Streaming News 03.11.2026

Το νέο «Hunger Games» συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής στο soundtrack του – Δες τη λίστα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το soundtrack του «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» αποκαλύπτει ένα εντυπωσιακό καστ καλλιτεχνών, από θρύλους της ροκ και της κάντρι μέχρι ανερχόμενα ταλέντα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το soundtrack της ταινίας «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου.
  • Ο παραγωγός Dave Cobb επέλεξε ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών, περιγράφοντας τη διαδικασία ως «fantasy league».
  • Το album περιλαμβάνει 29 τραγούδια με συμμετοχές γνωστών ονομάτων και ανερχόμενων ταλέντων.
  • Το soundtrack στοχεύει να αντικατοπτρίσει την ποικιλία συναισθημάτων της ταινίας, όπως θρίαμβο, θλίψη και αγάπη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επερχόμενη ταινία «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 20 Νοεμβρίου, συνοδεύεται από ένα soundtrack που υπόσχεται να είναι εξίσου συναρπαστικό με την ίδια την ταινία. Το album, με τίτλο «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (The Album)», θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου και φέρει την υπογραφή του βραβευμένου με Grammy παραγωγού Dave Cobb. Το soundtrack περιλαμβάνει 29 τραγούδια, με συμμετοχές καλλιτεχνών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, από ροκ και κάντρι μέχρι Americana και pop.

Δύο νεαροί με ρούχα μάχης σε δάσος, προετοιμάζονται για δράση στο πλαίσιο του The Hunger Games.
https://www.imdb.com/

Ο Dave Cobb, ο οποίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με καλλιτέχνες όπως οι Chris Stapleton, Brandi Carlile και Jason Isbell, περιέγραψε τη διαδικασία επιλογής των καλλιτεχνών ως μια «fantasy league» των ονείρων του. «Είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με τους καλλιτέχνες που πάντα θέλαμε», δήλωσε ο Dave Cobb, τονίζοντας ότι «το κοινό νήμα σε όλα αυτά είναι η ειλικρίνεια». Το album περιλαμβάνει συμμετοχές από ονόματα όπως η Ella Langley, η οποία συνεισφέρει στο τραγούδι «Here Then We’re Gone», ο Stephen Wilson Jr. στο «First in Line», η θρυλική Stevie Nicks με το «Doing The Best That I Can (Arena Mix)», ο Tyler Childers στο «Old Money», οι The Smashing Pumpkins με το «Black Stars» και ο Noah Kahan στο «Draw You Out».

Διάβασε επίσης: Taylor Swift: Το «Showgirl» μπαίνει σε μια ιστορική λίστα του Billboard

Η ταινία «Hunger Games: Sunrise on the Reaping», σε σκηνοθεσία Francis Lawrence, επικεντρώνεται στον 16χρονο Haymitch Abernathy από την Περιοχή 12, κατά την ημέρα της συγκομιδής για τους 50ους Ετήσιους Αγώνες Πείνας. Τοποθετημένη 24 χρόνια πριν από τα γεγονότα της αρχικής τριλογίας, η ταινία ακολουθεί τον Haymitch Abernathy καθώς προσπαθεί να βάλει τέλος στους Αγώνες από το εσωτερικό της αρένας. Ο Dave Cobb εξήγησε ότι το soundtrack προσπαθεί να αντικατοπτρίσει την ποικιλία των συναισθημάτων που παρουσιάζονται στην ταινία. «Το album έχει τόσα πολλά επίπεδα. Έχει θρίαμβο, θλίψη, απώλεια και αγάπη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «τραγούδια που θα ταίριαζαν με κάθε συναίσθημα της ταινίας».

Ο Joseph Zada κοιτάζει προς τον ουρανό με φόντο ένα στάδιο και χρωματιστό καπνό, στο πλαίσιο του «The Hunger Games».
https://www.imdb.com/

Πολλοί καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν από συγκεκριμένους χαρακτήρες της σειράς. Ο Dave Cobb θυμήθηκε ότι η Gigi Perez, η οποία συμμετέχει με το τραγούδι «Favor», ήταν η πρώτη που έστειλε τη μουσική της για το project, όντας μεγάλο fan του franchise. Μια ξεχωριστή στιγμή για τον παραγωγό ήταν η συμβολή των The Smashing Pumpkins στο «Black Stars». «Συζητήσαμε την αίσθηση, και ήταν πραγματικά ωραίο – γιατί κάλεσε τον Butch Vig, ο οποίος παρήγαγε [το δεύτερο άλμπουμ των Pumpkins του 1993] Siamese Dream», είπε ο Dave Cobb, αναφερόμενος στην επανένωση της μπάντας με τον παραγωγό που καθόρισε την ταυτότητα των Smashing Pumpkins.

Το soundtrack είναι γεμάτο από επιτυχημένους καλλιτέχνες όπως οι Kahan, Ella Langley, Kacey Musgraves και Stevie Nicks, αλλά αναδεικνύει και τα ταλέντα ανερχόμενων καλλιτεχνών όπως η Madeline Edwards και η Carter Faith. Ο Dave Cobb επεσήμανε την εντυπωσιακή ερμηνεία της Madeline Edwards, λέγοντας ότι «όταν η Madeline φτάνει σε αυτές τις μεγάλες νότες σε αυτό το τραγούδι, θα σε συγκλονίσει». Για την Carter Faith, ανέφερε ότι είναι «μια απίστευτη τραγουδίστρια».

Η εμπειρία του Dave Cobb στη δημιουργία μουσικής για ταινίες είναι εκτενής, έχοντας εργαστεί σε προηγούμενες επιτυχίες όπως το «ELVIS» (2022), το «A Star Is Born» (2018) και το προηγούμενο «Hunger Games», «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» (2023). Για τον Dave Cobb, η γοητεία της δουλειάς σε soundtracks έγκειται στην ικανότητα δημιουργίας πέρα από τα όρια ενός παραδοσιακού άλμπουμ. «Κάθε ένα από αυτά είναι διαφορετικό», δήλωσε, αναφερόμενος στην εργασία του για το «A Star is Born» όπου έγραφε για χαρακτήρες, ή για το «Elvis» όπου προσπάθησε να αναδημιουργήσει την ατμόσφαιρα του θρυλικού καλλιτέχνη. «Και αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Είναι επίσης το να ζεις μέσα σε έναν χαρακτήρα. Μπορείς να μπεις στο μυαλό κάποιου άλλου για λίγο».

 

Το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (The Album)» περιλαμβάνει τα εξής τραγούδια:

  1. «The Raven I» – Whitney Peak
  2. «Ash and Snow» – Noah Cyrus
  3. «First in Line» – Stephen Wilson Jr
  4. «See It Coming» – Bella Kay
  5. «The Wheel» – Lizzy McAlpine
  6. «The Raven II» – Whitney Peak
  7. «Dove Song» – Sydney Rose
  8. «Here Then We’re Gone» – Ella Langley
  9. «Wrestle with God» – Madeline Edwards
  10. «Ruthless (Arena Mix)» – Kacey Musgraves
  11. «No Destination» – Billy Vincent
  12. «The Raven III» – Whitney Peak
  13. «Favor» – Gigi Perez
  14. «But You Wanted More» – Hudson Freeman
  15. «Black Stars» – The Smashing Pumpkins
  16. «Half Alive» – Mckenna Grace
  17. «Doing The Best That I Can (Arena Mix)» – Stevie Nicks
  18. «The Goose and The Common» – Whitney Peak
  19. «Survive (Arena Mix | KÁRYYN Rework)» – Depeche Mode & KÁRYYN
  20. «Same Blood» – Emelie Trahan
  21. «May Brings Flowers» – Kashus Culpepper
  22. «The Old Therebefore» – Scot Greenan
  23. «Can’t Let You Go» – Carter Faith
  24. «Old Money» – Tyler Childers
  25. «Show Me Where The Ending Starts» – Madison Cunningham
  26. «Deep in the Meadow» – Jennifer Lawrence
  27. «Draw You Out» – Noah Kahan
  28. «Metal Birds» – Violet Grohl
  29. «Alone (Live in Berlin 2022)» – The Cure

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Hunger Games The Hunger Games: Sunrise on the Reaping tracklist άλμπουμ μουσική
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο γάμος του Μάνθου και της Πέγκυς: Η τεχνητή νοημοσύνη επανενώνει το «Κωνσταντίνου και Ελένης»!

Ο γάμος του Μάνθου και της Πέγκυς: Η τεχνητή νοημοσύνη επανενώνει το «Κωνσταντίνου και Ελένης»!

03.11.2026
Επόμενο
Το μεγάλο δίλημμα των smartphones – Αξίζει τελικά να επενδύσεις σε ένα foldable phone φέτος;

Το μεγάλο δίλημμα των smartphones – Αξίζει τελικά να επενδύσεις σε ένα foldable phone φέτος;

03.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η αληθινή ιστορία του «Λύκου της Wall Street» έρχεται σε ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων – Πού θα το δούμε
Cinema

Η αληθινή ιστορία του «Λύκου της Wall Street» έρχεται σε ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων – Πού θα το δούμε

03.11.2026
Ποιος θα είναι ο νέος Batman; Η απάντηση του James Gunn για το casting
Cinema

Ποιος θα είναι ο νέος Batman; Η απάντηση του James Gunn για το casting

03.11.2026
Η Sidney Prescott επιστρέφει! Η Neve Campbell επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της στο «Scream 8»
Cinema

Η Sidney Prescott επιστρέφει! Η Neve Campbell επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της στο «Scream 8»

03.11.2026
Η Marvel βάζει έναν νέο σταρ στους X-Men – Ο Ben Wang ετοιμάζεται να γίνει ο Iceman
Cinema

Η Marvel βάζει έναν νέο σταρ στους X-Men – Ο Ben Wang ετοιμάζεται να γίνει ο Iceman

03.11.2026
«Percy Jackson»: Το trailer της τρίτης σεζόν φέρνει νέους χαρακτήρες και μεγάλες ανατροπές
Cinema

«Percy Jackson»: Το trailer της τρίτης σεζόν φέρνει νέους χαρακτήρες και μεγάλες ανατροπές

03.11.2026
Θα ξαναδούμε τον Johnny Depp ως «Jack Sparrow» – Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός
Cinema

Θα ξαναδούμε τον Johnny Depp ως «Jack Sparrow» – Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός

03.11.2026
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές ανοίγει με το «The Debut» – Δες όλο το πρόγραμμα
Cinema

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές ανοίγει με το «The Debut» – Δες όλο το πρόγραμμα

03.11.2026
Ανατροπή στο παγκόσμιο box office: Ποια ταινία απειλεί την κυριαρχία του «Clayface»
Cinema

Ανατροπή στο παγκόσμιο box office: Ποια ταινία απειλεί την κυριαρχία του «Clayface»

03.11.2026
Matt Damon και David Letterman σε ρόλους έκπληξη στο «The Gilded Age» – Η σκηνή που δεν περίμενε κανείς
Cinema

Matt Damon και David Letterman σε ρόλους έκπληξη στο «The Gilded Age» – Η σκηνή που δεν περίμενε κανείς

02.11.2026
Πώς να φτιάξεις σπιτικά bagels με γιαούρτι – Αφράτη ζύμη έτοιμη σε 10 λεπτά!

Πώς να φτιάξεις σπιτικά bagels με γιαούρτι – Αφράτη ζύμη έτοιμη σε 10 λεπτά!

6 μικρά πράγματα που μπορείς να κάνεις το πρωί για να αλλάξει όλη σου η μέρα

6 μικρά πράγματα που μπορείς να κάνεις το πρωί για να αλλάξει όλη σου η μέρα

6 cleansing balms που θα αναβαθμίσουν τη βραδινή skincare ρουτίνα σου

6 cleansing balms που θα αναβαθμίσουν τη βραδινή skincare ρουτίνα σου

Έχεις συλλογή βινυλίων; Αυτά είναι τα tips που πρέπει να γνωρίζεις για τον καθαρισμό τους

Έχεις συλλογή βινυλίων; Αυτά είναι τα tips που πρέπει να γνωρίζεις για τον καθαρισμό τους

Ο κόσμος της μόδας γιορτάζει τα Χριστούγεννα και αυτές είναι όλες οι καμπάνιες που πρέπει να δεις

Ο κόσμος της μόδας γιορτάζει τα Χριστούγεννα και αυτές είναι όλες οι καμπάνιες που πρέπει να δεις

Τα 12 πιο λαχταριστά beauty advent calendars για να υποδεχτείς τα Χριστούγεννα

Τα 12 πιο λαχταριστά beauty advent calendars για να υποδεχτείς τα Χριστούγεννα