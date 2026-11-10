Μουσικά Νέα 10.11.2026

Harry Styles: Το βίντεο που μάς δίνει μια ματιά από τα παρασκήνια της τελευταίας συναυλίας του «Harrryween»

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Από το Brooklyn μέχρι τη σκηνή του Madison Square Garden, δείτε όσα συνέβησαν πριν από την τελευταία συναυλία του Harry Styles
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Βίντεο από τα παρασκήνια της συναυλίας "Harryween" του Harry Styles στο Madison Square Garden δόθηκε στη δημοσιότητα.
  • Ο Styles έκανε τζόκινγκ στα σκαλιά του σταδίου για προθέρμανση πριν τη συναυλία.
  • Ο Harry Styles εμφανίστηκε με στολή "Pizza Rat" και η μπάντα του με σύμβολα της Νέας Υόρκης.
  • Ο Jalen Brunson τίμησε τον Styles για το ρεκόρ των 30 παραστάσεων στο MSG.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Harry Styles προσέφερε στους θαυμαστές του μια μοναδική εμπειρία, μετατρέποντας το εμβληματικό Madison Square Garden σε προσωπικό του γυμναστήριο κατά τη διάρκεια της τελευταίας συναυλίας της Νέο-Υορκέζικης περιοδείας του. Με μια συνεργασία με το Spotify, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα αποκλειστικό βίντεο από τα παρασκήνια του «Harryween», της συναυλίας που πραγματοποιήθηκε ανήμερα του Halloween, στις 31 Οκτωβρίου.

https://www.instagram.com/harrystyles/
https://www.instagram.com/harrystyles/

Το βίντεο ξεκινά με τον Harry Styles να απευθύνεται στους θεατές με μια καθησυχαστική φωνή, προτρέποντάς τους να κλείσουν τα μάτια και να πάρουν βαθιές αναπνοές. Η επόμενη σκηνή μας μεταφέρει δέκα ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, όπου ο καλλιτέχνης πραγματοποιεί την ευρέως γνωστή καθημερινή του διαδρομή με τα πόδια από το Brooklyn μέχρι το Madison Square Garden στο κέντρο του Manhattan. Καθώς εισέρχεται στο στάδιο, με τα χέρια του να κινούνται ρυθμικά, το βίντεο κόβει σε μια στιγμή όπου ο Harry Styles κάνει τζόκινγκ ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας τα σκαλιά της αρένας, εξασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη προθέρμανση πριν τη βραδινή του εμφάνιση.

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Η μουσική «Ready, Steady, Go!» (που έφτασε στο Νο. 15 του Billboard Hot 100) συνοδεύει το κοινό στην τελική soundcheck του Harry Styles στο MSG, πριν περάσουμε στη σκηνή του καμαρινιού. Εκεί, ο τραγουδιστής ετοιμάζεται να φορέσει την viral πλέον στολή του «Pizza Rat» για το Halloween. Στην προτελευταία του εμφάνιση στο πλαίσιο της περιοδείας Together, Together NYC, ο Harry Styles είχε ντυθεί Elvis Presley, αναβιώνοντας μάλιστα την εμφάνισή του από το 2010 στο X Factor. Για το «Harryween», επέλεξε τη στολή του «Pizza Rat», ενώ τα μέλη της μπάντας του ντύθηκαν ως άλλα εμβληματικά σύμβολα της Νέας Υόρκης, όπως χοτ ντογκ και ταξί.

Ο τραγουδιστής με λευκή, στολισμένη φόρμα αναβιώνει την audition που του άλλαξε τη ζωή επί σκηνής.
https://www.instagram.com/harrystyles/

Στην τελευταία του συναυλία στο MSG, ο Jalen Brunson, αρχηγός των New York Knicks και MVP των NBA Finals του 2026, τίμησε τον Harry Styles παρουσιάζοντάς του ένα αναμνηστικό πανό για το πρωτοφανές ρεκόρ των 30 παραστάσεων. Το στάδιο αποκάλυψε επίσης μια νέα έκθεση με τίτλο «Defining Moments» στον έκτο όροφο, με αναμνηστικά από τη δεκάμηνη διαμονή του Harry Styles.

Το υπόλοιπο βίντεο δείχνει τον Harry Styles να απολαμβάνει τη σκηνή, τόσο με την πλήρη στολή του «Pizza Rat» όσο και με ένα απλό T-shirt που έγραφε «I am a rat», καθώς βίωνε κάθε στιγμή της τελευταίας του εμφάνισης σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους παγκοσμίως.

Η περιοδεία Together, Together θα συνεχιστεί στις 27 Νοεμβρίου με ένα εξήμερο σκέλος στην Αυστραλία, πριν ο Harry Styles απολαύσει την πολυπόθητη περίοδο διακοπών του. Θα επιστρέψει στη σκηνή στο State Farm Stadium του Glendale της Αριζόνα στις 2-3 Απριλίου 2027, με την Tinashe να ανοίγει τις πρώτες παραστάσεις της νέας χρονιάς. Η περιοδεία θα συνεχιστεί με το δεύτερο Βορειοαμερικανικό της σκέλος έως τις 5 Ιουνίου 2027, ακολουθούμενη από ένα ευρωπαϊκό σκέλος 19 παραστάσεων που θα ξεκινήσει στις 2 Ιουλίου 2027 και θα ολοκληρωθεί με τρεις συναυλίες στο Wembley Stadium του Λονδίνου (25-28 Αυγούστου 2027), με τη συμμετοχή των Tears for Fears.

Δύο άντρες, ένας DJ και ένας τραγουδιστής, χαιρετιούνται στη σκηνή κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στη Νέα Υόρκη.
https://www.instagram.com/harrystyles/

Η εκτεταμένη περιοδεία του Harry Styles υποστηρίζει το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, «Kiss All the Time. Disco, Occasionally». Το δισκογραφικό αυτό έργο, με έντονες χορευτικές επιρροές, έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200, γέννησε την No. 1 επιτυχία στο Billboard Hot 100 «Aperture», και περιλαμβάνει άλλα επιτυχημένα κομμάτια όπως τα «American Girls» (No. 4), «Dance No More» (No. 26) και «Coming Up Roses» (No. 18).

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Harry Styles Madison Square Garden
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