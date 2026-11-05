Το εντυπωσιακό party της Στεφανίας Γουλιώτη για τα γενέθλιά της και το μήνυμα της Άννας Βίσση

Μάθε για το συγκινητικό πάρτι γενεθλίων της Στεφανία Γουλιώτη για τα 46α, με φίλους και την Άννα Βίσση να στέλνει μήνυμα

Με μια ματιά Η Στεφανία Γουλιώτη γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της με ένα πάρτι γεμάτο φίλους και διασκέδαση.

Η ηθοποιός τόνισε την αξία των ουσιαστικών φιλικών δεσμών που αντέχουν στον χρόνο.

Ξεχώρισε η χορευτική της συνεργασία με τον Χρήστο Λούλη, τον οποίο αποκάλεσε "καλλιτεχνικό alter ego".

Η Άννα Βίσση έστειλε ευχές, ενώ τα τραγούδια της ακούγονταν καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ηθοποιός Στεφανία Γουλιώτη γιόρτασε πρόσφατα τα 46α γενέθλιά της, και για την περίσταση, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στα social media μια ιδιαίτερα προσωπική και συγκινητική ανάρτηση. Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, η πρωταγωνίστρια αποκάλυψε στιγμιότυπα από τον εορτασμό, τονίζοντας την αξία της φιλίας και των ανθρώπων που την περιβάλλουν.

Η Στεφανία Γουλιώτη, περιτριγυρισμένη από αγαπημένα πρόσωπα, τόσο παλιούς όσο και νέους φίλους, έζησε μια ξεχωριστή βραδιά. Η ίδια περιέγραψε την εμπειρία ως μια «τρελή βραδιά» που της χάρισαν οι φίλοι της, φτάνοντας «πάτο» με το γέλιο και τη διασκέδαση. Στην ανάρτησή της, η ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την παρουσία τους, αναγνωρίζοντας ότι με την πάροδο των χρόνων, οι σχέσεις μπορεί να έχουν αλλάξει, αλλά οι ουσιαστικοί δεσμοί παραμένουν.

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«Μια ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΜΈΡΑ!! Ζήτησα στους φίλους μια ΤΡΕΛΗ ΒΡΑΔΙΆ μου τη χάρισαν!! Ζήτησα να πιάσουμε πάτο και τον πιάσαμε!! Μέσα στα χρόνια εξαρτιόμουν πολύ απο τις σχέσεις μου και έχασα πολλούς φίλους αλλά για καλή μου τύχη δεν παίρνουν προσωπικά την απομάκρυνση και είναι ακόμα εδώ!!! Μαζί με αρκετούς καινούριους!!!», έγραψε χαρακτηριστικά η Στεφανία Γουλιώτη, υπογραμμίζοντας την αντοχή των πραγματικών φιλικών δεσμών.

Ένα από τα στοιχεία που έκλεψαν τις εντυπώσεις ήταν η προσωποποιημένη τούρτα γενεθλίων, η οποία, σύμφωνα με την Στεφανία Γουλιώτη, αντικατόπτριζε την αγάπη που της έχουν οι φίλοι της. Παρόλο που υπήρχε μια μικρή «παρανόηση» με τα κεράκια καθώς θα έπρεπε να είναι 46 και όχι όσα εμφανίζονταν, η ηθοποιός το αντιμετώπισε με χιούμορ.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε η Στεφανία Γουλιώτη στη χορευτική της συνεργασία με τον συνάδελφό της, Χρήστο Λούλη, τον οποίο χαρακτηρίζει ως το «καλλιτεχνικό της alter ego». Μαζί χόρεψαν την επιτυχία «Λάμπω», μια στιγμή που δικαίως στάθηκε αφορμή για τη σχετική αναφορά στην ανάρτησή της: «Ειδική μνεία στο ντουέτο με το alter ego μου @christosloulis Πώς να μην ΛΑΜΠΕΙΣ όταν χορεύεις μαζί του!!!».

Το μήνυμα της Άννας Βίσση

Μέσα στα αμέτρητα μηνύματα και τις ευχές που δέχτηκε η Στεφανία Γουλιώτη, ξεχώρισε αυτό της Άννας Βίσση. Η Ελληνίδα σταρ έστειλε ένα απλό «happy birthday», με τη Στεφανία Γουλιώτη να απαντά με νόημα «ήσουν εκεί». Η ανταλλαγή αυτή υποδηλώνει την ύπαρξη μιας ιδιαίτερης σχέσης, ενώ η εορτάζουσα αποκάλυψε πως καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, οι καλεσμένοι διασκέδαζαν ακούγοντας τα τραγούδια της Άννας Βίσση.

Το πάρτι της Στεφανίας Γουλιώτη αποδείχθηκε ότι είχε όλα τα συστατικά μιας επιτυχημένης γιορτής: γέλιο, συγκίνηση, χορό και, κυρίως, ανθρώπους που παραμένουν σταθερά στο πλευρό της, επιβεβαιώνοντας ότι οι αληθινοί δεσμοί αντέχουν στον χρόνο και τις προκλήσεις.

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