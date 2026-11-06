Celeb News 06.11.2026

Θλίψη για την Kimmarie Johnson: Η ηθοποιός του «Beverly Hills, 90210» έφυγε από τη ζωή στα 50 της

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Μάθε για τον θάνατο της Kimmarie Johnson, της ηθοποιού που θυμάσαι από το Beverly Hills, 90210, και την αιτία που την οδήγησε στα 50 της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η ηθοποιός Kimmarie Johnson, γνωστή από το «Beverly Hills, 90210», πέθανε στα 50 της.
  • Η αιτία θανάτου σχετίζεται με ανεύρυσμα στην καρδιά, μετά από καρδιακό επεισόδιο.
  • Η Johnson είχε επίσης ρόλους σε ταινίες και τηλεόραση, ενώ ασχολήθηκε με την παραγωγή και τη δημιουργία καλλυντικών.
  • Η απώλειά της έρχεται μετά από άλλες τραγικές απώλειες ηθοποιών της σειράς «Beverly Hills, 90210».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η βιομηχανία του θεάματος θρηνεί την απώλεια της Kimmarie Johnson, της ηθοποιού που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Beverly Hills, 90210». Η Johnson έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές της.

https://www.instagram.com/only1kimmarie
https://www.instagram.com/only1kimmarie

Η θλιβερή είδηση επιβεβαιώθηκε από την ανιψιά της, Rhonna Scott, στο TMZ, η οποία ανέφερε ότι η ηθοποιός απεβίωσε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 27 Οκτωβρίου, η Kimmarie Johnson είχε υποστεί ένα σοβαρό καρδιακό επεισόδιο ενώ βρισκόταν στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διέγνωσαν ένα σοβαρό πρόβλημα που σχετιζόταν με ανεύρυσμα στην καρδιά. Δυστυχώς, οι προσπάθειες για τη διατήρηση της ζωής της δεν απέδωσαν καρπούς.

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Η Kimmarie Johnson έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στη σειρά «Beverly Hills, 90210» το 1998. Εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της όγδοης σεζόν, με τίτλο «The Following Options», υποδυόμενη τον χαρακτήρα της Judy. Παρόλο που ο ρόλος της ήταν περιορισμένος, η συμμετοχή της στην αγαπημένη σειρά άφησε το στίγμα της.

https://www.instagram.com/only1kimmarie
https://www.instagram.com/only1kimmarie

Η καριέρα της περιλάμβανε επίσης μια αξιοσημείωτη εμφάνιση στην κινηματογραφική κωμωδία «Dude, Where’s My Car?» του 2000, πλάι στους Ashton Kutcher και Seann William Scott. Το 2003, η Johnson έκανε μια παύση από την υποκριτική για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και τη γέννηση του γιου της, Cameron Nino.

Η επιστροφή της στον χώρο του θεάματος δεν άργησε να έρθει, καθώς άρχισε να συμμετέχει σε ανεξάρτητες κινηματογραφικές παραγωγές και θεατρικές παραστάσεις. Παράλληλα, η Johnson επέδειξε και το ταλέντο της στην παραγωγή. Το 2005, ανέλαβε καθήκοντα εκτελεστικής παραγωγού στην ταινία «The Last Eve», σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Yang Man Kang. Η ταινία αυτή αναγνωρίστηκε διεθνώς, αποσπώντας διακρίσεις σε φεστιβάλ, όπως το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Δράσης στο New York International Independent Film and Video Festival.

Πέρα από την υποκριτική, η Kimmarie Johnson είχε έντονο ενδιαφέρον για τον χώρο της ομορφιάς. Το 2011, συνεργάστηκε με επαγγελματίες της βιομηχανίας καλλυντικών, λανσάροντας τη δική της σειρά προϊόντων περιποίησης, με την επωνυμία «SkinGlow by Kimmarie».

https://www.instagram.com/only1kimmarie
https://www.instagram.com/only1kimmarie

Τους τελευταίους μήνες της ζωής της, η ηθοποιός, η οποία καταγόταν από την Πενσιλβάνια, φαινόταν να έχει επικεντρωθεί περισσότερο στο μόντελινγκ, κάτι που μαρτυρούσαν και οι αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, τον Αύγουστο που προηγήθηκε, είχε ποζάρει για το εξώφυλλο της σλοβενικής έκδοσης του περιοδικού Grazia, αποδεικνύοντας ότι η ομορφιά και η παρουσία της παραμένουν αδιαμφισβήτητες.

Η απώλεια της Kimmarie Johnson προσθέτει ένα ακόμη όνομα στη θλιβερή λίστα των ηθοποιών που συμμετείχαν στο «Beverly Hills, 90210» και έχουν φύγει από τη ζωή. Η σειρά, που αγαπήθηκε από εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως, έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια αρκετές τραγικές απώλειες.

Τον Μάρτιο του 2019, η κοινότητα του «Beverly Hills, 90210» θρήνησε τον θάνατο του Luke Perry, που υποδύθηκε τον εμβληματικό Dylan McKay, σε ηλικία μόλις 52 ετών, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ακολούθησε τον Αύγουστο του 2022 ο Joe E. Tata, ο αγαπημένος ιδιοκτήτης του Peach Pit, σε ηλικία 85 ετών, ο οποίος είχε διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ. Τον Ιούλιο του 2024, η Shannen Doherty, η οποία ενσάρκωσε την Brenda Walsh, έφυγε από τη ζωή στα 53 της χρόνια, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Η Kimmarie Johnson θα μείνει αξέχαστη για την παρουσία της στην οθόνη και για την ποικιλοτρόπως ενδιαφέρουσα πορεία της.

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