Ποιος θα είναι ο νέος Batman; Η απάντηση του James Gunn για το casting

Ο επικεφαλής των DC Studios αποκαλύπτει πότε αναμένεται η ανακοίνωση του νέου ηθοποιού που θα φορέσει τη μάσκα του Σκοτεινού Ιππότη και τι κριτήρια θα τεθούν

Με μια ματιά Η αναζήτηση για τον νέο Batman στο DCU βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον James Gunn.

Ο νέος Batman θα είναι περίπου στην ίδια ηλικία με τον Superman, με έμφαση στην υποκριτική ικανότητα.

Ο James Gunn διέψευσε τις φήμες για ήδη επιλεγμένο ηθοποιό για τον ρόλο του Batman.

Η ταινία «The Brave and the Bold» θα παρουσιάσει μια νέα, ανεξάρτητη εκδοχή του Batman. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αναζήτηση για τον επόμενο ηθοποιό που θα ενσαρκώσει τον Batman στο νέο κινηματογραφικό σύμπαν της DC έχει ξεκινήσει και, σύμφωνα με τον James Gunn, επικεφαλής των DC Studios, δεν θα αργήσει η στιγμή της ανακοίνωσης. Ο James Gunn, σε πρόσφατες δηλώσεις του, αποκάλυψε ότι η διαδικασία casting είναι σε εξέλιξη και ότι ο νέος Batman θα βρίσκεται περίπου στην ίδια ηλικιακή ομάδα με τον Superman, θέτοντας ως προτεραιότητα την υποκριτική ικανότητα του ατόμου.

Ο James Gunn, μαζί με τον Peter Safran, ανέλαβαν την ηγεσία των DC Studios το 2022, θέτοντας τις βάσεις για ένα ανανεωμένο κινηματογραφικό σύμπαν. Μέρος αυτού του σχεδίου είναι και η ταινία «The Brave and the Bold», η οποία θα παρουσιάσει μια νέα εκδοχή του Batman, ανεξάρτητη από τον χαρακτήρα που υποδύεται ο Robert Pattinson στη σειρά του Matt Reeves.

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Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε για το podcast «The Suicide Squad: Is It Canon? The Official Podcast», ο James Gunn διέψευσε τις φήμες που ήθελαν τον Batman να έχει ήδη επιλεγεί. «Δεν θα αργήσει πολύ η στιγμή που θα κάνουμε casting για τον Batman», δήλωσε ο James Gunn. «Δεν έχουμε κάνει ακόμα casting, παρεμπιπτόντως – όλοι όσοι πιστεύουν ότι θα εμφανιστεί σε αυτό ή εκείνο, είναι όλα ανοησίες».

Ο επικεφαλής των DC Studios έδωσε έμφαση στην προσέγγιση που θα ακολουθηθεί για την επιλογή του νέου ηθοποιού. «Όταν κάνουμε casting για τον Batman στο DCU, το οποίο δεν απέχει πολύ, αν έδινα σε κάποιον έναν μικρό ρόλο στο «The Suicide Squad» που θα είναι ο καλύτερος Batman, δεν θα τον απέκλειγα από αυτό», εξήγησε. «Θέλω να λάβω υπόψη όλους. Ένα από τα πράγματα που με ενθουσιάζουν για την επιλογή του Batman είναι η δυνατότητα να επιλέξω έναν Batman που είναι πραγματικά ο καλύτερος ηθοποιός για αυτόν τον ρόλο. Οι Superman επιλέγονται πάντα βάσει του ποιος είναι ο καλύτερος ηθοποιός για τον ρόλο. Και για κάποιο λόγο, οι Batman επιλέγονται πάντα ως κινηματογραφικοί σταρ».

Ηλικιακή Συνοχή με τον Superman

Ο James Gunn τόνισε επίσης τη σημασία της ηλικίας του νέου Batman, συγκρίνοντάς τον με τον Superman. Όταν ρωτήθηκε αν η ηλικία του ηθοποιού είναι παράγοντας, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος μπορεί να διαρκέσει για πολλά χρόνια, ο James Gunn απάντησε καταφατικά. «Οι άνθρωποι ψάχνουν πάντα για μικρές ενδείξεις σχετικά με το casting του Batman», ανέφερε. «Περίπου, ο Batman και ο Superman είναι γύρω στην ίδια ηλικία. Δεν νομίζω ότι έχουν δραματικά διαφορετικές ηλικίες. Είναι μελλοντικοί κολλητοί, σύγχρονοι».

Με τον David Corenswet, πρωταγωνιστή του «Superman», να είναι 33 ετών, μια πιθανή ηλικία για τον νέο Batman θα ήταν στα μέσα της δεκαετίας των 30. Η ταινία «Superman: Legacy» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Ιουλίου του επόμενου έτους, δίνοντας το έναυσμα για τη νέα εποχή του DCU.

Η επιλογή του κατάλληλου ηθοποιού για τον ρόλο του Batman αποτελεί κομβικό σημείο για τη νέα κατεύθυνση που θέλουν να δώσουν οι James Gunn και Peter Safran στο κινηματογραφικό σύμπαν της DC. Η έμφαση στην υποκριτική ικανότητα και η ηλικιακή συνοχή με τον Superman αναμένεται να διαμορφώσουν μια ενδιαφέρουσα δυναμική για τους δύο εμβληματικούς ήρωες.

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