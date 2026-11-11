Μουσικά Νέα 11.11.2026

Michael Jackson: Το «Thriller» επιστρέφει στο Νο2 του Billboard 200 για πρώτη φορά μετά το 1984

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Το θρυλικό άλμπουμ του Michael Jackson επέστρεψε στη δεύτερη θέση του Billboard 200, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοσή του από το 1984
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το άλμπουμ "Thriller" του Michael Jackson έφτασε στο Νο2 του Billboard 200, την υψηλότερη θέση από το 1984.
  • Η αύξηση οφείλεται στην εποχική δημοτικότητα του Halloween και στην κυκλοφορία νέων φυσικών εκδόσεων.
  • Οι πωλήσεις άλμπουμ αυξήθηκαν 335%, με τις πωλήσεις βινυλίου να είναι οι υψηλότερες από το 1991.
  • Το "Thriller" βρίσκεται σταθερά στο Billboard 200 από το 2009, με το τραγούδι "Billie Jean" να κορυφώνει στο Spotify Global.
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Το θρυλικό άλμπουμ «Thriller» του Michael Jackson έχει κατακτήσει ξανά τις κορυφαίες θέσεις του αμερικανικού chart Billboard 200, φτάνοντας στην 2η θέση για την εβδομάδα της 14ης Νοεμβρίου. Αυτή είναι η υψηλότερη κατάταξη που έχει σημειώσει το άλμπουμ από την άνοιξη του 1984, όταν και συμπλήρωνε την 37η εβδομάδα του στην πρώτη θέση. Το «Thriller» εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες εβδομάδες παραμονής στην κορυφή για άλμπουμ ενός μόνο καλλιτέχνη, ξεπερνώντας ακόμα και το soundtrack του «West Side Story».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξημένη δημοτικότητα του άλμπουμ κατά την περίοδο του Halloween, με το ομώνυμο τραγούδι να σημειώνει αύξηση στα streams. Κατά την εβδομάδα παρακολούθησης από 30 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου, το «Thriller» συγκέντρωσε 55.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ, παρουσιάζοντας αύξηση 89%. Από αυτές, 32.000 προήλθαν από streaming (αύξηση 37%), 22.000 από πωλήσεις άλμπουμ (αύξηση 335%) και 1.000 από track equivalent albums (TEA) (αύξηση 30%).

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Επιπλέον, η κυκλοφορία νέων φυσικών εκδόσεων του άλμπουμ συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των πωλήσεων. Στις 30 Οκτωβρίου, το «Thriller» επανεκδόθηκε σε τρεις νέες βινυλίου εκδοχές (δύο χρωματιστές και μία με υγρό) καθώς και σε κασέτα. Οι 22.000 πωλήσεις που σημειώθηκαν την εβδομάδα αυτή αποτελούν το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο σύνολο πωλήσεων του άλμπουμ εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, από τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Αξιοσημείωτο είναι ότι από τις 22.000 πωλήσεις, οι 19.000 αφορούν αγορές βινυλίου, αριθμός που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση για το άλμπουμ σε βινύλιο από το 1991, όταν το Luminate άρχισε να παρακολουθεί ηλεκτρονικά τις πωλήσεις.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επάνοδος του «Thriller» στην 2η θέση του Billboard 200 σηματοδοτεί την υψηλότερη κατάταξη του Michael Jackson στο chart εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Η τελευταία φορά που ο αείμνηστος καλλιτέχνης βρέθηκε τόσο ψηλά ήταν τον Μάιο του 2014, με το μεταθανάτιο άλμπουμ «Xscape» να κάνει ντεμπούτο και να φτάνει επίσης στη 2η θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Thriller» βρίσκεται σταθερά στο Billboard 200 κάθε χρόνο από το 2009, μετά τον θάνατο του Michael Jackson. Το άλμπουμ έχει παραμείνει στο top 20 κάθε εβδομάδα από τις αρχές Μαΐου, έχοντας περάσει 15 συνεχόμενες εβδομάδες στο top 10 μέχρι τον Αύγουστο, γεγονός που αποδίδεται και στην επιτυχία της βιογραφικής ταινίας «Michael».

Ο Michael Jackson στο κέντρο, περιτριγυρισμένος από ζόμπι, από το θρυλικό βίντεο κλιπ του "Thriller".

Σχετικές ειδήσεις και επιστροφές στα charts

Το «Thriller» δεν είναι το μοναδικό άλμπουμ με ιστορική παρουσία στα charts. Παλαιότερες συνεργασίες καλλιτεχνών όπως η Madonna και ο Michael Jackson έχουν επίσης κάνει την εμφάνισή τους στο Billboard 200 μετά από πολλά χρόνια. Παράλληλα, το εμβληματικό τραγούδι «Billie Jean» του Michael Jackson συνεχίζει να σημειώνει επιτυχίες, κατακτώντας την κορυφή του Global Spotify chart.

Εποχική απήχηση και νέες κυκλοφορίες

Η επανεμφάνιση του «Thriller» στις κορυφαίες θέσεις του Billboard 200 αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής του Michael Jackson. Η ικανότητα του άλμπουμ να επαναπροσελκύει νέο και παλιό κοινό, ειδικά σε περιόδους όπως το Halloween, σε συνδυασμό με στρατηγικές επανεκδόσεων, διασφαλίζει τη συνεχή του παρουσία στην κορυφή.

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Billboard MICHAEL JACKSON Thriller album
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