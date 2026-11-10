Νέες κυκλοφορίες 10.11.2026

Ο Νίκος Καρβέλας κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι «Καλημέρα» – Νέο album «στα σκαριά»

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Ο Νίκος Καρβέλας κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «Καλημέρα» από την NK Music που αποτελεί προπομπό του επερχόμενου album του
Mad.gr

Ο Νίκος Καρβέλας παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Καλημέρα», που κυκλοφορεί από την NK Music a member of Panik Entertainment Group.

Το «Καλημέρα», ένα τραγούδι με ρεμπέτικη ψυχή, αποτελεί προπομπό του νέου album που ετοιμάζει ο Νίκος Καρβέλας.

Με την αστείρευτη έμπνευση, την ανατρεπτική του σκέψη και τη μοναδική του ικανότητα να επαναπροσδιορίζει τους ήχους, ο Νίκος Καρβέλας αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η καλλιτεχνική ιδιοφυΐα δεν μπαίνει σε καλούπια.

Βρείτε το «Καλημέρα» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/NikosKarvelas-Kalimera

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ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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