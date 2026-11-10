Μουσική 10.11.2026

Η Άννα Βίσση ανέβασε φωτογραφία μέσα από το στούντιο – Φουντώνουν οι φήμες για νέο album

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Η Άννα Βίσση μοιράστηκε φωτογραφία από το στούντιο και πυροδότησε τις φήμες για την επόμενη δισκογραφική της δουλειά
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Άννα Βίσση δημοσίευσε φωτογραφίες από στούντιο ηχογράφησης, πυροδοτώντας φήμες για νέο album.
  • Η ανάρτηση περιείχε τις ενδείξεις «Rec» και τη λεζάντα «After hours», χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.
  • Οι θαυμαστές εικάζουν αν πρόκειται για single ή ολοκληρωμένο δίσκο, αναμένοντας επίσημη ανακοίνωση.
  • Η πρόσφατη κόντρα της με τον Νίκο Καρβέλα αυξάνει το ενδιαφέρον για τη νέα της μουσική κατεύθυνση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα νέο μουσικό κεφάλαιο φαίνεται πως ετοιμάζει η Άννα Βίσση, η οποία επέστρεψε στο στούντιο ηχογράφησης και έβαλε τους θαυμαστές της σε σκέψεις με μια ανάρτηση που δεν πέρασε απαρατήρητη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μοιράστηκε φωτογραφίες από τη διαδικασία της ηχογράφησης, αφήνοντας να εννοηθεί πως βρίσκεται σε μια νέα δημιουργική φάση. Χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για το project που ετοιμάζει, φρόντισε να δώσει το δικό της μουσικό στίγμα μέσα από δύο μικρές, αλλά αρκετά χαρακτηριστικές ενδείξεις: τη λέξη «Rec» πάνω στα στιγμιότυπα και τη λεζάντα «After hours». Και κάπως έτσι, μια απλή δημοσίευση ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει τα σενάρια γύρω από την επόμενη δισκογραφική της κίνηση.

Γυναίκα καλλιτέχνης με λευκή ολόσωμη φόρμα στη σκηνή του ΟΑΚΑ, με οθόνη στο φόντο να προβάλλει την ίδια.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η Άννα Βίσση επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες μέσα από το στούντιο, όπου φαίνεται να ηχογραφεί, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της νέας δουλειάς της. Η ένδειξη «Rec», που παραπέμπει στην έναρξη μιας ηχογράφησης, σε συνδυασμό με το «After hours», δημιούργησε αμέσως ερωτήματα για το τι βρίσκεται στα σκαριά.

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Πρόκειται άραγε για ένα ολοκαίνουργιο single ή μήπως η τραγουδίστρια προετοιμάζει το έδαφος για έναν νέο ολοκληρωμένο δίσκο; Μέχρι στιγμής, η ίδια δεν έχει προχωρήσει σε κάποια επίσημη ανακοίνωση, ούτε έχει δώσει στοιχεία για το μουσικό ύφος ή τους συντελεστές της επόμενης κυκλοφορίας της. Αυτό, βέβαια, δεν εμπόδισε τους θαυμαστές της να αρχίσουν τις δικές τους υποθέσεις, περιμένοντας να μάθουν ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι που θα προστεθεί στην ήδη πλούσια δισκογραφία της.

https://www.instagram.com/annavissiofficial
https://www.instagram.com/annavissiofficial

Η νέα μουσική κίνηση της Άννας Βίσση και τα ερωτήματα για τον Νίκο Καρβέλα

Το ενδιαφέρον γύρω από τη συγκεκριμένη ανάρτηση γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν λάβεις υπόψη και όσα έχουν προηγηθεί στη μουσική και προσωπική διαδρομή της Άννας Βίσση. Η πρόσφατη κόντρα της με τον Νίκο Καρβέλα έχει στρέψει ακόμη περισσότερο τα βλέμματα στις επόμενες καλλιτεχνικές επιλογές της, με το κοινό να αναρωτιέται αν η νέα ηχογράφηση σηματοδοτεί και μια διαφορετική δημιουργική κατεύθυνση.

Η συνεργασία της με τον Νίκο Καρβέλα έχει αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική δισκογραφία, με τραγούδια που έχουν συνδεθεί με σημαντικές στιγμές της καριέρας της. Γι’ αυτό και το ερώτημα για το ποιος θα υπογράφει τη μουσική και τους στίχους της επόμενης δουλειάς της αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Θα υπάρξει κάποια νέα συνεργασία ή η Άννα Βίσση θα επιλέξει διαφορετικούς δημιουργούς για το επόμενο μουσικό της βήμα;


Προς το παρόν, η τραγουδίστρια κρατά κλειστά τα χαρτιά της και αφήνει την εικόνα από το στούντιο να μιλήσει από μόνη της. Το μόνο βέβαιο είναι πως η επιστροφή της στη διαδικασία της ηχογράφησης έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις και έχει δημιουργήσει προσδοκίες για όσα ενδέχεται να ακολουθήσουν.

Η Άννα Βίσση με καπέλο και λευκό γιλέκο τραγουδάει με μικρόφωνο, έχοντας ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Είτε πρόκειται για ένα νέο single είτε για έναν ολοκληρωμένο δίσκο, η επόμενη δισκογραφική κίνηση της Άννας Βίσση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και μέχρι να υπάρξει κάποια επίσημη αποκάλυψη, η φωτογραφία με την ένδειξη «Rec» παραμένει το πρώτο στοιχείο ενός μουσικού μυστηρίου που μόλις ξεκίνησε.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
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