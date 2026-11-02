Cinema 02.11.2026

Θα γίνει η Sydney Sweeney το νέο «Bond Girl»; Η ηθοποιός Trina Parks παίρνει θέση

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Η Trina Parks, η πρώτη Αφροαμερικανίδα ηθοποιός που υποδύθηκε «Bond Girl», πιστεύει ότι η Sydney Sweeney θα ταίριαζε απόλυτα στον ρόλο της συντρόφου του James Bond
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η ηθοποιός Trina Parks θεωρεί τη Sydney Sweeney ιδανική για ρόλο «Bond Girl».
  • Η Parks τονίζει την ανάγκη για αυτοπεποίθηση και έλεγχο της σεξουαλικότητας στην επόμενη «Bond Girl».
  • Η Sydney Sweeney διαθέτει ταλέντο, κλασικό στυλ και ηρεμία, σύμφωνα με την Parks.
  • Συνεχίζονται οι οντισιόν για τον επόμενο James Bond, με διάφορους ηθοποιούς να φέρονται ως υποψήφιοι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αναζήτηση για τον επόμενο James Bond συνεχίζεται με πυρετώδεις ρυθμούς, καθώς οι τελικές οντισιόν για τον εμβληματικό ρόλο φέρονται να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντονης φημολογίας και προσμονής, η Trina Parks, η ηθοποιός που έγραψε ιστορία ως η πρώτη Αφροαμερικανίδα «Bond Girl», εξέφρασε την άποψή της για τις πιθανές μελλοντικές πρωταγωνίστριες στο πλευρό του πράκτορα 007.

https://www.instagram.com/trina.parks/
https://www.instagram.com/trina.parks/

Σύμφωνα με δηλώσεις της στην εφημερίδα The Telegraph, η Trina Parks, η οποία πλέον είναι 79 ετών, θεωρεί ότι η Sydney Sweeney θα ήταν μια «υπέροχη» επιλογή για τον ρόλο μιας «Bond Girl». Η Trina Parks, που έγινε γνωστή για τον ρόλο της ως η θανάσιμη ακόλουθος Thumper στην ταινία του 1971 «Diamonds Are Forever» στο πλευρό του Sean Connery, τόνισε ότι η επόμενη γυναίκα που θα εμφανιστεί δίπλα στον James Bond χρειάζεται να διαθέτει «αυτοπεποίθηση και έλεγχο της σεξουαλικότητάς της».

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«Η Sydney Sweeney έχει επιδείξει ένα ευρύ φάσμα υποκριτικών ικανοτήτων και ουσιαστικά έχει κατακτήσει την αυτοδιάθεσή της ως προς τη σεξουαλικότητά της», δήλωσε η Trina Parks, αναφερόμενη στην ηθοποιό. «Δεν είναι μόνο ταλαντούχα ηθοποιός, αλλά διαθέτει και ένα κλασικό, αλλοτινό στυλ και ηρεμία, κάτι που λειτουργεί άψογα για τα πρότζεκτ και την εικόνα της. Πιστεύω ότι για τον σύγχρονο κινηματογράφο και την εξέλιξη του Bond, το κοινό θέλει να βλέπει μια γυναίκα δίπλα στον Bond που είναι ανεξάρτητη και έχει την κυριαρχία της σεξουαλικότητάς της. Η Sydney διαθέτει αυτές τις ποιότητες».

Η Sydney Sweeney απολαμβάνει μια βόλτα με βάρκα στα κανάλια της Βενετίας, με το love story της να γίνεται viral.
https://www.instagram.com/sydney_sweeney/

Οι δηλώσεις της Trina Parks έρχονται σε μια περίοδο όπου οι φήμες για την ταυτότητα του επόμενου James Bond δίνουν και παίρνουν. Μετά από χρόνια εικασιών, έγινε γνωστό ότι μια τελική λίστα υποψηφίων πραγματοποίησε screen tests στα Bray Studios. Ο Callum Turner φέρεται να ξεκίνησε τις οντισιόν την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο, ένας άγνωστος ηθοποιός εντοπίστηκε να αποχωρεί από τις δοκιμές.

Αυτό πυροδότησε πληθώρα θεωριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ένα όνομα να εμφανίζεται επανειλημμένα: Joe Alwyn. Ο ηθοποιός, γνωστός από τις συμμετοχές του σε έργα όπως «Conversations With Friends» και «The Brutalist», θεωρείται από πολλούς ως μια πιθανή επιλογή, καθώς, σύμφωνα με τους φαν, «θα είχε νόημα».

Σύμφωνα με τη συζήτηση σε πλατφόρμες όπως το Reddit, η Nina Gold, μία από τις casting directors, γνωρίζει τον Joe Alwyn από τη δραματική σχολή και τον έχει επιλέξει για την πρώτη του ταινία, αλλά και για άλλες μεταγενέστερες. Αυτό ενίσχυσε την πεποίθηση ότι η απόκρυψη του ονόματός του μπορεί να σχετίζεται με την πιθανή επιβεβαίωσή του ως ο επόμενος James Bond.

Οι δοκιμές φέρονται να συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τρεις έως πέντε ηθοποιούς να έχουν φτάσει στα τελευταία στάδια της διαδικασίας. Πηγή προσκείμενη στην παραγωγή δήλωσε στην Daily Mail: «Η αντικατάσταση του Daniel Craig είναι μια διαδικασία που διαρκεί χρόνια και ο Callum κλήθηκε σήμερα [Παρασκευή] για να εντυπωσιάσει τα αφεντικά. Οι επόμενες τρεις ημέρες θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες».

Τα Bray Studios, ένας ιστορικός χώρος παραγωγής που φιλοξένησε το «The Rocky Horror Picture Show», ανήκουν πλέον στην Amazon MGM Studios, η οποία ελέγχει το franchise του James Bond από το 2024. Η συμμετοχή του Callum Turner στις δοκιμές σηματοδοτεί το τέλος μιας σχεδόν δεκαετούς αναζήτησης για την αντικατάσταση του Daniel Craig.

Άλλοι ηθοποιοί που φέρονται να βρίσκονται στη λίστα των υποψηφίων περιλαμβάνουν τον Aaron Taylor-Johnson, ο οποίος θεωρείται εδώ και καιρό το φαβορί, τον Σκωτσέζο ηθοποιό Jack Lowden, τον Josh O’Connor, και τον Αυστραλό Jacob Elordi, η ηλικία του οποίου (29 ετών) ενδέχεται να δυσαρεστήσει τους πιο παραδοσιακούς θαυμαστές που πιστεύουν ότι ο James Bond πρέπει να είναι Βρετανός.

Η παραγωγός του James Bond, Amy Pascal, είχε δηλώσει τον Αύγουστο ότι «το τέλος του έτους είναι μια καλή εκτίμηση» για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής. Μια επιλογή μέχρι τον Δεκέμβριο θα επέτρεπε στην Amazon MGM Studios να ξεκινήσει τα γυρίσματα της επόμενης ταινίας το 2027. Ο σκηνοθέτης του «Dune», Denis Villeneuve, ο οποίος έχει αναλάβει το πρότζεκτ, είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι η διαδικασία casting ήταν σε εξέλιξη.

Η Amy Pascal πρόσθεσε: «Είμαστε πολύ, πολύ μεθοδικοί. Έχοντας συνεργαστεί με την Barbara Broccoli στο στούντιο, ο Daniel Craig είναι δύσκολος αντίπαλος. Και πρέπει να είναι κάτι πραγματικά διαφορετικό, κάτι που να προκαλεί και να ενθουσιάζει».

Άλλοι αστέρες που είχαν συνδεθεί προηγουμένως με τον ρόλο περιλαμβάνουν τον Harris Dickinson από το «The King’s Man» και τον Jack Barton από το «SAS: Rogue Heroes». Συνολικά, μόνο έξι ηθοποιοί έχουν υποδυθεί τον Βρετανό πράκτορα της MI6, Ian Fleming, στην επίσημη κινηματογραφική σειρά: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan και Daniel Craig.

Η Sydney Sweeney ποζάρει με το χαρακτηριστικό της βλέμμα, σε μια εικόνα που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους.
https://www.instagram.com/sydney_sweeney/

Η Sydney Sweeney, γνωστή για τους ρόλους της σε σειρές όπως το «Euphoria» και ταινίες, έχει κερδίσει την αναγνώριση για το ταλέντο και την παρουσία της, καθιστώντας την μια ενδιαφέρουσα υποψήφια για να διεκδικήσει έναν ρόλο σε ένα franchise που αναζητά συνεχώς να ανανεωθεί.

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James Bond Sydney Sweeney Trina Parks
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