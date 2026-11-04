Μουσική 04.11.2026

Η JISOO μπαίνει στον κόσμο των «Angry Birds» με το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Sun Showers»

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Η JISOO των BLACKPINK συμμετέχει στο soundtrack της ταινίας «The Angry Birds Movie 3» με το πρωτότυπο τραγούδι «Sun Showers»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η JISOO συνεισφέρει το νέο τραγούδι «Sun Showers» στο soundtrack της ταινίας «The Angry Birds Movie 3».
  • Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου.
  • Το artwork του τραγουδιού θα περιλαμβάνει τον «Shumon», έναν χαρακτήρα που ζωγράφισε η JISOO στην εφηβεία της.
  • Η πλοκή της ταινίας επικεντρώνεται στην πατρότητα και τη διάσωση του κόσμου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η JISOO, η δημοφιλής τραγουδίστρια και μέλος του παγκόσμιου φαινομένου BLACKPINK, ετοιμάζεται να αφήσει το στίγμα της στον κόσμο του κινηματογράφου, συνεισφέροντας ένα πρωτότυπο τραγούδι στο soundtrack της ταινίας κινουμένων σχεδίων «The Angry Birds Movie 3». Το νέο της κομμάτι, με τίτλο «Sun Showers», αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα, συνοδεύοντας την πρεμιέρα της ταινίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου.

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https://www.instagram.com/sooyaaa__/

Η ανακοίνωση αυτή, που έγινε γνωστή από το The Hollywood Reporter, επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της JISOO σε ένα project που συνδυάζει τη μουσική της καριέρα με τον κόσμο της ψυχαγωγίας. Η τραγουδίστρια, η οποία έπαιξε ενεργό ρόλο στη δημιουργία του «Sun Showers», εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία. «Είμαι τόσο χαρούμενη που είμαι μέρος του «The Angry Birds Movie 3’», δήλωσε η JISOO. «Πάντα λάτρευα τον τρόπο που οι ταινίες συνδυάζουν τόσο πολύχρωμους χαρακτήρες, χιούμορ και καρδιά. Με το «Sun Showers», ήθελα να συλλάβω την παιχνιδιάρικη και φωτεινή ενέργεια της ταινίας μέσα από ένα διασκεδαστικό, feel-good τραγούδι που κάνει τους ανθρώπους να θέλουν να χαμογελάσουν και να χορέψουν».

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Επιπλέον, η JISOO αποκάλυψε ότι το artwork του τραγουδιού θα φέρει μια προσωπική πινελιά: θα περιλαμβάνει τον «Shumon», έναν μικρό χαρακτήρα μπαλίτσας σκόνης που η ίδια είχε ζωγραφίσει όταν ήταν στην εφηβεία. Η επιλογή αυτή υπογραμμίζει την προσωπική σύνδεση της καλλιτέχνιδας με το project.

Οι χαρακτήρες Bomb, Red και Chuck από την ταινία Angry Birds.
Στιγμιότυπο από την ταινία Angry Birds με τους κεντρικούς ήρωες σε τροπικό τοπίο.

Η JISOO πρόσθεσε ότι η διαδικασία δημιουργίας ενός τραγουδιού για μια ταινία κινουμένων σχεδίων υπήρξε «βαθιά ουσιαστική» για εκείνη. Η συμβολή της στο «The Angry Birds Movie 3» έρχεται σε μια περίοδο έντονης δημιουργικής δραστηριότητας για την JISOO, καθώς πρόσφατα κυκλοφόρησε τα singles «Click» τον Σεπτέμβριο και «Addicted» τον Οκτώβριο.

jisoo_fashion_campaign
https://www.instagram.com/sooyaaa__/

Η ταινία «The Angry Birds Movie 3», σε σκηνοθεσία John Rice, διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ φωνών, συμπεριλαμβανομένων των Jason Sudeikis, Josh Gad, Emma Myers, Rachel Bloom, Walker Scobell, Danny McBride, Marcello Hernández, Tim Robinson, Anna Cathcart, Maitreyi Ramakrishnan, Nikki Glaser, MrBeast, Salish Matter, Psalm West, Sam Richardson, James Austin Johnson, Lily James και Keke Palmer. Η πλοκή της νέας ταινίας της δημοφιλούς σειράς «Angry Birds» επικεντρώνεται στην πρόκληση της πατρότητας για ένα από τα «θυμωμένα πουλιά», ενώ ταυτόχρονα σώζει τον κόσμο.

Η Jisoo με λευκό φόρεμα και εντυπωσιακό κολιέ θα τιμηθεί με το βραβείο Madame Figaro Rising Star στο Canneseries.
https://www.instagram.com/sooyaaa

Η συμμετοχή της JISOO στο soundtrack του «The Angry Birds Movie 3» σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην καριέρα της, διευρύνοντας την επιρροή της πέρα από τη μουσική και στην κινηματογραφική βιομηχανία.

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angry birds Jisoo movie soundtrack ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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