Μουσική 09.11.2026

Robbie Blue: Ο χορογράφος πίσω από την Tate McRae σάρωσε στα World Choreography Awards

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Μάθε πώς ο Robbie Blue, ο χορογράφος των Tate McRae και Doechii, σάρωσε στα World Choreography Awards με τις εντυπωσιακές του δουλειές του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Robbie Blue κέρδισε 3 βραβεία στα 16α World Choreography Awards.
  • Οι διακρίσεις αφορούν χορογραφίες για Tate McRae, Gap και Grammy Awards.
  • Η τελετή τίμησε πρωτοποριακές χορογραφίες σε διάφορες κατηγορίες.
  • Βραβεύτηκαν επίσης οι Mark Ballas, Shay Latukolan, Vincent Paterson και άλλοι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η βραβευμένη χορογραφική του δουλειά για pop και rap καλλιτέχνες, Robbie Blue, αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στα 16α ετήσια World Choreography Awards που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Νοεμβρίου στο Avalon Hollywood. Ο Robbie Blue, μαζί με τους συνεργάτες του, απέσπασε 3 βραβεία για τις εντυπωσιακές χορογραφίες του, επιβεβαιώνοντας την επιρροή του στον χώρο της χορογραφίας.

https://www.instagram.com/itsrobbiesworld_
https://www.instagram.com/itsrobbiesworld_

Οι διακρίσεις αφορούν την περίπλοκη κινησιολογία που δημιούργησε για την εμφάνιση της Tate McRae στο «Saturday Night Live», την εκρηκτική της παρουσία στα 67α Βραβεία Grammy, καθώς και για τη viral διαφήμιση της Gap που παρουσίαζε την ομάδα Katseye να χορεύει στο τραγούδι «Milkshake» της Kelis.

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Η τελετή, που γιορτάζει τους πιο ταλαντούχους χορογράφους παγκοσμίως, τίμησε πρωτοποριακές δημιουργίες που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Φέτος, οικοδεσπότης ήταν ο Kevin Stea, γνωστός για τη μακροχρόνια συνεργασία του με θρυλικούς καλλιτέχνες όπως οι Michael Jackson, Prince, Gloria Estefan, Lady Gaga και Beyoncé. Η βραδιά πλαισιώθηκε από ζωντανές εμφανίσεις χορευτών και χορογράφων, όπως οι Chucky Klapow, Becca Sweitzer, Kevin Stea, Marie Poppins, Holden Maples, Erica Klein και Kelly Sweeney.

Ο Allen Walls, ιδρυτής και παραγωγός των World Choreography Awards, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι μια μοναδική, αποκλειστική γιορτή που φέρνει τα πιο εξαιρετικά χορευτικά ταλέντα του κόσμου σε μια σκηνή».

Οι νικητές των World Choreography Awards 2026

Τα βραβεία καλύπτουν οκτώ κατηγορίες, αναγνωρίζοντας τη δημιουργικότητα σε διάφορα μέσα. Εκτός από τον Robbie Blue, τιμήθηκαν και άλλοι σημαντικοί καλλιτέχνες. Ο Mark Ballas, γνωστός από το «Dancing With the Stars», κέρδισε για την freestyle χορογραφία του στο τραγούδι «My Way» του Frank Sinatra, για τη χρονιά του 2025. Η Shay Latukolan βραβεύτηκε για το music video του τραγουδιού «Keep Me Satisfied» των Jungle.

Επιπλέον, ο Vincent Paterson, ένας καταξιωμένος χορογράφος που έχει συνεργαστεί με εμβληματικές μορφές όπως ο Michael Jackson και η Madonna, τιμήθηκε με το Legacy Award, αναγνωρίζοντας τη συνολική του προσφορά στον χώρο.

Στην κατηγορία «Motion Picture», οι Christopher Scott, Eddie Torres Jr. και Danielle Sten Guillermo διακρίθηκαν για τη χορογραφία τους στην ταινία «Kiss Of The Spider Woman», στο κομμάτι «Gimme Love». Για την τηλεοπτική σειρά «Palm Royale», η Brooke Lipton έλαβε βραβείο στην κατηγορία «Television Episodic».

Στην κατηγορία «Digital Content Independent», βραβεύτηκε ο Sergio Reis για το «Bittersuite».

Η επιτυχία του Robbie Blue στα φετινά βραβεία υπογραμμίζει τη δυναμική του παρουσία και την ικανότητά του να μετατρέπει τις ιδέες σε αξέχαστες χορευτικές παραστάσεις, συνεργαζόμενος με κορυφαίους καλλιτέχνες της εποχής.

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Robbie Blue World Choreography Awards
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