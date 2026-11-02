Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2027: Η Αθήνα τιμά τον Μιχάλη Κακογιάννη με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα

Το αφιέρωμα πραγματοποιείται από τις 27 έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου 2027

Με μια ματιά Η Αθήνα θα φιλοξενήσει τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2027, με αφιέρωμα στον Μιχάλη Κακογιάννη.

Το αφιέρωμα εστιάζει σε τρεις ταινίες του Κακογιάννη: "Ερόικα", "Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά", "Στέλλα".

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολές, συζητήσεις, σεμινάρια κινηματογράφου και έκθεση φωτογραφίας.

Στόχος είναι η ανάδειξη της συμβολής του Κακογιάννη και ο διάλογος του έργου του με το σύγχρονο κοινό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου 2027, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης διοργανώνει ένα ευρωπαϊκό πολιτιστικό και κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Μιχάλη Κακογιάννη, τιμώντας την καλλιτεχνική παρακαταθήκη ενός δημιουργού που συνέδεσε την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα με τον ευρωπαϊκό και τον διεθνή κινηματογράφο.

Με επίκεντρο τρεις εμβληματικές ταινίες του — Ερόικα, Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά και Στέλλα — το αφιέρωμα αναδεικνύει τον πλούτο και την πολυμορφία του έργου του, καθώς και τη διαχρονική του δύναμη να συνομιλεί με σύγχρονα κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Από την εφηβεία και τη μετάβαση στην ενηλικίωση έως την περιβαλλοντική απειλή και τη γυναικεία χειραφέτηση, οι ταινίες του φωτίζουν διαφορετικές όψεις της ανθρώπινης εμπειρίας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική και οικουμενική διάσταση της κινηματογραφικής του γλώσσας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολές ταινιών, ανοιχτές συζητήσεις με δημιουργούς και εκπροσώπους της ακαδημαϊκής, δημοσιογραφικής και επιστημονικής κοινότητας, θεματικά κινηματογραφικά σεμινάρια, καθώς και έκθεση φωτογραφίας με ανέκδοτο υλικό από το προσωπικό αρχείο του σκηνοθέτη.

Το αφιέρωμα εντάσσεται στο πλαίσιο της 39ης διοργάνωσης των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου 2027 η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 16 Ιανουαρίου 2027. Το ΕΚΚΟΜΕΔ, ο εθνικός φορέας της Ελλάδας για την κινηματογραφική και οπτικοακουστική δημιουργία, ηγείται της σύμπραξης των ελληνικών φορέων που εξασφάλισε τη φιλοξενία των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στην Αθήνα και του προγράμματος εκδηλώσεων στις οποίες εντάσσεται και το Αφιέρωμα στον Μιχάλη Κακογιάννη.

Το Αφιέρωμα φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική συμβολή του Μιχάλη Κακογιάννη στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική δημιουργία, ανοίγοντας παράλληλα έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στο έργο του και τις ανησυχίες του σύγχρονου κοινού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

Αφιέρωμα στους νέους

19:00 | Προβολή της ταινίας Ερόικα (121΄)

Σε μια ελληνική επαρχιακή πόλη, μια παρέα παιδιών βιώνει το πέρασμα από την εφηβεία στην ωριμότητα, μέσα από την οδυνηρή εμπειρία του θανάτου ενός φίλου τους και υπό την επίδραση της παρουσίας της όμορφης κόρης του Άγγλου προξένου.

Η ταινία προβάλλεται στην αγγλική γλώσσα.

21:00 | Συζήτηση

Με τη σκηνοθέτιδα, παραγωγό Γιολάντα Μαρκοπούλου και τον Αλέξανδρο Σχισμένο, διδάκτορα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μεταδιδακτορικό ερευνητή του ΑΠΘ και υποδιευθυντή της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης «Τεχνών Εκατό».

Συντονισμός: Ξένια Καλδάρα, Πρόεδρος και Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Αφιέρωμα στο περιβάλλον

19:00 | Προβολή της ταινίας Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά (104΄)

Η ιστορία εκτυλίσσεται στο μέλλον, στο φανταστικό, απομονωμένο ελληνικό νησί της Κάρου. Ένα αμερικανικό αεροπλάνο συντρίβεται στις ακτές του, ενώ οι δύο πιλότοι καταφέρνουν την τελευταία στιγμή να απομακρύνουν το επικίνδυνο πυρηνικό φορτίο και να σωθούν.

Άνδρες του αμερικανικού στρατού φτάνουν στο νησί, μεταμφιεσμένοι σε ταξιδιωτικούς πράκτορες, με αποστολή να ανακτήσουν το φορτίο και να αποτρέψουν την καταστροφή. Η άφιξή τους προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον και το μέχρι πρότινος ξεχασμένο νησί κατακλύζεται από τουρίστες. Όταν, όμως, ένας βοσκός πετά στη θάλασσα το κιβώτιο που περιέχει τα πυρηνικά υλικά, η ανέμελη ατμόσφαιρα ανατρέπεται και οι συνέπειες αποδεικνύονται καταστροφικές.

Η ταινία προβάλλεται στην αγγλική γλώσσα.

21:00 | Συζήτηση

Με τον Γιάννη Ζουμπουλάκη, πολιτιστικό συντάκτη, κριτικό κινηματογράφου στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, τον σκηνοθέτη Δήμο Αβδελιώδη και τον Γιάννη Τζώρτζη, μέλος της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), διδάκτορα Νομικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω και Πρόεδρο του GREEN PROJECT.

Συντονισμός: Μαρίνα Πετροπούλου, δημοσιογράφος, Yπεύθυνη Επικοινωνίας του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Αφιέρωμα στη γυναίκα

19:00 | Προβολή της ταινίας Στέλλα (90΄)

Η Στέλλα είναι τραγουδίστρια στο κέντρο «Παράδεισος», που διευθύνει η Μαρία, και διατηρεί δεσμό με τον Αλέκο, γόνο εύπορης οικογένειας. Για ακόμη μία φορά, είναι εκείνη που αποφασίζει να τερματίσει τη σχέση τους, προτού αυτή φθαρεί. Ο Αλέκος σκοτώνεται σε ένα ατύχημα, ενώ η Στέλλα αρχικά αντιστέκεται στην επίμονη πολιορκία του Μίλτου, ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Αργότερα, όμως, υποκύπτει στη γοητεία του, θέτοντας τους δικούς της όρους για τη συνέχιση της σχέσης τους.

Μια εμβληματική ταινία για την ελευθερία της επιλογής, την επιθυμία και τη σύγκρουση ανάμεσα στην ατομική αυτοδιάθεση και τις κοινωνικές συμβάσεις.

Η ταινία προβάλλεται με αγγλικούς υπότιτλους.

σ.σ. Ευχαριστούμε τον κινηματογραφικό οργανισμό Καραγιάννης-Καρατζόπουλος και ιδιαιτέρως τη Διευθύντριά του, Κατερίνα Καραγιάννη για την ευγενική παραχώρηση τής άδειας προβολής της ταινίας «Στέλλα».

20:30 | Συζήτηση

Με την Εύα Νάθενα, σκηνογράφο, ενδυματολόγο και σκηνοθέτιδα, και τον Δημήτρη Τσεκούρα, συγγραφέα, γλωσσολόγο και καθηγητή Δραματολογίας στην Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης «Τεχνών Εκατό».

Συντονισμός: Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΑΣΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Θεματικά κινηματογραφικά σεμινάρια με την Κατερίνα Ευαγγελάκου

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, η σεναριογράφος, σκηνοθέτιδα και παραγωγός Κατερίνα Ευαγγελάκου συντονίζει τρία θεματικά σεμινάρια, εμπνευσμένα από τις ταινίες του Μιχάλη Κακογιάννη.

Με αφετηρία επιλεγμένα αποσπάσματα από τις ταινίες και μέσα από δημιουργικές ασκήσεις, ομαδικές συζητήσεις και βιωματικές δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες θα προσεγγίσουν βασικά ζητήματα της κινηματογραφικής σκηνοθεσίας: πώς ο σκηνοθέτης καθοδηγεί παιδιά και εφήβους, πώς οργανώνει και κινηματογραφεί ένα πολυπρόσωπο σύνολο και πώς διαμορφώνει την αναπαράσταση της γυναίκας μέσα από το κινηματογραφικό κάδρο.

Τα σεμινάρια προσφέρουν την ευκαιρία για μια βιωματική γνωριμία με τη γλώσσα του κινηματογράφου και τις πρακτικές της κινηματογραφικής δημιουργίας, συνδέοντας το έργο του Κακογιάννη με σύγχρονους κοινωνικούς και καλλιτεχνικούς προβληματισμούς.

Αναλυτικό πρόγραμμα σεμιναρίων

11:00–11:45 | Eρόικα

Σκηνοθετώντας την παιδική ηλικία: Το βλέμμα του σκηνοθέτη στα παιδιά

Με αφετηρία την Ερόικα του Μιχάλη Κακογιάννη, το σεμινάριο διερευνά τον τρόπο με τον οποίο ο σκηνοθέτης προσεγγίζει τα παιδιά και τους εφήβους, καθοδηγεί τις ερμηνείες τους και αποτυπώνει την παιδική ηλικία ως περίοδο μετάβασης, ανακάλυψης και συναισθηματικής ωρίμανσης.

Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν τη σκηνοθεσία ανήλικων ηθοποιών, τη σχέση τους με την κάμερα και τον χώρο, καθώς και τον ρόλο του κάδρου, της κίνησης, του ρυθμού και της αλληλεπίδρασης με τους ενήλικες χαρακτήρες στη διαμόρφωση της κινηματογραφικής αφήγησης. Παράλληλα, θα αναδειχθούν οι καλλιτεχνικές και ηθικές προκλήσεις της σκηνοθεσίας παιδιών και οι τρόποι με τους οποίους ο κινηματογράφος μπορεί να αποδώσει την αυθεντικότητα της παιδικής ματιάς.

12:00–12:45 | Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά

Σκηνοθετώντας το πλήθος

Με αφετηρία την ταινία Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά, το σεμινάριο εστιάζει στις σκηνοθετικές προκλήσεις της διαχείρισης μεγάλου αριθμού ηθοποιών και κομπάρσων και στον τρόπο με τον οποίο το πλήθος μετατρέπεται σε ενεργό στοιχείο της κινηματογραφικής αφήγησης.

Η οργάνωση του χώρου, η κίνηση και ο συντονισμός των σωμάτων, η σύνθεση του κάδρου και η ακρίβεια των σκηνοθετικών οδηγιών εξετάζονται ως βασικά εργαλεία για τη δημιουργία πολυπρόσωπων σκηνών με συνοχή, ρυθμό και εκφραστική δύναμη.

13:00–13:45 | Στέλλα

Καδράροντας τη γυναίκα

Το σεμινάριο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Μιχάλης Κακογιάννης αναπαριστά τη γυναίκα μέσα από την κινηματογραφική εικόνα, με αφετηρία επιλεγμένες σκηνές από τη Στέλλα.

Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν τη σχέση του γυναικείου σώματος με τον χώρο, τη χρήση του φωτισμού, την κίνηση της κάμερας και την επιλογή της οπτικής γωνίας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι κινηματογραφικές επιλογές διαμορφώνουν την εικόνα της γυναικείας επιθυμίας, της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης.

Το σεμινάριο θέτει το ερώτημα κατά πόσο το κινηματογραφικό βλέμμα αναπαράγει κοινωνικά στερεότυπα ή μπορεί να τα αμφισβητήσει, συνδέοντας την ταινία με τις σύγχρονες συζητήσεις γύρω από την αναπαράσταση των γυναικών στον κινηματογράφο.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ο Μιχάλης Κακογιάννης μέσα από το προσωπικό του αρχείο

Το αφιέρωμα πλαισιώνεται από έκθεση φωτογραφίας με ανέκδοτο υλικό από το προσωπικό αρχείο του Μιχάλη Κακογιάννη.

Μια ξεχωριστή φωτογραφική αφήγηση φωτίζει την καλλιτεχνική διαδρομή του δημιουργού, αναδεικνύοντας τόσο τους σημαντικούς σταθμούς και τα μεγάλα έργα της πορείας του όσο και τις λιγότερο γνωστές, καθημερινές στιγμές της κινηματογραφικής εργασίας του.

Μέσα από εικόνες που αποτυπώνουν τη δημιουργική διαδικασία και το παρασκήνιο της καλλιτεχνικής παραγωγής, η έκθεση προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει νέες όψεις της προσωπικότητας και του έργου ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες δημιουργούς με διεθνή ακτινοβολία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις δράσεις. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.