Μουσική 02.11.2026

«Μείνε Απόψε Εδώ»: Η Λένα Ζευγαρά επιστρέφει με ένα διπλό album γεμάτο επιτυχίες

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Η Λένα Ζευγαρά κυκλοφορεί το νέο διπλό album «Μείνε Απόψε Εδώ» με 26 τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και 9 χρυσές και πλατινένιες επιτυχίες
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Λένα Ζευγαρά κυκλοφορεί το νέο διπλό album «Μείνε Απόψε Εδώ» με 26 τραγούδια.
  • Το album περιλαμβάνει το single «Αδέσποτο» και νέα viral τραγούδια από live εμφανίσεις.
  • Περιέχει επίσης εννέα πλατινένιες και χρυσές επιτυχίες της Ζευγαρά.
  • Η Λένα Ζευγαρά συνεχίζει τις εμφανίσεις της στο «Vog Club Athens» με τον Σταμάτη Γονίδη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Λένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, δίνει συνέχεια στη δισκογραφική πορεία της με το νέο διπλό album «Μείνε Απόψε Εδώ», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum.

lena zevgara_meine apopse edo_neo album

Το «Μείνε Απόψε Εδώ», που είναι τώρα διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες και σύντομα θα διατεθεί και σε CD, είναι ένα πολυσυλλεκτικό album γεμάτο με την αγαπημένη φωνή και το δυνατό πάθος της Λένας Ζευγαρά, με 26 τραγούδια που υπογράφουν εμπνευσμένοι δημιουργοί.

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Το tracklist περιλαμβάνει το πρόσφατο single «Αδέσποτο» με την υπογραφή του Φοίβου, νέα τραγούδια που έχουν γίνει viral μέσα από τις live εμφανίσεις της όπως τα «Να Τος», «Κορμί Ενοικιαζόμενο», «Η Μικρή», «Κόντρα» και «Τον Έδιωξα Για Πάντα», καθώς και εννέα πλατινένιες και χρυσές επιτυχίες της που κυκλοφόρησαν τους προηγούμενους μήνες, μεταξύ των οποίων τα «Μείνε Απόψε Εδώ», «Θα Θα», «Τα Χάνω», «Παυσίπονα», «Να (Που Ο Ήλιος Βγαίνει Πάλι)» και «Να Πείτε Στο Παιδί».

Την ίδια ώρα, η Λένα Ζευγαρά συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην αθηναϊκή νύχτα με τις εμφανίσεις της στο «Vog Club Athens» με τον Σταμάτη Γονίδη.

Βρείτε το album στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/meine-apopse-edo-1

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άλμπουμ Λένα Ζευγαρά
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