Μουσική 23.10.2026

Η Άννα Βίσση «επέστρεψε» στο Instagram με το «What a life» – Οι στίχοι που ξεχωρίζουν

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Δες τη νέα ανάρτηση της Άννας Βίσση στο Instagram μετά τον χωρισμό της, με το τραγούδι που έγινε viral και σου δίνει μηνύματα ζωής
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Άννα Βίσση επέστρεψε στο Instagram μετά τον χωρισμό της, με φωτογραφία και στίχους τραγουδιού.
  • Η ανάρτηση συνοδεύεται από το τραγούδι «What a Life», που μιλά για την απόλαυση της στιγμής.
  • Οι εμφανίσεις της Βίσση στο «Αθηνών Αρένα» αναβλήθηκαν λόγω ανακαίνισης.
  • Η τραγουδίστρια έδωσε συμβολική αποζημίωση στην ορχήστρα της και τους αποδέσμευσε προσωρινά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Άννα Βίσση έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media μετά από την είδηση του χωρισμού της από τον Νίκο Καρβέλα, δίνοντας ένα στίγμα για την τρέχουσα ψυχολογία της. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, γνωστή για την αμεσότητά της, μοιράστηκε μια φωτογραφία της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου εμφανίζεται χαλαρή και άνετη.

Άννα Βίσση χαμογελάει κοιτώντας στο πλάι, φορώντας ένα μπλουζάκι με σχέδια και μακριά ξανθά μαλλιά.
https://www.instagram.com/fannatics

Στη φωτογραφία, η Άννα Βίσση ποζάρει στον καναπέ, ντυμένη casual με τζιν παντελόνι, λευκό t-shirt και παντόφλες. Κρατάει το κινητό της στο χέρι και κοιτάζει απευθείας τον φακό με ένα βλέμμα που εκπέμπει αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ανάρτησης δεν είναι μόνο η εικόνα, αλλά η μουσική επιλογή που τη συνοδεύει.

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Η Άννα Βίσση επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή της με το τραγούδι «What a Life» του συγκροτήματος Scarlet Pleasure, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020. Οι στίχοι του συγκεκριμένου κομματιού φέρουν ένα βαθύ νόημα, μιλώντας για την απόλαυση της στιγμής, την αβεβαιότητα του μέλλοντος και την αποστασιοποίηση από τις απόψεις των άλλων. Συγκεκριμένα, το τραγούδι περιλαμβάνει φράσεις όπως «Τι ζωή, τι νύχτα, τι υπέροχο ταξίδι! Δεν ξέρω πού θα βρίσκομαι σε πέντε χρόνια, αλλά είμαι νέος και γεμάτος ζωή. Γ@@α τι λένε οι άλλοι. Τι ζωή κι αυτή!». Η επιλογή αυτού του τραγουδιού από την Άννα Βίσση ερμηνεύεται από πολλούς ως μια δήλωση ανεξαρτησίας και πίστης στον εαυτό της, παρά τις όποιες προσωπικές εξελίξεις.

https://www.instagram.com/annavissiofficial
https://www.instagram.com/annavissiofficial

Η πρόσφατη ανάρτηση της Άννας Βίσση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι εμφανίσεις της στο νυχτερινό κέντρο «Αθηνών Αρένα» έχουν αναβληθεί. Ο λόγος της αναβολής είναι οι εργασίες ανακαίνισης που συνεχίζονται στο κέντρο και δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Η κατάσταση αυτή οδήγησε την τραγουδίστρια σε μια δύσκολη, αλλά αναγκαία απόφαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άννα Βίσση αποφάσισε να δώσει μια συμβολική αποζημίωση στα μέλη της ορχήστρας της. Παράλληλα, τους έχει αποδεσμεύσει προσωρινά, μέχρι να είναι έτοιμη να επιστρέψει στη σκηνή και να συνεχίσει τις προγραμματισμένες της εμφανίσεις. Αυτή η κίνηση δείχνει την ευαισθησία και τον επαγγελματισμό της Άννας Βίσση απέναντι στους συνεργάτες της, ακόμη και σε περιόδους αβεβαιότητας.

Η Άννα Βίσση στο Παρίσι με τη μπάντα της, μοιράζεται ένα στιγμιότυπο από τη συναυλία της.
https://www.instagram.com/fannatics

Η Άννα Βίσση, ως μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής σκηνής, συνεχίζει να εντυπωσιάζει το κοινό της, τόσο με την καλλιτεχνική της πορεία όσο και με την προσωπικότητά της. Η ανάρτησή της αυτή, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις γύρω από τις εμφανίσεις της, αποδεικνύει την ανθεκτικότητά της και την ικανότητά της να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με αξιοπρέπεια και αισιοδοξία.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
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