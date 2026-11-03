Η Marvel βάζει έναν νέο σταρ στους X-Men – Ο Ben Wang ετοιμάζεται να γίνει ο Iceman

Με μια ματιά Ο Ben Wang βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να υποδυθεί τον Iceman στο επερχόμενο reboot των X-Men της Marvel.

Ο Iceman, χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από τους Stan Lee και Jack Kirby, είναι ένας από τους ιδρυτικούς X-Men.

Ο Ben Wang θα ενταχθεί σε ένα καστ που περιλαμβάνει τους Sadie Sink (Jean Grey) και Kit Connor (Cyclops).

Η ταινία X-Men, σε σκηνοθεσία Jake Schreier, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 5 Μαΐου 2028. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Marvel Studios ετοιμάζει το πολυαναμενόμενο reboot των «X-Men», και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Ben Wang, γνωστός από την επιτυχημένη σειρά ταινιών «The Hunger Games», βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να αναλάβει έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους. Ο Ben Wang φέρεται να έχει κλείσει για να υποδυθεί τον Bobby Drake, γνωστό και ως Iceman, έναν από τους ιδρυτικούς X-Men.

Ο Iceman, χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από τους Stan Lee και Jack Kirby, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο τεύχος #1 των «The X-Men» τον Σεπτέμβριο του 1963. Η πιθανή προσθήκη του Ben Wang στο καστ αναμένεται να δώσει νέα πνοή σε έναν χαρακτήρα που έχει αγαπηθεί από γενιές θαυμαστών.

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Εάν η συμφωνία οριστικοποιηθεί, ο Ben Wang θα ενταχθεί σε ένα εντυπωσιακό σύνολο ηθοποιών που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Το νέο team των X-Men θα περιλαμβάνει την Sadie Sink ως Jean Grey, τον Kit Connor ως Cyclops, την Samara Weaving ως Emma Frost, την Inde Navarrette ως Rogue, την Maya Boyd ως Storm, τον Asa Germann ως Angel, τον Christopher Abbott ως Professor Charles Xavier και τον Adam Driver ως Mr. Sinister.

Η αποκάλυψη του βασικού καστ των X-Men έγινε από τον επικεφαλής της Marvel Studios, Kevin Feige, στο συνέδριο D23 τον Αύγουστο, μετά την εμφάνιση της Sadie Sink ως Jean Grey στο blockbuster «Spider-Man: Brand New Day». Η νέα ταινία σηματοδοτεί την πρώτη επανεκκίνηση της ομάδας των μεταλλαγμένων από την ταινία «X-Men: Dark Phoenix» του 2019, και την πρώτη τους εμφάνιση υπό την ομπρέλα της Marvel Studios. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Jake Schreier, γνωστός από το «Thunderbolts», με σενάριο των Lee Sung Jin και Joanna Calo. Η ταινία «X-Men» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 5 Μαΐου 2028.

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Ο Ben Wang έχει ήδη αποδείξει την αξία του σε μεγάλες παραγωγές. Στο «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping», υποδύεται τον Wyatt Callow, έναν από τους φόρους τιμής από την Περιοχή 12, δίπλα στον Haymitch Abernathy (Joseph Zada), ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της ταινίας. Επιπλέον, ο Ben Wang έχει συμμετάσχει στην ταινία «The Long Walk» της Lionsgate, μεταφορά κλασικού έργου του Stephen King, στην ταινία ενηλικίωσης «Brian» του Will Ropp, στην κωμωδία «Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass» του David Wain, στο reboot του «Mean Girls» το 2024, καθώς και σε project της Disney+ όπως το «American Born Chinese» και το «Chang Can Dunk».

Η πιθανή συμμετοχή του Ben Wang στο σύμπαν των X-Men αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην ανερχόμενη καριέρα του, φέρνοντάς τον στο πλευρό κάποιων από τους πιο αναγνωρισμένους ηθοποιούς της γενιάς του, σε μια από τις πιο αγαπημένες υπερηρωικές ομάδες όλων των εποχών.

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