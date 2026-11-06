Celeb News 06.11.2026

Αντύπας: «Έχω πάρει άδεια» από τον Νίκο Καρβέλα για τα τραγούδια του

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Αντύπας επιβεβαίωσε ότι έχει την άδεια του Νίκου Καρβέλα για να ερμηνεύει την «Καταιγίδα», το «Ορκίζομαι» και το «Ζημιά»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Αντύπας δηλώνει ότι έχει λάβει άδεια από τον Νίκο Καρβέλα για να ερμηνεύει τα τραγούδια του.
  • Η δήλωση έρχεται εν μέσω συζητήσεων για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων του Καρβέλα.
  • Ο Αντύπας θα ερμηνεύσει τραγούδια του Καρβέλα, όπως η «Καταιγίδα», στην επερχόμενη πρεμιέρα του.
  • Ο τραγουδιστής εκφράζει την αισιοδοξία του για την επίλυση της διαμάχης Καρβέλα-Βίσση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Αντύπας έκανε γνωστές σημαντικές διευκρινίσεις σχετικά με την ερμηνεία τραγουδιών που του έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας, επιβεβαιώνοντας ότι διαθέτει την απαραίτητη άδεια από τον δημιουργό. Οι δηλώσεις του τραγουδιστή έρχονται σε μια περίοδο όπου η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων του Νίκου Καρβέλα έχει βρεθεί στο επίκεντρο, μετά από την απόφασή του να ανακαλέσει ορισμένες εξουσίες από τον ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση.

https://www.instagram.com/antypasofficial
https://www.instagram.com/antypasofficial

Λίγο πριν την πρεμιέρα του σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, όπου θα εμφανιστεί μαζί με την Κέλλυ Κελεκίδου, ο Αντύπας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο τραγουδιστής ανέφερε ότι στο πρόγραμμά του θα περιλαμβάνονται τραγούδια όπως η «Καταιγίδα», τα οποία έχουν γραφτεί από τον Νίκο Καρβέλα.

Διάβασε επίσης: Άννα Βίσση – Νίκος Καρβέλας: Τι απαντά ο δικηγόρος της τραγουδίστριας για τα πνευματικά δικαιώματα

«Εμένα ο Νίκος Καρβέλας μου έχει γράψει την «Καταιγίδα». Την ερμηνεύω με τη δική του άδεια, όπως και το «Ορκίζομαι», το «Ζημιά». Έχουμε πάρει άδεια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντύπας, τονίζοντας τη νομιμότητα των εμφανίσεών του με τα συγκεκριμένα τραγούδια.

https://www.instagram.com/antypasofficial
https://www.instagram.com/antypasofficial

Οι δηλώσεις του Αντύπα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα της δημόσιας διαμάχης που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση. Η απόφαση του συνθέτη να αναλάβει ο ίδιος τον έλεγχο της αδειοδότησης των έργων του, ιδίως όσον αφορά τις ζωντανές εμφανίσεις, έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις.

Ο Αντύπας σχολίασε την εν λόγω αντιπαράθεση, επισημαίνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το πρώην ζευγάρι έρχεται σε σύγκρουση. «Φυσικά μας ξάφνιασε όλους αυτό που έγινε με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, αλλά πιστεύω ότι θα τα βρουν, γιατί είναι κάτι που το έχουν επαναλάβει στο παρελθόν πολλές φορές. Χωρίζουν, τα ξαναβρίσκουν, πιστεύω ότι θα τα βρουν», ανέφερε ο τραγουδιστής, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για επίλυση της διαφοράς.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΑΝΤΥΠΑΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του για τα 70ά γενέθλιά του

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του για τα 70ά γενέθλιά του

06.11.2026
Επόμενο
Θλίψη για την Kimmarie Johnson: Η ηθοποιός του «Beverly Hills, 90210» έφυγε από τη ζωή στα 50 της

Θλίψη για την Kimmarie Johnson: Η ηθοποιός του «Beverly Hills, 90210» έφυγε από τη ζωή στα 50 της

06.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Θλίψη για την Kimmarie Johnson: Η ηθοποιός του «Beverly Hills, 90210» έφυγε από τη ζωή στα 50 της
Celeb News

Θλίψη για την Kimmarie Johnson: Η ηθοποιός του «Beverly Hills, 90210» έφυγε από τη ζωή στα 50 της

06.11.2026
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του για τα 70ά γενέθλιά του
Celeb News

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του για τα 70ά γενέθλιά του

06.11.2026
Η Ματούλα Ζαμάνη «εξόντωσε» το διαδικτυακό hate με μία μυγοσκοτώστρα – Δες το viral βίντεο
Celeb News

Η Ματούλα Ζαμάνη «εξόντωσε» το διαδικτυακό hate με μία μυγοσκοτώστρα – Δες το viral βίντεο

06.11.2026
Halle Berry: Η δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της παίρνει νέα τροπή – Το ποσό που ζητά
Celeb News

Halle Berry: Η δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της παίρνει νέα τροπή – Το ποσό που ζητά

06.11.2026
Η άγνωστη πλευρά της μητρότητας για τη Hailey Bieber – Η εξομολόγηση για την ψυχική της υγεία
Celeb News

Η άγνωστη πλευρά της μητρότητας για τη Hailey Bieber – Η εξομολόγηση για την ψυχική της υγεία

05.11.2026
Όσκαρ 1988: Γιατί ο Michael Douglas πιστεύει πως η Glenn Close άξιζε τη νίκη αντί της Cher
Celeb News

Όσκαρ 1988: Γιατί ο Michael Douglas πιστεύει πως η Glenn Close άξιζε τη νίκη αντί της Cher

05.11.2026
Kaia Gerber: Επέστρεψε στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις μετά την απώλεια του αδελφού της
Celeb News

Kaia Gerber: Επέστρεψε στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις μετά την απώλεια του αδελφού της

05.11.2026
Jennifer Lawrence – Kim Kardashian: Με ασορτί πιτζάμες στην καρδιά της Νέας Υόρκης
Celeb News

Jennifer Lawrence – Kim Kardashian: Με ασορτί πιτζάμες στην καρδιά της Νέας Υόρκης

05.11.2026
Catherine Zeta-Jones: Πώς η «Μάσκα του Ζορρό» την βοήθησε να γνωρίσει τον έρωτα της ζωής της
Celeb News

Catherine Zeta-Jones: Πώς η «Μάσκα του Ζορρό» την βοήθησε να γνωρίσει τον έρωτα της ζωής της

05.11.2026
Η δερμάτινη φούστα επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο winter staple

Η δερμάτινη φούστα επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο winter staple

Τα άστρα έβγαλαν μενού και το κάθε ζώδιο έχει το δικό του γλυκό

Τα άστρα έβγαλαν μενού και το κάθε ζώδιο έχει το δικό του γλυκό

Ένα απρόσμενο προϊόν παίρνει τη θέση του concealer στο νέο viral trick του TikTok

Ένα απρόσμενο προϊόν παίρνει τη θέση του concealer στο νέο viral trick του TikTok

Οι κακές συνήθειες μιας ιδιοφυΐας – 3 «ελαττώματα» που αποδεικνύουν ότι διαθέτεις υψηλή ευφυΐα!

Οι κακές συνήθειες μιας ιδιοφυΐας – 3 «ελαττώματα» που αποδεικνύουν ότι διαθέτεις υψηλή ευφυΐα!

Ξέχνα τα συνηθισμένα μπιφτέκια – Πώς θα ετοιμάσεις το τέλειο smashed burger μέσα σε ελάχιστα λεπτά

Ξέχνα τα συνηθισμένα μπιφτέκια – Πώς θα ετοιμάσεις το τέλειο smashed burger μέσα σε ελάχιστα λεπτά

Δεν θα έχεις πια μια βαρετή κουζίνα – Οι χρωματιστές συσκευές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου

Δεν θα έχεις πια μια βαρετή κουζίνα – Οι χρωματιστές συσκευές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη