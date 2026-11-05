Πέθανε η Ελευθερία Σιφναίου – Το μοντέλο των 90’s που άφησε το μόντελινγκ για την κεραμική

Πέθανε η Ελευθερία Σιφναίου που έγινε γνωστή ως «Europe Face of the Year 2002» και αργότερα αφιερώθηκε στην κεραμική

Με μια ματιά Πέθανε η Ελευθερία Σιφναίου, μοντέλο των 90s και επιτυχημένη κεραμίστρια.

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης της φίλης της, Άντζελας Τράνταλη.

Η Σιφναίου είχε κερδίσει τον τίτλο «Europe Face of the Year 2002» και συνεργάστηκε με γνωστά ονόματα της μόδας.

Πριν από 15 χρόνια, άφησε το μόντελινγκ για να αφοσιωθεί στην κεραμική, εκθέτοντας έργα της διεθνώς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου της Ελευθερίας Σιφναίου, η οποία έγινε γνωστή μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση της φίλης της, Άντζελας Τράνταλη, στα social media. Η ίδια είχε διαγράψει τη δική της ξεχωριστή πορεία στον χώρο της μόδας, κατακτώντας τον τίτλο «Europe Face of the Year 2002» και συνεργαζόμενη με γνωστά ονόματα της ελληνικής fashion σκηνής.

Παρότι γνώρισε την επιτυχία στις πασαρέλες και έζησε ένα σημαντικό κομμάτι της επαγγελματικής της ζωής στον χώρο του μόντελινγκ, η Ελευθερία Σιφναίου αποφάσισε πριν από περισσότερα από 15 χρόνια να αλλάξει κατεύθυνση. Άφησε πίσω της τον κόσμο της μόδας και ακολούθησε μια διαφορετική δημιουργική διαδρομή, με την κεραμική να γίνεται τελικά η μεγάλη της αγάπη.

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Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή μέσα από τα λόγια της Άντζελας Τράνταλη, η οποία μοιράστηκε στο Facebook μια κοινή τους φωτογραφία και αναφέρθηκε στη μακρόχρονη φιλία τους. Οι δύο γυναίκες γνωρίστηκαν μέσα από τη δουλειά τους στο μόντελινγκ, όμως η σχέση τους εξελίχθηκε σε μια στενή φιλία γεμάτη ταξίδια, βραδινές εξόδους και κοινές αναμνήσεις.

Στην ανάρτησή της, η Άντζελα Τράνταλη θυμήθηκε τις στιγμές που είχαν ζήσει μαζί, αλλά και την τελευταία προσπάθειά της να επικοινωνήσει με την Ελευθερία Σιφναίου, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της. «Γνωριστήκαμε στην agence, γίναμε φίλες, κάναμε διακοπές, βγαίναμε τα βράδια, χορεύαμε και γελάγαμε πολύ… Πάντα γελάγαμε πολύ… Μου έστειλες αυτό το Πολαρόιντ ένα βράδυ από τότε… Σε πήρα την Παρασκευή και δεν απάντησες… Σου έστειλα μήνυμα “όλα οκ κορίτσι;”. Δεν είπες τίποτα σε κανέναν… Απίστευτη. Απίστευτο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Τα λόγια της αποτυπώνουν τη βαθιά συγκίνηση για την απώλεια μιας φίλης με την οποία είχε μοιραστεί σημαντικά κομμάτια της ζωής της.

Από τις πασαρέλες στην κεραμική

Περισσότερα από 15 χρόνια πριν, η Ελευθερία Σιφναίου αποφάσισε να απομακρυνθεί από το μόντελινγκ και να αναζητήσει νέους τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης. Αρχικά ασχολήθηκε με τη δημιουργία χειροποίητων λαμπάδων, όμως σύντομα ανακάλυψε στην κεραμική το πεδίο στο οποίο ήθελε να αφιερώσει τον χρόνο και την ενέργειά της.

Μέσα από το προσωπικό της εργαστήρι δημιουργούσε κεραμικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης και διακοσμητικά έργα, όπως επιτραπέζια σκεύη, βάζα και φωτιστικά. Ιδιαίτερη θέση στη δουλειά της είχαν οι οργανικές φόρμες και οι πολυμορφικές κατασκευές, στοιχεία που έδιναν ξεχωριστό χαρακτήρα στις δημιουργίες της.

Με επιμονή και συνεχή εξέλιξη της τεχνικής της, κατάφερε να παρουσιάσει τα έργα της σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι δημιουργίες της ταξίδεψαν σε πόλεις όπως η Ρώμη, η Φλωρεντία, η Βενετία και η Βαρκελώνη, ενώ έργα της φιλοξενήθηκαν και στη Medina Art Gallery στη Ρώμη, καθώς και σε διοργανώσεις όπως το 100% Hotel Show.

Η διαδρομή της Ελευθερίας Σιφναίου ήταν μια πορεία με διαφορετικές δημιουργικές αναζητήσεις. Από τις διεθνείς πασαρέλες μέχρι το εργαστήρι κεραμικής, επέλεξε να ακολουθήσει αυτό που την εξέφραζε, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα σε δύο διαφορετικούς καλλιτεχνικούς κόσμους.

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