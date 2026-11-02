Η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε τον Νοέμβριο με την πιο γλυκιά αγκαλιά – Η φωτογραφία με την κόρη της, Ξένια

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μια τρυφερή στιγμή με την επτά μηνών κόρη της, καλωσορίζοντας τον νέο μήνα με μητρική αγάπη

Με μια ματιά Η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε τον Νοέμβριο με φωτογραφία την κόρη της, Ξένια.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μια τρυφερή στιγμή μητρικής στοργής με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η επτά μηνών κόρη της, Ξένια, έχει φέρει φως και ευτυχία στη ζωή της.

Η Καινούργιου βιώνει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της μετά τη γέννηση της κόρης της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μια γλυκιά αρχή για τον μήνα Νοέμβριο, γιορτάζοντας την άφιξή του με την κόρη της, Ξένια. Η παρουσιάστρια του Alpha, που διανύει μια περίοδο απόλυτης ευτυχίας στο πλευρό του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια συγκινητική στιγμή μητρικής στοργής.

Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε μια φωτογραφία όπου το χέρι της κρατά τρυφερά το μικροσκοπικό χεράκι της επτά μηνών κόρης της. Με τη λεζάντα «Sweet November. Καλό μήνα…», η ίδια έστειλε τις πιο ζεστές ευχές της, επιβεβαιώνοντας πόσο φως έχει φέρει η μικρή Ξένια, η οποία γεννήθηκε τον περασμένο Απρίλιο, στη ζωή της.

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Η καθημερινότητα του ζευγαριού έχει αλλάξει ριζικά από τη γέννηση της κόρης τους. Η Κατερίνα Καινούργιου έχει εξομολογηθεί σε πρόσφατες δηλώσεις της πως βιώνει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της, φτάνοντας στο σημείο να δηλώνει ότι δεν θυμάται καν τον εαυτό της πριν από τον ερχομό του παιδιού της.

Η παρουσιάστρια, με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, έχει μοιραστεί επίσης απολαυστικά στιγμιότυπα από τις νέες τους ρουτίνες, όπως η εισαγωγή στερεών τροφών στη διατροφή της μικρής. Περιγράφοντας την πρώτη φορά που η Ξένια δοκίμασε λαχανικά, η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε με γέλιο ότι η αντίδραση του μωρού, μια απροσδόκητη γκριμάτσα δυσαρέσκειας, ήταν κάτι που δεν είχε ξαναδεί στο προσωπάκι της. Ωστόσο, κάθε δυσκολία επισκιάζεται από το χαμόγελο της μικρής, η οποία αποτελεί το επίκεντρο της οικογενειακής τους ευτυχίας.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής απολαμβάνουν κάθε στιγμή με την κόρη τους, Ξένια, δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις και μια ζωή γεμάτη αγάπη.

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