Το νέο «Hunger Games» συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής στο soundtrack του – Δες τη λίστα

Με μια ματιά Το soundtrack της ταινίας «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου.

Ο παραγωγός Dave Cobb επέλεξε ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών, περιγράφοντας τη διαδικασία ως «fantasy league».

Το album περιλαμβάνει 29 τραγούδια με συμμετοχές γνωστών ονομάτων και ανερχόμενων ταλέντων.

Το soundtrack στοχεύει να αντικατοπτρίσει την ποικιλία συναισθημάτων της ταινίας, όπως θρίαμβο, θλίψη και αγάπη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επερχόμενη ταινία «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 20 Νοεμβρίου, συνοδεύεται από ένα soundtrack που υπόσχεται να είναι εξίσου συναρπαστικό με την ίδια την ταινία. Το album, με τίτλο «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (The Album)», θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου και φέρει την υπογραφή του βραβευμένου με Grammy παραγωγού Dave Cobb. Το soundtrack περιλαμβάνει 29 τραγούδια, με συμμετοχές καλλιτεχνών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, από ροκ και κάντρι μέχρι Americana και pop.

Ο Dave Cobb, ο οποίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με καλλιτέχνες όπως οι Chris Stapleton, Brandi Carlile και Jason Isbell, περιέγραψε τη διαδικασία επιλογής των καλλιτεχνών ως μια «fantasy league» των ονείρων του. «Είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με τους καλλιτέχνες που πάντα θέλαμε», δήλωσε ο Dave Cobb, τονίζοντας ότι «το κοινό νήμα σε όλα αυτά είναι η ειλικρίνεια». Το album περιλαμβάνει συμμετοχές από ονόματα όπως η Ella Langley, η οποία συνεισφέρει στο τραγούδι «Here Then We’re Gone», ο Stephen Wilson Jr. στο «First in Line», η θρυλική Stevie Nicks με το «Doing The Best That I Can (Arena Mix)», ο Tyler Childers στο «Old Money», οι The Smashing Pumpkins με το «Black Stars» και ο Noah Kahan στο «Draw You Out».

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Η ταινία «Hunger Games: Sunrise on the Reaping», σε σκηνοθεσία Francis Lawrence, επικεντρώνεται στον 16χρονο Haymitch Abernathy από την Περιοχή 12, κατά την ημέρα της συγκομιδής για τους 50ους Ετήσιους Αγώνες Πείνας. Τοποθετημένη 24 χρόνια πριν από τα γεγονότα της αρχικής τριλογίας, η ταινία ακολουθεί τον Haymitch Abernathy καθώς προσπαθεί να βάλει τέλος στους Αγώνες από το εσωτερικό της αρένας. Ο Dave Cobb εξήγησε ότι το soundtrack προσπαθεί να αντικατοπτρίσει την ποικιλία των συναισθημάτων που παρουσιάζονται στην ταινία. «Το album έχει τόσα πολλά επίπεδα. Έχει θρίαμβο, θλίψη, απώλεια και αγάπη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «τραγούδια που θα ταίριαζαν με κάθε συναίσθημα της ταινίας».

Πολλοί καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν από συγκεκριμένους χαρακτήρες της σειράς. Ο Dave Cobb θυμήθηκε ότι η Gigi Perez, η οποία συμμετέχει με το τραγούδι «Favor», ήταν η πρώτη που έστειλε τη μουσική της για το project, όντας μεγάλο fan του franchise. Μια ξεχωριστή στιγμή για τον παραγωγό ήταν η συμβολή των The Smashing Pumpkins στο «Black Stars». «Συζητήσαμε την αίσθηση, και ήταν πραγματικά ωραίο – γιατί κάλεσε τον Butch Vig, ο οποίος παρήγαγε [το δεύτερο άλμπουμ των Pumpkins του 1993] Siamese Dream», είπε ο Dave Cobb, αναφερόμενος στην επανένωση της μπάντας με τον παραγωγό που καθόρισε την ταυτότητα των Smashing Pumpkins.

Το soundtrack είναι γεμάτο από επιτυχημένους καλλιτέχνες όπως οι Kahan, Ella Langley, Kacey Musgraves και Stevie Nicks, αλλά αναδεικνύει και τα ταλέντα ανερχόμενων καλλιτεχνών όπως η Madeline Edwards και η Carter Faith. Ο Dave Cobb επεσήμανε την εντυπωσιακή ερμηνεία της Madeline Edwards, λέγοντας ότι «όταν η Madeline φτάνει σε αυτές τις μεγάλες νότες σε αυτό το τραγούδι, θα σε συγκλονίσει». Για την Carter Faith, ανέφερε ότι είναι «μια απίστευτη τραγουδίστρια».

Η εμπειρία του Dave Cobb στη δημιουργία μουσικής για ταινίες είναι εκτενής, έχοντας εργαστεί σε προηγούμενες επιτυχίες όπως το «ELVIS» (2022), το «A Star Is Born» (2018) και το προηγούμενο «Hunger Games», «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» (2023). Για τον Dave Cobb, η γοητεία της δουλειάς σε soundtracks έγκειται στην ικανότητα δημιουργίας πέρα από τα όρια ενός παραδοσιακού άλμπουμ. «Κάθε ένα από αυτά είναι διαφορετικό», δήλωσε, αναφερόμενος στην εργασία του για το «A Star is Born» όπου έγραφε για χαρακτήρες, ή για το «Elvis» όπου προσπάθησε να αναδημιουργήσει την ατμόσφαιρα του θρυλικού καλλιτέχνη. «Και αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Είναι επίσης το να ζεις μέσα σε έναν χαρακτήρα. Μπορείς να μπεις στο μυαλό κάποιου άλλου για λίγο».

Το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (The Album)» περιλαμβάνει τα εξής τραγούδια:

«The Raven I» – Whitney Peak «Ash and Snow» – Noah Cyrus «First in Line» – Stephen Wilson Jr «See It Coming» – Bella Kay «The Wheel» – Lizzy McAlpine «The Raven II» – Whitney Peak «Dove Song» – Sydney Rose «Here Then We’re Gone» – Ella Langley «Wrestle with God» – Madeline Edwards «Ruthless (Arena Mix)» – Kacey Musgraves «No Destination» – Billy Vincent «The Raven III» – Whitney Peak «Favor» – Gigi Perez «But You Wanted More» – Hudson Freeman «Black Stars» – The Smashing Pumpkins «Half Alive» – Mckenna Grace «Doing The Best That I Can (Arena Mix)» – Stevie Nicks «The Goose and The Common» – Whitney Peak «Survive (Arena Mix | KÁRYYN Rework)» – Depeche Mode & KÁRYYN «Same Blood» – Emelie Trahan «May Brings Flowers» – Kashus Culpepper «The Old Therebefore» – Scot Greenan «Can’t Let You Go» – Carter Faith «Old Money» – Tyler Childers «Show Me Where The Ending Starts» – Madison Cunningham «Deep in the Meadow» – Jennifer Lawrence «Draw You Out» – Noah Kahan «Metal Birds» – Violet Grohl «Alone (Live in Berlin 2022)» – The Cure

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