Αντύπας: «Έχω πάρει άδεια» από τον Νίκο Καρβέλα για τα τραγούδια του

Ο Αντύπας επιβεβαίωσε ότι έχει την άδεια του Νίκου Καρβέλα για να ερμηνεύει την «Καταιγίδα», το «Ορκίζομαι» και το «Ζημιά»

Με μια ματιά Ο Αντύπας δηλώνει ότι έχει λάβει άδεια από τον Νίκο Καρβέλα για να ερμηνεύει τα τραγούδια του.

Η δήλωση έρχεται εν μέσω συζητήσεων για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων του Καρβέλα.

Ο Αντύπας θα ερμηνεύσει τραγούδια του Καρβέλα, όπως η «Καταιγίδα», στην επερχόμενη πρεμιέρα του.

Ο τραγουδιστής εκφράζει την αισιοδοξία του για την επίλυση της διαμάχης Καρβέλα-Βίσση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Αντύπας έκανε γνωστές σημαντικές διευκρινίσεις σχετικά με την ερμηνεία τραγουδιών που του έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας, επιβεβαιώνοντας ότι διαθέτει την απαραίτητη άδεια από τον δημιουργό. Οι δηλώσεις του τραγουδιστή έρχονται σε μια περίοδο όπου η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων του Νίκου Καρβέλα έχει βρεθεί στο επίκεντρο, μετά από την απόφασή του να ανακαλέσει ορισμένες εξουσίες από τον ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση.

Λίγο πριν την πρεμιέρα του σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, όπου θα εμφανιστεί μαζί με την Κέλλυ Κελεκίδου, ο Αντύπας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο τραγουδιστής ανέφερε ότι στο πρόγραμμά του θα περιλαμβάνονται τραγούδια όπως η «Καταιγίδα», τα οποία έχουν γραφτεί από τον Νίκο Καρβέλα.

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«Εμένα ο Νίκος Καρβέλας μου έχει γράψει την «Καταιγίδα». Την ερμηνεύω με τη δική του άδεια, όπως και το «Ορκίζομαι», το «Ζημιά». Έχουμε πάρει άδεια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντύπας, τονίζοντας τη νομιμότητα των εμφανίσεών του με τα συγκεκριμένα τραγούδια.

Οι δηλώσεις του Αντύπα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα της δημόσιας διαμάχης που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση. Η απόφαση του συνθέτη να αναλάβει ο ίδιος τον έλεγχο της αδειοδότησης των έργων του, ιδίως όσον αφορά τις ζωντανές εμφανίσεις, έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις.

Ο Αντύπας σχολίασε την εν λόγω αντιπαράθεση, επισημαίνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το πρώην ζευγάρι έρχεται σε σύγκρουση. «Φυσικά μας ξάφνιασε όλους αυτό που έγινε με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, αλλά πιστεύω ότι θα τα βρουν, γιατί είναι κάτι που το έχουν επαναλάβει στο παρελθόν πολλές φορές. Χωρίζουν, τα ξαναβρίσκουν, πιστεύω ότι θα τα βρουν», ανέφερε ο τραγουδιστής, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για επίλυση της διαφοράς.

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