρκα: Έτσι αποχαιρέτησε τον Οκτώβριο – Οι εικόνες από τη Μάνη που ξεχώρισαν
Celeb News

Δανάη Μπάρκα: Έτσι αποχαιρέτησε τον Οκτώβριο – Οι εικόνες από τη Μάνη που ξεχώρισαν

02.11.2026
Οι πιο απρόσμενες μεταμφιέσεις των celebrities για το Halloween 2026
Celeb News

Οι πιο απρόσμενες μεταμφιέσεις των celebrities για το Halloween 2026

01.11.2026
Ο Harry Styles γύρισε 16 χρόνια πίσω και αναβίωσε την audition που του άλλαξε τη ζωή
Celeb News

Ο Harry Styles γύρισε 16 χρόνια πίσω και αναβίωσε την audition που του άλλαξε τη ζωή

01.11.2026
Η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης ντύθηκαν «Βίσση – Καρβέλας» και το αποτέλεσμα ήταν επικό
Celeb News

Η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης ντύθηκαν «Βίσση – Καρβέλας» και το αποτέλεσμα ήταν επικό

01.11.2026
Η Heidi Klum γιόρτασε τα 25 χρόνια του Halloween party της με μια ανατριχιαστική μεταμφίεση
Celeb News

Η Heidi Klum γιόρτασε τα 25 χρόνια του Halloween party της με μια ανατριχιαστική μεταμφίεση

01.11.2026
Το απόλυτο skincare hack για το ξηρό δέρμα – Πώς το λάδι καρύδας μεταμορφώνει την επιδερμίδα

Το απόλυτο skincare hack για το ξηρό δέρμα – Πώς το λάδι καρύδας μεταμορφώνει την επιδερμίδα

Οι 7 διατροφικές συνήθειες που κάνουν κακό στην τσέπη σου και στον πλανήτη

Οι 7 διατροφικές συνήθειες που κάνουν κακό στην τσέπη σου και στον πλανήτη

Η επόμενη πίτσα σου βρίσκεται εδώ: 6 spots στην Αθήνα που αξίζει να ανακαλύψεις!

Η επόμενη πίτσα σου βρίσκεται εδώ: 6 spots στην Αθήνα που αξίζει να ανακαλύψεις!

Αν αγόραζα καμπαρτίνα φέτος, αυτές θα ήταν στη λίστα μου

Αν αγόραζα καμπαρτίνα φέτος, αυτές θα ήταν στη λίστα μου

Οι βιταμίνες που χρειάζεται ο οργανισμός σου – Τα tips για να φροντίσεις την άμυνά σου

Οι βιταμίνες που χρειάζεται ο οργανισμός σου – Τα tips για να φροντίσεις την άμυνά σου

7 μικρές αλλαγές που θα μεταμορφώσουν τον χώρο σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

7 μικρές αλλαγές που θα μεταμορφώσουν τον χώρο σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

Ο καιρός της εβδομάδας: Βροχές στην αρχή, κρύο στη συνέχεια

Ο καιρός της εβδομάδας: Βροχές στην αρχή, κρύο στη συνέχεια

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Παιχνίδια με τα καλώδια και επικίνδυνη υποταγή στις τουρκικές αξιώσεις

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Παιχνίδια με τα καλώδια και επικίνδυνη υποταγή στις τουρκικές αξιώσεις

Τέλος εποχής και για τους φούρνους

Τέλος εποχής και για τους φούρνους