Μουσική 02.11.2026

Σάκης Ρουβάς: Το νέο του super hit «Κραγιόν» κυκλοφορεί και συναρπάζει!

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Με σύγχρονο pop ήχο και εκρηκτικό ρυθμό, ο Σάκης Ρουβάς παρουσιάζει το νέο single «Κραγιόν», που αποτελεί προπομπό του επόμενου album του
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του Σάκη Ρουβά, «Κραγιόν».
  • Το τραγούδι περιγράφεται ως ένα δυνατό pop anthem με σύγχρονο ήχο και έντονο ρυθμό.
  • Το «Κραγιόν» είναι προπομπός του νέου ολοκληρωμένου album του καλλιτέχνη.
  • Το τραγούδι κυκλοφόρησε από την Panik Records και την SR Music.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σάκης Ρουβάς, ο κορυφαίος Έλληνας star, κυκλοφορεί το «Κραγιόν» που θα αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη non – stop μεγάλη λίστα των επιτυχιών του και στην ελληνική pop σκηνή.

sakis rouvas_kragion

Το «Κραγιόν» είναι ένα δυνατό pop anthem, με σύγχρονο ήχο, έντονο ρυθμό και «εκρηκτική» διάθεση, γεμάτο με τη σαρωτική ενέργεια του Σάκη Ρουβά και την αδιαμφισβήτητη star power που τον έχει καθιερώσει εδώ και δεκαετίες.

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Με το νέο του super hit, που κυκλοφορεί από την Panik Records και την SR Music και αποτελεί προπομπό του νέου του ολοκληρωμένου album, ο Σάκης Ρουβάς επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι πρωταγωνιστεί, εξελίσσεται και διαμορφώνει τις τάσεις στην εγχώρια pop σκηνή.

Το «Κραγιόν», σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους του Θοδωρή Μάκρα, κυκλοφορεί λίγο μετά την εντυπωσιακή και sold out έναρξη των εμφανίσεων του Σάκη Ρουβά με την Κατερίνα Λιόλιου στο «Έναστρον», που έγιναν ο απόλυτος πόλος έλξης από το πρώτο κιόλας διήμερο.

Βρείτε το «Κραγιόν» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/kragion

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ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
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