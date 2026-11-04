Celeb World 04.11.2026

Throwback: Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδούσε το «Φοβερή» στα καλλιστεία με την Ελένη Μενεγάκη

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Ένα σπάνιο βίντεο δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη να ερμηνεύει το «Φοβερή» στα καλλιστεία του ΑΝΤ1 με παρουσιάστρια την Ελένη Μενεγάκη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε το τραγούδι «Φοβερή» στα καλλιστεία «Σταρ Ελλάς» του ΑΝΤ1.
  • Η Ελένη Μενεγάκη παρουσίαζε τα καλλιστεία, τα οποία προσέλκυαν εκατομμύρια τηλεθεατές.
  • Η εμφάνιση του Μαζωνάκη αναδεικνύει την ανατρεπτική και αντισυμβατική του προσωπικότητα.
  • Η στιγμή αυτή αποτελεί μια νοσταλγική ανάμνηση της ελληνικής μουσικής σκηνής και του καλλιτέχνη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

ε μια εποχή που τα τηλεοπτικά καλλιστεία προσέλκυαν εκατομμύρια τηλεθεατές, η εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη στα καλλιστεία «Σταρ Ελλάς» του ΑΝΤ1, με οικοδέσποινα την Ελένη Μενεγάκη, αποτελεί μια αξέχαστη τηλεοπτική στιγμή. Το σπάνιο απόσπασμα, που επανήλθε στη δημοσιότητα μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή, μας μεταφέρει σε μια εποχή γεμάτη μουσική, λάμψη και την αντισυμβατική προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κοιτάζει προς την κάμερα με φόντο τη θάλασσα και τον ουρανό, φορώντας ένα καμουφλαζ πουλόβερ.
https://www.instagram.com/georgemazonakis

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε αναμφίβολα ένας από τους πιο ανατρεπτικούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Με τη χαρακτηριστική του φωνή, τις εκκεντρικές του εμφανίσεις και την μοναδική του προσωπικότητα, κατάφερε να δημιουργήσει μια αυθεντική καλλιτεχνική ταυτότητα που τον έκανε να ξεχωρίζει. Η πορεία του, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της, επανεμφανίζεται μέσα από σπάνια τηλεοπτικά ντοκουμέντα, χαρίζοντας συναισθηματική αξία σε στιγμές του παρελθόντος.

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Στο συγκεκριμένο νοσταλγικό απόσπασμα, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανεβαίνει στη σκηνή των καλλιστείων για να ερμηνεύσει το «Φοβερή», ένα από τα τραγούδια που σηματοδότησαν την επιτυχημένη του πορεία τη δεκαετία του 2000. Η Ελένη Μενεγάκη, με τον δικό της αδιαμφισβήτητο τρόπο, συντονίζει τη βραδιά, η οποία αποτελούσε ένα από τα κορυφαία τηλεοπτικά γεγονότα της εποχής. Ο τραγουδιστής, με το χαρακτηριστικό του στυλ και την δυναμική του παρουσία, υπενθυμίζει όλα όσα τον έκαναν να ξεχωρίζει: την τόλμη, τον πειραματισμό και την απόκλιση από τα καθιερωμένα.

Η Ελένη Μενεγάκη με κίτρινο φόρεμα ποζάρει χαμογελαστή, έχοντας διαφορετικές προτεραιότητες μετά την τηλεόραση.
https://www.instagram.com/elenimenegaki

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν περιοριζόταν ποτέ σε μια τυπική ερμηνεία. Κάθε του εμφάνιση ήταν μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική πρόταση. Από τα εντυπωσιακά του σύνολα μέχρι τον τρόπο που κινούνταν και εκφραζόταν στη σκηνή, δημιουργούσε μια εικόνα που ήταν δυσδιάκριτη και δύσκολα συγκρίσιμη. Οι τολμηρές του επιλογές, αν και συχνά προκαλούσαν συζητήσεις, παρέμεναν πιστές στο προσωπικό του ύφος, αποδεικνύοντας ότι η διαφορετικότητα και η αυθεντικότητα ήταν θεμελιώδη κομμάτια της καλλιτεχνικής του διαδρομής.

Σήμερα, αυτές οι τηλεοπτικές στιγμές δεν αποτελούν απλώς μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά μια υπενθύμιση της σπάνιας παρουσίας του Γιώργου Μαζωνάκη στην ελληνική μουσική. Η εμφάνισή του στα καλλιστεία του ΑΝΤ1, με την Ελένη Μενεγάκη στον ρόλο της παρουσιάστριας, είναι ένα μικρό δείγμα μιας εποχής που πολλοί θυμούνται με νοσταλγία. Παρόλο που ο ίδιος δεν βρίσκεται πια κοντά μας, οι ερμηνείες, οι εικόνες και οι στιγμές που χάρισε στο κοινό του παραμένουν ζωντανές, αναδεικνύοντας έναν καλλιτέχνη που δεν φοβήθηκε ποτέ να είναι ο εαυτός του. Αυτή η εμφάνιση με το «Φοβερή» αποτελεί μια ακόμη χαρακτηριστική υπενθύμιση της μοναδικής καλλιτεχνικής κληρονομιάς που άφησε πίσω του.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
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