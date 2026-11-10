Flashback MadWalk 2013: Όταν οι Melisses και ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησαν μαζί στην πασαρέλα της Madame Shou Shou

Το 2013, οι Melisses και ο Κωνσταντίνος Αργυρός ένωσαν τις φωνές και τις επιτυχίες τους για τις ανάγκες του MadWalk

Με μια ματιά Το MadWalk 2013 ένωσε τους Melisses και τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην πασαρέλα της Madame Shou Shou.

Ο Χρήστος Μάστορας τραγούδησε το «Έλεγες» και ο Κωνσταντίνος Αργυρός το «Παιδί γενναίο».

Η Δούκισσα Νομικού περπάτησε ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες, δημιουργώντας χαρακτηριστικό στιγμιότυπο.

Η μουσική και η μόδα συνυπήρχαν, αποτελώντας βασικό στοιχείο της σκηνικής αφήγησης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk έχει χαρίσει κατά καιρούς μουσικές και fashion στιγμές που μένουν στη μνήμη, με αγαπημένους καλλιτέχνες να συναντούν σχεδιαστές και μοντέλα σε ένα διαφορετικό σκηνικό από εκείνο που έχεις συνηθίσει. Μία από αυτές τις ξεχωριστές αναδρομές μάς πηγαίνει πίσω στο 2013, όταν οι Melisses και ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκαν μαζί στην πασαρέλα για λογαριασμό της Madame Shou Shou. Με τον Χρήστο Μάστορα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό να ερμηνεύουν τις επιτυχίες «Έλεγες» και «Παιδί γενναίο», αντίστοιχα, η επίδειξη απέκτησε έντονο μουσικό χαρακτήρα. Στο επίκεντρο της σκηνικής ιστορίας βρέθηκε η Δούκισσα Νομικού, η οποία περπάτησε ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες, δημιουργώντας ένα από τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα εκείνης της διοργάνωσης.

Το 2013, το MadWalk ένωσε δύο δημοφιλή μουσικά ονόματα της ελληνικής σκηνής σε ένα fashion show που είχε τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα. Οι Melisses και ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέλαβαν να δώσουν τον ρυθμό στην παρουσίαση της συλλογής της Madame Shou Shou, μεταφέροντας τις επιτυχίες τους στην πασαρέλα.

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Ο Χρήστος Μάστορας ερμήνευσε το «Έλεγες», ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε το «Παιδί γενναίο». Η μουσική τους παρουσία δεν λειτούργησε απλώς ως συνοδεία της επίδειξης, αλλά αποτέλεσε βασικό κομμάτι της σκηνικής αφήγησης, με τη μόδα και το τραγούδι να συνυπάρχουν σε ένα κοινό θέαμα.

Το πρόσωπο που έδωσε μια ακόμη πιο χαρακτηριστική διάσταση στη συγκεκριμένη εμφάνιση ήταν η Δούκισσα Νομικού. Το μοντέλο περπάτησε στην πασαρέλα ανάμεσα στον Χρήστο Μάστορα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ενώ εκείνοι ερμήνευαν τα τραγούδια τους. Έτσι, η παρουσία της έγινε μέρος μιας μουσικής και fashion συνάντησης που ξεχώρισε στη διοργάνωση του 2013.

Σήμερα τέτοιες στιγμές επιστρέφουν στο προσκήνιο, θυμίζοντας πως η ταυτότητα του θεσμού χτίζεται μέσα από απρόσμενες συνεργασίες, δυνατές ερμηνείες και εμφανίσεις που συνδυάζουν τη μουσική με τη μόδα. Και η συνάντηση των Melisses με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην πασαρέλα της Madame Shou Shou αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της δημιουργικής συνύπαρξης.

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