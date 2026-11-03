CFDA Awards 2026: O Ralph Lauren κατακτά ξανά την κορυφή

Ο Ralph Lauren κέρδισε το βραβείο American Menswear Designer of the Year στα CFDA Awards 2026, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επιρροή του στην παγκόσμια μόδα

Με μια ματιά Ο Ralph Lauren κέρδισε το βραβείο American Menswear Designer of the Year στα CFDA Awards 2026.

Η Rachel Scott του οίκου Diotima κέρδισε το βραβείο American Womenswear Designer of the Year.

Η Ana Khouri κέρδισε το βραβείο American Accessories Designer of the Year.

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Ο Ralph Lauren ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές των CFDA Fashion Awards 2026, κατακτώντας το βραβείο American Menswear Designer of the Year. Η διάκριση επιβεβαιώνει τη διαχρονική επιρροή του σχεδιαστή στην αμερικανική μόδα και τη σταθερή παρουσία του σε μια βιομηχανία που εξελίσσεται διαρκώς, χωρίς να εγκαταλείπει τις κλασικές αναφορές της.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στο American Museum of Natural History στη Νέα Υόρκη, με παρουσιάστρια την Keke Palmer. Ο Matt Damon ήταν εκείνος που παρέδωσε το βραβείο στον Ralph Lauren, ο οποίος επικράτησε απέναντι στους Dao-Yi Chow και Maxwell Osborne του Public School New York, Thom Browne, Todd Snyder και Willy Chavarria.

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Η συγκεκριμένη διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον σχεδιαστή, καθώς αποτελεί την τρίτη φορά που κερδίζει το βραβείο ανδρικής μόδας των CFDA, μετά τις νίκες του το 1996 και το 2007. Παράλληλα, έρχεται έναν χρόνο μετά την αναγνώρισή του ως American Womenswear Designer of the Year το 2025, τίτλο που είχε κατακτήσει για δεύτερη φορά, έπειτα από την πρώτη του νίκη το 1995.

Η πορεία του Ralph Lauren αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ένα προσωπικό όραμα μπορεί να εξελιχθεί σε ένα αναγνωρίσιμο αισθητικό σύμπαν. Από το preppy στιλ και τις αναφορές στην αμερικανική κληρονομιά μέχρι το tailoring και τη χαλαρή πολυτέλεια, ο σχεδιαστής έχει διαμορφώσει μια ταυτότητα που ξεπερνά τις εφήμερες τάσεις. Η δουλειά του συνδέει την κλασική ανδρική γκαρνταρόμπα με έναν τρόπο ζωής που παραμένει κεντρικός στην εικόνα του brand του.

Η Rachel Scott κέρδισε το βραβείο γυναικείας μόδας

Στην κατηγορία American Womenswear Designer of the Year, η Rachel Scott του οίκου Diotima απέσπασε το κορυφαίο βραβείο, το οποίο της παρέδωσε η Lupita Nyong’o. Η σχεδιάστρια από την Τζαμάικα επικράτησε απέναντι στους Catherine Holstein του Khaite, Michael Kors, Tory Burch και Wes Gordon του Carolina Herrera.

Η Scott είχε κερδίσει το ίδιο βραβείο και το 2024, ενώ την ίδια χρονιά είχε αναδειχθεί Emerging Designer of the Year. Μέσα από το Diotima συνδυάζει παραδοσιακές τεχνικές χειροτεχνίας της Τζαμάικα με τη δομημένη ραπτική της Νέας Υόρκης και της Ευρώπης. Παράλληλα, έχει αναλάβει τον ρόλο της creative director στον Proenza Schouler.

Οι υπόλοιποι νικητές της βραδιάς

Το βραβείο American Accessories Designer of the Year απονεμήθηκε στην Ana Khouri, Βραζιλιάνα γλύπτρια και σχεδιάστρια κοσμημάτων υψηλής κοσμηματοποιίας με έδρα τη Νέα Υόρκη. Η Colleen Allen, ιδρύτρια του ομώνυμου brand γυναικείων ενδυμάτων, κέρδισε το Google American Emerging Designer of the Year Award.

Η Tory Burch τιμήθηκε με το Positive Change Award, ενώ οι φωτογράφοι Inez van Lamsweerde και Vinoodh Matadin έλαβαν το Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award για τη συνολική προσφορά τους. Το International Designer of the Year Award απονεμήθηκε στον Anthony Vaccarello, ο οποίος έχει επιβεβαιώσει την αποχώρησή του από τη θέση του creative director στον Yves Saint Laurent, έπειτα από δέκα χρόνια στον οίκο.

Η Linda Fargo, senior vice president του Bergdorf Goodman για τη μόδα και την παρουσίαση των καταστημάτων, τιμήθηκε με το Founder’s Award στη μνήμη της Eleanor Lambert. Το Media Award honoring Eugenia Sheppard απονεμήθηκε στην Eva Chen της Meta, ενώ το Innovation Award, που παρουσιάστηκε από την Amazon Fashion, απονεμήθηκε στην Gap Inc.

Τέλος, ο αρχιτέκτονας Peter Marino αναδείχθηκε Fashion Icon της χρονιάς, σε μια βραδιά που τίμησε τόσο καθιερωμένα ονόματα όσο και δημιουργούς που διαμορφώνουν το μέλλον της αμερικανικής και διεθνούς μόδας.

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